NASCAR, Richmond: Martin Truex Jr guida la tripletta Toyota

Martin Truex Jr si impone a Richmond nella NASCAR Cup Series. Il #19 di casa Gibbs vince per la quarta volta in stagione, la 31^ in carriera. L’alfiere di Toyota, grazie al successo odierno, passa direttamente alla prossima fase dei Playoffs raggiungendo il teammate Denny Hamlin #11

Quest’ultimo è stato il padrone della prima parte della seconda prova del ‘Round of 16’. Il #11 di Gibbs Racing si è imposto senza molti problemi nella prima frazione mostrando un passo incredibile, irraggiungibile per i rivali.

Il tre volte vincitore della Daytona 500 si è confermato nel secondo segmento gestendo il ritorno dei compagni Kyle Busch (Gibbs #18) e Martin Truex Jr (Gibbs #19). Le Toyota si sono mostrate nettamente superiori ed anche la fase conclusiva è stata in mano alle auto giapponesi.

Denny ha visto il sorpasso di Ky. Busch a meno di 100 passaggi dalla conclusione. Il due volte campione della serie ha beffato dopo la sosta in pit lane Ross Chastain (Ganassi #42) ed ha cercato subito di scappare, consapevole di avere un’opportunità unica per accedere direttamente al ‘Round of 12’.

Tutto è cambiato a 54 passaggi dalla conclusione quando, ai box, il leader della corsa ha ricevuto una sanzione per ‘speeding in pit road’. Ricordiamo che le NASCAR non hanno il limitatore, un aspetto che rende molto difficile restare nel limite per tutta la corsia dei box.

Kyle Busch ha lasciato la gara nelle mani di Truex che ha dovuto respingere negli ultimi 40 giri il ritorno del teammate Denny Hamlin. Il campione 2017 della Cup Series è stato semplicemente perfetto incrementando il proprio margine sulla Toyota #11 e sulla gemella #20 di Christopher Bell.

La situazione non è cambiata fino all’arrivo con Truex che continua a gradire questo particolare tipo di ovali. Toyota domina la scena e porta già due auto nel ‘Round of 12’ chiudendo una splendida tripletta.

Appuntamento da non perdere settimana prossima a Bristol, sede della prima ‘Elimination Race’ dei NASCAR Playoffs 2021.

Classifica finale NASCAR Cup Series Richmond (Playoffs)

1 #19 Martin Truex Jr. (P) +2 LEADER 2 #11 Denny Hamlin (P) +0 +01.417 3 #20 Christopher Bell (P) +7 +12.916 4 #9 Chase Elliott (P) +9 +16.625 5 #22 Joey Logano (P) +1 +18.891 6 #5 Kyle Larson (P) −5 +21.953 7 #42 Ross Chastain +10 +22.928 8 #4 Kevin Harvick (P) −3 +23.222 9 #18 Kyle Busch (P) +6 +23.850 10 #12 Ryan Blaney (P) −2 1 LAP 11 #3 Austin Dillon +8 1 LAP 12 #48 Alex Bowman (P) +0 1 LAP 13 #2 Brad Keselowski (P) −6 1 LAP 14 #10 Aric Almirola (P) −5 1 LAP 15 #8 Tyler Reddick (P) −4 2 LAPS 16 #14 Chase Briscoe # +10 2 LAPS 17 #99 Daniel Suarez +5 2 LAPS 18 #21 Matt DiBenedetto +10 2 LAPS 19 #24 William Byron (P) −5 2 LAPS 20 #6 Ryan Newman +4 2 LAPS 21 #43 Erik Jones +10 2 LAPS 22 #41 Cole Custer −1 3 LAPS 23 #47 Ricky Stenhouse Jr. +0 3 LAPS 24 #17 Chris Buescher −6 4 LAPS 25 #37 * Ryan Preece −5 4 LAPS 26 #38 Anthony Alfredo # +4 4 LAPS 27 #77 Justin Haley(i) +2 4 LAPS 28 #34 Michael McDowell (P) −12 5 LAPS 29 #7 Corey LaJoie −4 5 LAPS 30 #78 BJ McLeod(i) +2 7 LAPS

Foto: LaPresse