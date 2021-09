NASCAR Truck Series, Darlington: Sheldon Creed concede il bis

Sheldon Creed vince ancora nella NASCAR Truck Series. Il campione in carica firma la seconda prova dei Playoffs dopo aver conquistato la tappa in Illinois. Il campione in carica si impone per la terza volta in questo 2021, la seconda in quel di Darlington.

La seconda competizione dell’anno in South Carolina si è aperta sotto il controllo di Sheldon Creed, primo quest’oggi per l’ottava volta in carriera. Il #2 del GMS Racing ha ceduto il passo nella Stage 1 a John Hunter Nemechek (Kyle Busch Motorsport #4) che ha messo in bacheca il primo ‘Punto playoffs’ della giornata.

Durante la successiva caution ha visto dei problemi a Ben Rhodes (ThorSport Racing #99), iscritto alla lotta per i Playoffs. Alla bandiera verde è tornato leader Creed che ha provato ad allungare su Nemechek. Nella lotta si è aggiunto Chandler Smith (Kyle Busch #18) che ha beffato i rivali e si è messo al comando.

La Stage 2 è continuata nel peggiore dei modi per Rhodes, out in curva 3-4 dopo un contatto con Jack Wood #24 e Kris Wright #02. Il #99 del gruppo non è stato l’unico dei protagonisti dei Playoffs ad avere dei problemi. Il 69° passaggio ha visto in difficoltà anche Matt Crafton (ThorSport Racing #88), fermo in pit road quando si trovava in quarta piazza. Sheldon Creed è tornato in vetta ed ha conquistato il secondo segmento con pochi decimi di gap su Smith e Nemechek

Le ultime fasi hanno visto il #2 del gruppo in lotta contro Smith. Quest’ultimo ha ceduto a Nemechek la possibilità di contendersi il successo e di portare l’attacco al campione in carica negli ultimi 20 passaggi. Nessuno è stato in grado di impensierire il Silverado di GMS che si conferma padrone dei Playoffs. Sconfitto il Kyle Busch Motorsport con il secondo posto di Nemechek ed il settimo di Smith che è precipitato nel finale.

Appuntamento da non perdere tra due settimane a Bristol per la prima ‘Elimination Race’ dei Playoffs per la NASCAR Truck Series.

Classifica finale NASCAR Truck Series Darlington (Playoffs)

1 #2 Sheldon Creed (P) +0 LEADER 2 #4 John Hunter Nemechek (P) +4 +00.644 3 #52 Stewart Friesen (P) +1 +01.294 4 #38 Todd Gilliland (P) +4 +04.072 5 #75 Parker Kligerman +29 +04.999 6 #98 Grant Enfinger +6 +06.240 7 #18 Chandler Smith # (P) +2 +09.281 8 #13 Johnny Sauter +5 +10.051 9 #21 Zane Smith (P) +1 +10.377 10 #88 Matt Crafton (P) −8 +10.674 11 #42 Carson Hocevar # (P) −6 +10.943 12 #16 Austin Hill (P) −5 +10.995 13 #9 Colby Howard(i) +16 +14.550 14 #22 Austin Wayne Self +2 +19.647 15 #23 Chase Purdy # +2 +20.817 16 #19 Derek Kraus +2 +21.786 17 #25 Josh Berry(i) +3 +22.317 18 #26 Tyler Ankrum +7 +26.208 19 #68 Clay Greenfield +19 1 LAP 20 #30 Danny Bohn +7 1 LAP

Foto: LaPresse