MotoGP oggi, GP San Marino 2021: orario gara, tv, streaming, programma Sky, DAZN e TV8

Oggi, domenica 19 settembre, prenderà il via il GP di San Marino, round del Mondiale 2021 di MotoGP. Sul tracciato di Misano, dedicato alla memoria di Marco Simoncelli, ci attende un grande spettacolo e si spera che i centauri nostrani sappiano dare soddisfazioni. Nella classe MotoGP Francesco ‘Pecco’ Bagnaia vuol concedere il bis. Dopo aver trionfato ad Aragon, il pilota della Ducati vuol regalarsi un altro successo e quanto accaduto nelle qualifiche è sicuramente un ottimo segnale. ‘Pecco’ infatti ha ottenuto la pole-position, mettendo in mostra una velocità notevole con la sua moto e soprattutto una grande consapevolezza del proprio status. Il correre in casa e il tabù sfatato in Spagna sono elementi a suo favore in vista della corsa odierna.

LA DIRETTA LIVE DI WARM-UP E GARA DI MOTOGP

Fabio Quartararo, però, sarà un rivale difficile da battere. Il francese della Yamaha, leader del campionato, si è classificato terzo nel time-attack e si è dovuto accontentare di un piazzamento alle spalle anche dell’altra Ducati dell’australiano Jack Miller. Tuttavia, il transalpino sa di avere un gran passo gara e vorrà tenere il passo di Bagnaia per poi sferrare il suo attacco nella seconda parte della corsa, facendo la differenza nella gestione delle gomme.

In chiave italiana si spera che Franco Morbidelli, Valentino Rossi e Andrea Dovizioso sappiano risalire la china, dopo i tanti problemi di ieri. La domenica è sempre una giornata diversa e vedremo come i centauri nostrani sapranno ritrovare la retta via.

Di seguito il programma della domenica e come seguirlo in tv:

PROGRAMMA GP SAN MARINO 2021

Domenica 19 settembre

ore 8.20-8.40, Moto3, Warm Up, diretta

ore 8.50-9.10, Moto2, Warm Up, diretta

ore 9.20-9.40, MotoGP, Warm Up, diretta

ore 11.00, Moto3, Gara, diretta

ore 12.20, Moto2, Gara, diretta

ore 14.00, MotoGP, Gara, diretta

ore 15.30, MotoE, Gara 2, diretta

PROGRAMMA GP SAN MARINO 2021 IN TV

TV A PAGAMENTO – L’evento sarà trasmesso integralmente e in esclusiva da Sky Sport. I canale su cui fare affidamento saranno Sky Sport MotoGP (208) e Sky Sport Uno (201), che trasmetteranno in diretta tutta la programmazione domenicale

TV GRATIS IN CHIARO – Il canale in chiaro TV8 (121 di Sky e 8 del Digitale Terrestre) trasmetterà in diretta le qualifiche e le gare di tutte le classi. Non è prevista alcuna copertura dei warm-up che sarà curata esclusivamente da Sky Sport.

STREAMING – L’evento potrà essere interamente seguito in diretta su Pc, Tablet e Smartphone tramite l’App SkyGo (riservata esclusivamente agli abbonati Sky), Now e da DAZN.

DIRETTA LIVE – OA Sport vi proporrà la diretta scritta di tutti i turni, dalle prove libere alle gare di tutte le classi.

PROGRAMMA SKY SPORT

Domenica 19 settembre

Ore 8.35: warm up Moto3, Moto2, MotoGP

Ore 10.30: Paddock Live

Ore 11: gara Moto3

Ore 12: Paddock Live

Ore 12.20: gara Moto2

Ore 13.15: Paddock Live

Ore 13.30: Grid

Ore 14.00: gara MotoGP

Ore 15: Zona Rossa

Ore 15.30: Moto E Race 2

Ore 16: Paddock Live

Ore 18: Race Anatomy MotoGP

PROGRAMMA TV8

Domenica 19 settembre

ore 10.00, Moto E, Gara 1, differita

ore 11.00, Moto 3, Gara, diretta

ore 12.20, Moto 2, Gara, diretta

ore 14.00, Moto GP, Gara, diretta

ore 15.30, Moto E, Gara 2, diretta

Credit: MotoGP.com Press