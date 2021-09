Altro giro, altra caduta per Marc Marquez. Il Cabroncito, infatti, chiude nella ghiaia le qualifiche del Gran Premio di San Marino, quattordicesimo e quintultimo appuntamento del Mondiale MotoGP 2021. Sul tracciato di Misano, intitolato a Marco Simoncelli, lo spagnolo ha cercato il traino di Francesco Bagnaia, chiudendo però al settimo posto e, soprattutto, nella ghiaia della curva del Tramonto, non riuscendo a tenere il passo del ducatista.

“Quando ho visto in pit lane che stavano uscendo due Ducati ho detto ‘andiamo’ – spiega ai microfoni di Sky Sport -. Non sapevo a quale delle due fossi dietro, se fosse Pecco o Miller, poi ho capito che era Bagnaia. Ho cercato in ogni modo di stargli dietro, ma oggi guidava in una maniera clamorosa e non ce l’ho fatta. Se domani sarà asciutto sarà il favorito”.

Il Cabroncito passa a descrivere la sua situazione a livello fisico: “Nelle qualifiche non ho preso niente per il dolore, perché altrimenti domani starei peggio. Prima della gara dovrò assumere un antinfiammatorio per la spalla, altrimenti il dolore sarebbe eccessivo”.

Credit: MotoGP.com Press