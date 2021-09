Joan Mir commenta la propria prestazione nel Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini, quattordicesimo atto del Motomondiale 2021. Lo spagnolo completa al sesto posto la prima delle due competizioni che si terranno nell’impianto dedicato a Marco Simoncelli.

Il campione del mondo in carica ha dichiarato ai microfoni di ‘Motorsport.com’: “E’ stata una giornata molto dura, mi aspettavo di più. Ho montato una gomma anteriore che non era quella giusta e mi ha condizionato per tutta la gara”.

Il teammate dello spagnolo Alex Rins ha continuato dicendo: “Ho la sensazione che quest’anno non sono ancora riuscito a dare tutto. Spero che la mia versione migliore arrivi prima della fine della stagione. Stiamo lavorando molto sulla moto in questo periodo e penso che questa è la direzione giusta”.

Mir ha chiuso dicendo: “La mia priorità è terminare bene questa stagione. Faremo tutto il possibile per avanzare in classifica. Il lavoro dei collaudatori non è lo stesso dei piloti ufficiali. Poter testare delle nuove componenti è fondamentale”.

Foto: MotoGP Press