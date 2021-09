MotoGP, il meteo domani a Misano: rischio pioggia e Ducati favorita

Lo sguardo deve essere rivolto verso l’alto. Il GP di San Marino, round del Mondiale 2021 di MotoGP, si presenta domani con tante incertezze. Nel corso delle qualifiche odierne il confronto tra le Ducati e il francese Fabio Quartararo (Yamaha) si è fatto appassionante, al punto che il leader del campionato si è visto praticamente circondato dal clan ‘rosso’ che ha piazzato quattro moto ai primi cinque posti.

Sarà Francesco Bagnaia a partire dalla pole-position a precedere il team-mate Jack Miller e Quartararo. ‘Creatura’ di Borgo Panigale competitiva in tutte le condizioni, ma forse potrebbe essere la pioggia l’elemento in grado di fare la differenza e a dare un’ulteriore mano alla scuderia italiana nella ricorsa al titolo iridato.

La pioggia caduta in maniera copiosa nella FP2 di ieri ha dimostrato quanto il pacchetto italiano sia prestazionale (tre piloti ai primi tre posti in quelle condizioni) e quanto sia in difficoltà Fabio. Il transalpino, interpellato sul tema nel corso delle libere, ha detto chiaramente che l’obiettivo in quel caso sarebbe la top-10 e non la top-5. In sostanza, se Giove Pluvio dovesse fare visita per l’alfiere di Iwata i problemi aumenterebbero.

Quali sono le previsioni meteo per domani?

PREVISIONI METEO – GP MISANO 2021

Domenica 19 settembre

Mattinata asciutta, invece sembra che nel pomeriggio in corrispondenza del GP di MotoGP vedremo della pioggia. Velocità vento: 14 Km/h.

Temperatura massima prevista: 27 gradi.

Precipitazioni: 70%

Possibilità dunque di una gara bagnata ce ne sono, ma nello stesso tempo si è appreso in questi giorni come e quanto il tempo in territorio romagnolo sia variabile. Le squadre da questo punto di vista dovranno fare molta attenzione e la Ducati pare avere dalla sua una buona base su cui lavorare ed esprimersi in pista, anche con poco grip.

