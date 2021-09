MotoGP, risultati e classifica warm-up GP Misano 2021: Rins precede Quartararo, Bagnaia terzo. Valentino Rossi 19°

Terminato da poco il warm-up nel GP di San Marino e Riviera di Rimini, di scena a Misano Adriatico per la prima delle due occasioni in cui, in questo circuito, si andrà in pista. Sorpresa, ma non troppo: Fabio Quartararo prova a dettare la sua legge con il tempo di 1’32″623, ma a precederlo è Alex Rins con 1’32″571.

Subito dietro c’è Francesco Bagnaia: per “Pecco” un terzo posto che ne conferma la voglia di lottare in vista dell’appuntamento con la gara che può tenerlo in lotta per il Mondiale.

Prove utili, quelle di stamane, per mettere a punto le moto su una pista che qualche problemino in termini di asfalto, che è un po’ sconnesso. Non va nemmeno sottovalutato il fatto che, sebbene stamattina ci sia il sole, nel pomeriggio il tempo peggiorerà.

Particolarmente importante è stata la questione legata alle mescole, una scelta importante per capire come poi poter gestire la situazione in gara. A volte, però, anche questo difficilmente salva qualcuno: Valentino Rossi conferma le sue difficoltà, come pure Danilo Petrucci; diverso il discorso per Dovizioso e Morbidelli che sono anche più indietro di loro.

RISULTATI E CLASSIFICA WARM-UP GP SAN MARINO MOTOGP

1 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 295.8 1’32.521

2 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 295.0 1’32.623 0.102 / 0.102

3 63 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team Ducati 298.3 1’32.780 0.259 / 0.157

4 36 Joan MIR SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 292.6 1’32.790 0.269 / 0.010

5 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 296.7 1’32.877 0.356 / 0.087

6 43 Jack MILLER AUS Ducati Lenovo Team Ducati 298.3 1’32.881 0.360 / 0.004

7 51 Michele PIRRO ITA Ducati Lenovo Team Ducati 297.5 1’32.922 0.401 / 0.041

8 23 Enea BASTIANINI ITA Avintia Esponsorama Ducati 300.8 1’32.954 0.433 / 0.032

9 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 294.2 1’32.991 0.470 / 0.037

10 6 Stefan BRADL GER Team Honda HRC Honda 296.7 1’32.997 0.476 / 0.006

11 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 295.0 1’33.008 0.487 / 0.011

12 44 Pol ESPARGARO SPA Repsol Honda Team Honda 299.1 1’33.017 0.496 / 0.009

13 89 Jorge MARTIN SPA Pramac Racing Ducati 296.7 1’33.064 0.543 / 0.047

14 88 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Factory Racing KTM 297.5 1’33.066 0.545 / 0.002

15 73 Alex MARQUEZ SPA LCR Honda CASTROL Honda 297.5 1’33.074 0.553 / 0.008

16 5 Johann ZARCO FRA Pramac Racing Ducati 298.3 1’33.097 0.576 / 0.023

17 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU Honda 296.7 1’33.173 0.652 / 0.076

18 12 Maverick VIÑALES SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 297.5 1’33.242 0.721 / 0.069

19 46 Valentino ROSSI ITA Petronas Yamaha SRT Yamaha 291.1 1’33.416 0.895 / 0.174

20 9 Danilo PETRUCCI ITA Tech 3 KTM Factory Racing KTM 292.6 1’33.503 0.982 / 0.087

21 27 Iker LECUONA SPA Tech 3 KTM Factory Racing KTM 295.0 1’33.555 1.034 / 0.052

22 10 Luca MARINI ITA SKY VR46 Avintia Ducati 297.5 1’33.707 1.186 / 0.152

23 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Petronas Yamaha SRT Yamaha 291.8 1’34.221 1.700 / 0.514

24 21 Franco MORBIDELLI ITA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 292.6 1’34.285 1.764 / 0.064

Credits: MotoGP.com Press