Maverick Vinales chiude in tredicesima posizione il Gran Premio di San Marino, quattordicesimo e quintultimo appuntamento del Mondiale MotoGP 2021. Sul tracciato di Misano, intitolato a Marco Simoncelli, il pilota spagnolo della Aprilia ha proseguito nel suo apprendistato con la nuova moto, senza badare troppo al risultato conclusivo.

Nonostante questi presupposti l’ex pilota di Suzuki e Yamaha fa il bilancio della sua domenica in terra romagnola: “Anche questo fine settimana mi è servito per imparare in maniera più ampia la mia moto – spiega a Speedweek – C’è ancora tanto da fare e non mi sento ancora a mio agio sulla moto. A livello di gomme andiamo bene, avendo tenuto il giusto grip fino alla fine. Non è stata una domenica perfetta, ma tutto sommato ok”.

Martedì e mercoledì, invece, la MotoGP sarà impegnata in due giorni di test sulla pista di Misano. Una occasione importante per Maverick Vinales: “I test saranno utili per capire qualcosa sulla mia posizione in sella. Inoltre dovremo provare alcuni accorgimenti che mi serviranno per risultare ancor più veloce. In queste condizioni mi risulta difficile, per cui c’è tanto da fare. Confido nel bel tempo per poter accumulare il maggior numero di chilometri possibile”.

Credit: MotoGP.com Press