Andrea Dovizioso ha concluso in 21ma posizione il suo GP di Misano, round del Mondiale 2021 di MotoGP. Lo aveva messo in conto il forlivese: dopo un anno di inattività, non si possono fare i miracoli e la prova odierna fungeva più da test per prendere consapevolezza della Yamaha e di quale strada di sviluppo seguire in vista di quel che sarà.

Il ‘Dovi’ non è cambiato, è sempre il pilota meticoloso che lavora e sa cosa serve per andare forte. Per questo, la gara di oggi ha dato un feedback al pilota, necessario per dare il via al progetto: “Ho fatto la corsa che dovevo fare. Va bene per le informazioni che ho acquisito perché saranno utili per questa nuova avventura. Tutto quello che abbiamo raccolto nel weekend sarà in funzione dei test che faremo sempre qui martedì e mercoledì per provare altro materiale e migliorare alcuni aspetti legati alla guida e alla tecnica della moto“, le parole del centauro italiano.

Nessuna incertezza, quindi, su quello che è il destino tracciato nel futuro, ma solo tanta determinazione nel dare continuità. La sfida è impegnativa, ma è chiaro che partire solo dall’oggi non aiuta a capire quello che Dovizioso e il suo nuovo team abbiano in mente per essere veloci e competitivi.

Il tempo giudicherà meglio di chiunque altro il da farsi.

