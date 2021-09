IndyCar, Laguna Seca: Herta torna nella victory lane, Palou si avvicina al titolo

Emozioni a non finire in quel di Laguna Seca, penultimo atto dell‘IndyCar Series 2021. Colton Herta si impone nella pista di casa per la seconda volta in carriera ritornando al successo dopo quasi sette mesi. Quinta gioia per l’alfiere di Andretti che conclude l’evento californiano davanti allo spagnolo Alex Palou ed al francese Romain Grosjean

Colton Herta (Andretti #26) ha tenuto la pole-position nella prima impegnativa curva davanti ad Alexander Rossi (Andretti #27). La situazione è cambiata nel corso del secondo passaggio quando, in curva cinque, i primi due della classifica sono entrati in contatto con Rossi che si è girato ed è finito nella sabbia.

Dopo la prima caution abbiamo assistito all’allungo da parte di Herta sull’australiano Will Power (Penske #12) e sullo spagnolo Alex Palou (Ganassi #9). Il secondo colpo di scena è arrivato nei minuti successivi con il #12 del gruppo che è stato costretto a fermarsi ai box per un problema tecnico che lo ha tolto di fatto dai giochi.

L’americano Josef Newgarden (Penske #2) ha aperto la prima finestra dei pit stop, una mossa che gli ha permesso di beffare il messicano Pato O’Ward (McLaren #5). La testa della corsa è rimasta nelle mani di Herta davanti a Palou ed al francese Sebastien Bourdais (Foyt #14).

Il 39° giro potrebbe tagliare fuori dalla lotta per il titolo il neozelandese Scott Dixon (Ganassi #9) Il sei volte campione della serie si è toccato con il giapponese Takuma Sato (Rahal #15) al mitico ‘Cavatappi’, una situazione pericolosa che poteva chiamare in pista la seconda caution di giornata.

Un nuovo turno di pit non ha cambiato la situazione che si è modificata nel corso del 50° giro con Herta che si è visto annullare il proprio gap su Palou in seguito al traffico. Lo spagnolo non è riuscito nell’impresa di beffare il padrone di casa che tra i doppiaggi è stato più abile.

A 30 giri dalla fine abbiamo assistito all’ultima sosta di Palou e di O’Ward, mentre a 28 tornate dalla conclusione è arrivato il momento del leader Herta. Tutti hanno montato le gomme dure con l’alfiere del team Andretti che ha allungato sul catalano grazie alla presenza di due auto più lente.

Impressionante il passo nel finale di Romain Grosjean (Coyne #52) che ha passato in meno di due giri lo svedese Marcus Ericsson (Ganassi #8) ed O’Ward. Il transalpino si è messo alla caccia anche di Graham Rahal (Rahal #15), terzo grazie ad una perfetta strategia. L’ex alfiere di Haas non ha avuto problemi ad infilare l’esperto americano, un sorpasso che gli permette di conquistare il secondo podio in carriera dopo quello realizzato nel GP di Indy dello scorso maggio.

Palou ha avuto una nuova occasione di avvicinare la testa della corsa grazie a dei nuovi doppiaggi. L’iberico non è riuscito a chiudere il gap con il figlio di Bryan Herta che non vinceva dal GP di St. Petersburg dello scorso aprile. Secondo posto lo spagnolo che approfitta della quinta piazza di O’Ward per portare a +35 il proprio gap in classifica in vista del finale di Long Beach.

Appuntamento settimana prossima tra i muretti della famosa città californiana che per la prima volta accoglierà l’ultima corsa della stagione.

CLASSIFICA FINALE INDYCAR SERIES LAGUNA SECA

Colton Herta (Andretti) Alex Palou (Ganassi) Romain Grosjean (Coyne) Graham Rahal (Rahal) Pato O’Ward (McLaren)

Foto: LaPresse