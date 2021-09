Il Circus del Motomondiale guarda a quel che sarà ad Aragon (Spagna), sede del prossimo round iridato. I motivi di interesse non mancano in MotoGP. Uno su tutti il ritorno in sella dell’iberico Maverick Vinales.

Lo spagnolo, licenziato con effetto immediato dalla Yamaha per quanto accaduto nel GP di Stiria, ha trovato modo di ritornare con grande celerità alla guida di una moto. E’ il caso dell’Aprilia con cui correrà grazie alle concessioni di cui gode il team di Noale. Maverick, che ha firmato un contratto che lo legherà alla scuderia italiana, è pronto per questa sfida con l’obiettivo di prepararsi al meglio in vista della stagione 2022. Dopo i test svolti a Misano il 31 agosto e il 1° agosto, il Top Gun della classe regina vuol dare segnali di vitalità.

“Non vedo l’ora di tornare in pista. L’opportunità di farlo subito è sicuramente importante, specialmente in preparazione della stagione 2022. Magari non sarò pronto al 100%, dopo solo due giorni di test, ma girare con gli altri e potermi confrontare con Aleix che sta facendo grandi cose mi aiuterà a migliorare il feeling con la RS-GP. I ragazzi di Aprilia sono motivati, ho percepito tanto entusiasmo e voglia di crescere, per me è uno stimolo in più per mettermi in gioco da subito“, le parole del centauro (fonte: Sky Sport).

Si prospetta, quindi, un fine settimana particolarmente interessante.

Credit: MotoGP.com Press