MotoGP su TV8, GP Aragon 2021: orari gratis e in chiaro, programma differite

Per il Motomondiale, il weekend che va dal 10 al 12 settembre si annuncia particolarmente interessante. Nel fine settimana si disputerà, infatti, il Gran Premio di Aragon, appuntamento che segnerà l’esordio di Maverick Viñales con l’Aprilia dopo il burrascoso divorzio da Yamaha. Si tratta del primo vero passo della MotoGP verso il 2022, che di fatto comincerà in anticipo a Misano, quando ritroveremo anche Andrea Dovizioso e Franco Morbidelli. Per i due italiani bisognerà però aspettare ancora qualche giorno.

Riguardo la stretta attualità, ormai il Mondiale appare chiuso. A meno di infortuni, Fabio Quartararo è destinato a diventare il primo francese a laurearsi Campione. C’è però grande lotta per la seconda posizione nella classifica iridata tra Joan Mir, Johann Zarco e Francesco Bagnaia, separati da una manciata di punti. Inoltre Aragon è un tracciato storicamente favorevole a Honda e a Marc Marquez, che zitto zitto sogna di ripetere l’impresa realizzata al Sachsenring. Infine, Valentino Rossi saprà lasciare il segno dopo la triste performance di Silverstone? Dunque, non mancheranno i motivi per seguire in televisione il Gran Premio di Aragon.

Guarda il GP di Aragon live su DAZN

TV IN CHIARO – Il canale in chiaro TV8 (121 di Sky e 8 del Digitale Terrestre) trasmetterà in differita le qualifiche e le gare di tutte le classi.

TV A PAGAMENTO – Sky Sport MotoGP (208) trasmetterà in diretta ogni turno di tutte le classi. Inoltre le qualifiche di MotoGP e le gare di tutte le classi saranno proposte anche su Sky Sport Uno (201).

STREAMING – L’evento potrà essere interamente seguito in diretta su Pc, Tablet e Smartphone tramite l’App SkyGo (riservata esclusivamente agli abbonati Sky), NowTV e da DAZN.

DIRETTA LIVE – OA Sport vi proporrà la diretta scritta di tutti i turni, dalle prove libere alle gare di tutte le classi.

GP ARAGON 2021 – PROGRAMMA QUALIFICHE E GARA

GUIDA TV8

SABATO 11 SETTEMBRE

18.45 – SINTESI in DIFFERITA delle QUALIFICHE di tutte le classi

DOMENICA 12 SETTEMBRE

17.30 Moto3, GARA (Differita)

18.45 Moto2, GARA (Differita)

20.30 MotoGP, GARA (Differita)

DIRETTE SKY SPORT MOTOGP E DAZN

VENERDI’ 10 SETTEMBRE

9.00-9.40 Moto3, prove libere 1

9.55-10.40 MotoGP, prove libere 1

10.55-11.35 Moto2, prove libere 1

13.15-13.55 Moto3, prove libere 2

14.10-14.55 MotoGP, prove libere 2

15.10-15.50 Moto2, prove libere 2

SABATO 11 SETTEMBRE

9.00-9.40 Moto3, prove libere 3

9.55-10.40 MotoGP, prove libere 3

10.55-11.35 Moto2, prove libere 3

12.35-12.50 Moto3, Qualifiche – Q1

13.00-13.15 Moto3, Qualifiche – Q2

13.30-14.00 MotoGP, prove libere 4

14.10-14.25 MotoGP, Qualifiche – Q1

14.35-14.50 MotoGP, Qualifiche – Q2

15.10-15.25 Moto2, Qualifiche – Q1

15.35-15.50 Moto2, Qualifiche – Q2

DOMENICA 12 SETTEMBRE

8.40-9.00 Moto3, warm-up

9.10-9.30 Moto2, warm-up

9.40-10.00 MotoGP, warm-up

11.00 Moto3, GARA

12.20 Moto2, GARA

14.00 MotoGP, GARA

Foto: La Presse