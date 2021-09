NASCAR Xfinity Series, Bristol: AJ Allmendinger vince e si laurea campione della regular season

Non poteva finire meglio la regular season della NASCAR Xfinity Series per AJ Allmendinger. Il californiano vince a Bristol al termine di una spettacolare lotta contro Austin Cindric, il diretto rivale del #16 di Kaulig Racing per la lotta al titolo. Quarto acuto del 2021 per il pilota Chevrolet che non aveva mai vinto nel ‘Colosseo’ del Tennessee.

La notte di azione si è aperta sotto il controllo di Daniel Hemric (Gibbs #18) che in cinque giri ha preso subito il comando su Noah Gragson (JR Motorsport #9). Il portacolori di casa Toyota ha subito allungato su Justin Allgaier che con l’arrivo del traffico si è fatto minaccioso alle spalle dell’ex protagonista della Cup Series.

Il #7 di JR Motorsport ha approfittato di un doppiaggio per beffare il rivale e passare in prima posizione davanti a Justin Haley (Kaulig #11), entrambi già certi di un posto nei NASCAR Playoffs. La condizione non è cambiata nel finale con Allgaier che ha gestito la prima piazza su Hemric che nel frattempo era riuscito a tornare secondo.

La Stage 2 è iniziata con un nuovo capitolo della lotta al successo tra Allgaier ed Hemric, bravo a beffare il rivale che ha rischiato di perdere l’auto all’uscita di curva 1-2. Il #7 ed il #18 hanno continuato a sfidarsi con Justin che nel traffico è stato in grado di restituire il favore a Daniel, in lotta nel finale del secondo segmento con Gragson.

Il colpo di scena della seconda frazione è arrivato al giro 155 quando, all’ingresso di curva 1, il padrone della corsa è stato spinto in testacoda da Graf Jr #07. Allgaier pensava di aver completato il doppiaggio, una valutazione errata che gli è costata il primo posto a favore di Hemric e del teammate Noah.

Le prime battute dell’ultima Stage dell’unica competizione della NASCAR Xfinity in quel di Bristol ha visto una splendida battaglia tra Austin Cindric (Penske #22) e Sam Mayer (JR Motorsport #8). I due si sono toccati con il campione 2020 della formazione del ‘Capitano’ che ha avuto la meglio sull’alfiere della squadra di Dale Jr.

Il futuro #2 della Cup Series ha approfittato di una successiva ripartenza per provare ad allungare verso il secondo titolo in carriera della regular season. Mayer ha provato insieme ad Allgaier di ricucire il gap sulla Mustang #22, un obiettivo raggiunto grazie al traffico.

Tutto è cambiato ancora una volta a 5 giri dalla fine quando, in curva 1-2, il già citato Allgaier ha spinto in testacoda il teammate Mayer e la Camaro #92 di Josh Williams. La prova è stata neutralizzata ed automaticamente è scattato l’overtime, il prolungamento di due giri in caso di una Safety Car negli ultimi passaggi.

I 2 giri conclusivi sono stati semplicemente incredibili con AJ Allmendinger (Kaulig #16) che si è sfidato con Cindric per il successo e per il titolo della regular season. Il #16, all’interno della pista, si è toccato più volte con il #22, una situazione che si è risolta solo nell’ultimo giro. Nella lotta si è aggiunto infatti anche Allgaier che ha spinto verso le barriere di curva 1-2 la Ford di Cindric. Il campione in carica ha dato tutto per riprendere l’avversario che ha vinto con la vettura completamente di traverso. I due protagonisti del campionato sono finiti contro le barriere dopo la linea del traguardo, il primo atto di una ‘guerra’ che molto probabilmente vedremo per tutti i Playoffs.

AJ Allmendinger #16, Austin Cindric #22, Justin Allgaier #7, Noah Gragson #9, Justin Haley #11, Jeb Burton #10, Myatt Snider #2, Daniel Hemric #18, Harrison Burton #20, Brandon Jones #19 e Riley Herbst #98 sono ufficialmente coloro che contenderanno i NASCAR Playoffs dell’Xfinity Series 2021. Appuntamento tra una settimana in quel di Las Vegas.

Classifica finale NASCAR Xfinity Series Bristol

1 #16 AJ Allmendinger +9 LEADER 2 #22 Austin Cindric +7 +00.082 3 #98 Riley Herbst +5 +00.489 4 #7 Justin Allgaier −2 +00.740 5 #19 Brandon Jones +11 +00.844 6 #11 Justin Haley −1 +00.940 7 #20 Harrison Burton −1 +01.041 8 #2 Myatt Snider +9 +01.258 9 #8 Sam Mayer # +13 +01.322 10 #18 Daniel Hemric −6 +01.485 11 #54 Ty Gibbs # −8 +01.657 12 #9 Noah Gragson −11 +01.668 13 #51 Jeremy Clements +0 +02.048 14 #68 Brandon Brown −3 +03.864 15 #23 Ty Dillon +16 1 LAP 16 #31 Sage Karam +16 1 LAP 17 #07 Joe Graf Jr. +19 1 LAP 18 #52 Gray Gaulding +21 1 LAP 19 #36 Alex Labbe −5 1 LAP 20 #92 Josh Williams −2 1 LAP 21 #26 Brandon Gdovic +0 1 LAP 22 #5 Stefan Parsons +5 2 LAPS 23 #44 Tommy Joe Martins +0 2 LAPS 24 #10 Jeb Burton −17 3 LAPS 25 #0 Jeffrey Earnhardt +4 3 LAPS 26 #15 BJ McLeod(i) +11 3 LAPS 27 #48 Jade Buford # +3 4 LAPS 28 #78 Jesse Little −3 4 LAPS 29 #47 Kyle Weatherman −10 5 LAPS 30 #66 David Starr −6 6 LAPS

Foto: LaPresse