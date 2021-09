La MotoGP sta vivendo il weekend riservato al GP di Aragon 2021, tappa del Mondiale che va in scena sul circuito spagnolo di MotorLand. In cabina di commento con Guido Meda c’è Jorge Lorenzo, ex centauro e pluri Campione del Mondo che ha espresso la propria opinione riguardo all’attuale stato di forma del suo connazionale Marc Marquez. Lo spagnolo è tornato a correre dopo l’infortunio subito lo scorso anno a Jerez e le tre successive operazioni chirurgiche, ma il fuoriclasse della Honda non riesce più a dominare come in precedenza e i risultati sono ben lontani da quelli dei giorni migliori.

Jorge Lorenzo ha dei dubbi che il nativo di Cervera possa tornare a primeggiare come faceva fino a un paio di stagioni fa: “Marc prima dell’incidente di Jerez era più forte che mai, era molto superiore agli altri. Questo incidente gli ha cambiato totalmente i piani: senza quella caduta avrebbe vinto 2020 e 2021 (il Mondiale, n.d.r). Io penso che sta pian piano migliorando, ma la vero dura anche se non abbiamo tutte le informazioni di come sta quel braccio. Sicuramente non è al livello di prima fisicamente, così è molto difficile”.

Il 28enne, sei volte Campione del Mondo in MotoGP (dal 2013 al 2019 non riuscì a vincere soltanto nel 2015), ha sì vinto il GP di Germania quest’anno, ma per il resto non è mai andato oltre il settimo posto (in Olanda e in Portogallo), raccogliendo anche quattro ritiri. Ieri aveva primeggiato nella FP1, vedremo se oggi in qualifica riuscirà a distinguersi su un circuito da lui particolarmente amato (ci ha vinto cinque volte in MotoGP).

Foto: Lapresse