MXGP, risultato gara-1 GP Turchia 2021: Jeffrey Herlings a segno, Tony Cairoli quinto

Il sigillo dell’Olandese Volante. Jeffrey Herlings si è imposto nel GP di Turchia, sullo sterrato di Afyonkarahisar, sede del round mondiale di MXGP. La classe regina del Motocross si è esibita a queste latitudini ed Herlings ha fatto vedere grandi qualità e capacità di lettura.

L’orange, in sella alla sua KTM, è riuscito a riprendere lo spagnolo Jorge Prado (KTM), che ha tentato di salutare la compagnia fin dalle prime battute e di imporsi in solitaria. Missione fallita perché Herlings ne aveva di più nelle fasi conclusive e sciorinando manovre pregevoli è andato a prendersi una vittoria di manche significativa. Secondo dunque Prado a 5″534 e terzo il lettone Pauls Jonass (GasGas) a 6″236.

Gara complicata per Tony Cairoli e Tim Gajser. Il siciliano, partito non benissimo, si è ritrovato non a contatto con i primi come avrebbe voluto. Ha gettato il cuore oltre l’ostacolo Tony, rimontando posizioni su posizioni e risalendo fino alla quinta piazza a 31″970, preceduto dalla Kawasaki del francese Romain Febvre (+9″174). Gajser ha terminato immediatamente alle spalle di Cairoli con la sua Honda a 35″999 da Herlings.

A completare la top-10 troviamo anche lo svizzero Jeremy Seewer (Yamaha) a 52″191, l’olandese Glenn Coldenhoff (Yamaha) a 54″267 , il tedesco Henry Jacobi (Honda) a 56″317 e il danese Thomas Kjer Olsen (Husqvarna) a 57″016. Per quanto riguarda il resto della truppa italiana, da segnalare il 13° posto di Alessandro Lupino (KTM), il 17° di Alberto Forato (GasGas) e il 21° di Lorenzo Locurcio (KTM).

Con questi risultati, Gajser rimane in vetta con 285 punti, 8 in più di Prado e 10 in più su Febvre. Cairoli è quarto a 17 lunghezze.

CLASSIFICA GARA-1 GP TURCHIA 2021 MXGP

1 84 HERLINGS, Jeffrey NED KNMV Red Bull KTM Factory Racing KTM 34:42.407 0.000 56.660 25

2 61 PRADO, Jorge ESP RFME Red Bull KTM Factory Racing KTM 34:47.941 5.534 56.510 22

3 41 JONASS, Pauls LAT LAMSF Standing Construct GASGAS Factory Racing Team GASGAS 34:48.643 6.236 56.491 20

4 3 FEBVRE, Romain FRA FFM Monster Energy Kawasaki Racing Team Kawasaki 34:51.581 9.174 56.412 18

5 222 CAIROLI, Antonio ITA FMI Red Bull KTM Factory Racing KTM 35:14.377 31.970 55.804 16

6 243 GAJSER, Tim SLO AMZS Team HRC Honda 35:18.406 35.999 55.698 15

7 91 SEEWER, Jeremy SUI FMS Monster Energy Yamaha Factory MXGP Yamaha 35:34.598 52.191 55.275 14

8 259 COLDENHOFF, Glenn NED KNMV Monster Energy Yamaha Factory MXGP Yamaha 35:36.674 54.267 55.221 13

9 29 JACOBI, Henry GER DMSB JM Honda Racing Honda 35:38.724 56.317 55.168 12

10 19 OLSEN, Thomas Kjer DEN DMU Rockstar Energy Husqvarna Factory Racing MXGP Husqvarna 35:39.423 57.016 55.150 11

11 189 BOGERS, Brian NED KNMV Standing Construct GASGAS Factory Racing Team GASGAS 35:41.673 59.266 55.092 10

12 4 TONUS, Arnaud SUI FMS hostettler Yamaha Racing Yamaha 35:43.265 1:00.858 55.052 9

13 77 LUPINO, Alessandro ITA FMI MRT Racing Team KTM KTM 35:43.552 1:01.145 55.044 8

14 32 VAN DONINCK, Brent BEL FMB Gebben Van Venrooy Yamaha Racing Yamaha 35:46.091 1:03.684 54.979 7

15 89 VAN HOREBEEK, Jeremy BEL FMB BETA-SDMCORSE MX TEAMBeta 35:57.292 1:14.885 54.694 6

16 161 ÖSTLUND, Alvin SWE SVEMO JK Racing Yamaha Yamaha 36:01.960 1:19.553 54.575 5

17 303 FORATO, Alberto ITA FMI SM ACTION RACING TEAM YUASA Battery GASGAS 36:05.982 1:23.575 54.474 4

18 10 VLAANDEREN, Calvin NED KNMV Gebben Van Venrooy Yamaha Racing Yamaha 36:11.979 1:29.572 54.324 3

19 18 BRYLYAKOV, Vsevolod MFR MFR JWR Honda Racing Honda 36:17.841 1:35.434 54.178 2

20 919 WATSON, Ben GBR ACU Monster Energy Yamaha Factory MXGP Yamaha 36:19.651 1:37.244 54.133 1

21 183 LOCURCIO, Lorenzo VEN FMV JD GUNNEX KTM Racing Team KTM 36:25.205 1:42.798 53.995 0

22 7 JASIKONIS, Arminas LTU LMSF Rockstar Energy Husqvarna Factory Racing MXGP Husqvarna 36:31.067 1:48.660 53.850 0

23 16 PATUREL, Benoit FRA FFM HONDA SR MOTOBLOUZHonda 36:35.487 1:53.080 53.742 0

24 881 DRDAJ, Dušan CZE ACCR JD GUNNEX KTM Racing Team KTM 35:18.168 -1 Lap 52.772 0

25 22 STRIJBOS, Kevin BEL FMB Gebben Van Venrooy Yamaha Racing Yamaha 28:11.375 -5 Laps 51.402 0

Foto: Davide Messora / LPS