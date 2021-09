Motomondiale, GP Aragon 2021: calendario, programma, orari. Guida tv Sky, DAZN e TV8

Dopo una settimana di pausa torna questo week-end il Motomondiale. Tutto è pronto da Aragon per il tredicesimo atto della stagione 2021, la terza delle quattro competizioni che si terranno in terra spagnola.

La pista è ben conosciuta da tutti i protagonisti della MotoGP. Il tracciato aragonese ha accolto lo scorso anno uno dei doubleheader indetti in seguito all’emergenza sanitaria che ha più volte modificato i piani di DORNA.

Il francese Fabio Quartararo è il leader del Mondiale con 206 punti. Il transalpino di Yamaha ha allungato sui rivali grazie al successo a Silverstone (Gran Bretagna). Secondo posto per il padrone di casa Joan Mir (Suzuki) davanti al transalpino Johann Zarco (Ducati Pramac), rispettivamente con 141 e 137 punti all’attivo.

Il Gran Premio d’Aragon sarà trasmesso in diretta su Sky Sport MotoGP (canale 208) e su DAZN. SkyGO e NowTV sono a disposizione per il live streaming, mentre TV8 (canale 8 del digitale terrestre e 125 di Sky) proporrà la differita delle gare della domenica e la sintesi delle qualifiche che si svolgeranno sabato 11 settembre. OA Sport vi aggiornerà come sempre costantemente su quello che accadrà in Spagna.

Programma GP Aragon MotoGP

La programmazione di SKY Sport MotoGP/DAZN

Venerdì 10 settembre

Ore 9.00-9.40, Moto 3, Prove libere 1, diretta

Ore 9.55-10.40, Moto GP, Prove libere 1, diretta

Ore 10.55-11.35, Moto 2, Prove libere 1, diretta

Ore 13.15-13.55, Moto 3, Prove libere 2, diretta

Ore 14.10-14.55, Moto GP, Prove libere 2, diretta

Ore 15.10-15.50, Moto 2, Prove libere 2, diretta

Sabato 11 settembre

Ore 9.00-9.40, Moto 3, Prove libere 3, diretta

Ore 9.55-10.40, Moto GP, Prove libere 3, diretta

Ore 10.55-11.35, Moto 2, Prove libere 3, diretta

Ore 12.35-12.50, Moto 3, Qualifica 1, diretta

Ore 13.00-13.15, Moto 3, Qualifica 2, diretta

Ore 13.30-14.00, Moto GP, Prove libere 4, diretta

Ore 14.10-14.25, Moto GP, Qualifica 1, diretta

Ore 14.35-14.50, Moto GP, Qualifica 2, diretta

Ore 15.10-15.25, Moto 2, Qualifica 1, diretta

Ore 15.35-15.50, Moto 2, Qualifica 2, diretta

Domenica 12 settembre

Ore 8.40-9.00, Moto 3, Warm Up, diretta

Ore 9.10-9.30, Moto 2, Warm Up, diretta

Ore 9.40-10.000, Moto GP, Warm Up, diretta

Ore 11.00, Moto 3, Gara, diretta

Ore 12.20, Moto 2, Gara, diretta

Ore 14.00, Moto GP, Gara, diretta

La programmazione di TV8 (da confermare)

Sabato 11 settembre

Ore 16.30, sintesi qualifiche Moto 3, Moto GP e Moto 2,

Domenica 12 settembre

Ore 17.25, Moto 3, Gara, differita

Ore 18.45, Moto 2, Gara, differita

Ore 20.25, Moto GP, Gara, differita

Dove seguire GP Aragon MotoGP

Diretta tv su Sky Sport MotoGP (canale 208)

Diretta su DAZN

Diretta streaming su SkyGO e NowTV

Differita su TV8 (canale 8 del digitale terrestre e 125 di Sky)

Diretta testuale su OA Sport

