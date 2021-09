MotoGP, ufficializzata la parte finale del calendario 2021 con il secondo appuntamento di Misano a fine ottobre

Mentre ferve l’azione per quanto riguarda il Gran Premio di Aragon, tredicesimo appuntamento del Motomondiale 2021, FIM, Irta e Dorna hanno ufficializzato il calendario definitivo della stagione. Sono 18 i Gran Premi previsti per cui non vedremo nessuna ulteriore novità in calendario

Gli organizzatori confermano la cancellazione del Gran Premio di Argentina per cause di forza maggiore. L’appuntamento era stato precedentemente rimandato a causa della pandemia di Covid-19, quindi le restrizioni logistiche e i precedenti danni occorsi al circuito argentino hanno costretto a cancellare la tappa nel continente sudamericano.

A questo punto è confermata la doppietta di Misano. Il secondo Gran Premio si terrà sul circuito intitolato a Marco Simoncelli dal 22 al 24 ottobre 2021 e prenderà il nome di Gran Premio dell’Emilia Romagna e del Made in Italy.

Confermate anche le date dei test pre-stagionali 2022. Al Circuito de Jerez-Angel Nieto andrà in scena una due giorni di Test Ufficiali nelle giornate del 18 e 19 novembre 2021. Poi si tornerà in azione sulla pista di Sepang per il Test Shakedown il 31 gennaio 2022.

Foto: Lapresse