Oggi domenica 12 settembre si disputa il GP di Aragon 2021, tappa del Mondiale MotoGP che va in scena sul circuito di Motorland in Spagna. Si preannuncia grandissimo spettacolo sul tracciato iberico, estremamente lungo e ormai entrato a pieno diritto tra gli appuntamenti del campionato.

Guarda in streaming live il GP di Aragon su DAZN

Francesco Bagnaia scatterà dalla pole position e andrà a caccia della prima vittoria in carriera. Il pilota della Ducati sarà affiancato in prima fila dal compagno di squadra Jack Miller e dal francese Fabio Quartararo, leader del Mondiale e ormai lanciato verso il titolo iridato con la sua Yamaha. Attenzione a Marc Marquez, che con la sua Honda ha le carte in regola per battagliare per il titolo. Valentino Rossi sarà chiamato a una durissima rimonta dalla 21ma posizione.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming del GP di Aragon 2021, tappa del Mondiale MotoGP. La gara sarà trasmessa in diretta tv su Sky, in diretta streaming su Sky Go e DAZN, in DIRETTA LIVE scritta su OA Sport. Prevista la differita su TV8.

LA DIRETTA LIVE DELLA GARA DI MOTOGP AD ARAGON DALLE 14.00

CALENDARIO GP ARAGON MOTOGP: PROGRAMMA E ORARIO D’INIZIO

DOMENICA 12 SETTEMBRE:

08.40-09.00 Moto3, warm-up

09.10-09.30 Moto2, warm-up

09.40-10.00 MotoGP, warm-up

11.00 Moto3, gara

12.20 Moto2, gara

14.00 MotoGP, gara

GP ARAGON MOTOGP 2021: COME VEDERLO IN DIRETTA TV E STREAMING

Gare di tutte le classi, per gli abbonati, su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport MotoGP (canale 208).

Warm-up di tutte le classi, per gli abbonati, su Sky Sport MotoGP (canale 208).

Gare di tutte le classi in differita tv, gratis e in chiaro, su TV8 (canale 8 del digitale terrestre, 125 del satellite): Moto3 alle 17.30, Moto2 alle 18.40, MotoGP alle 20.30.

Warm-up e gare di tutte le classi in diretta streaming, per gli abbonati, su Sky Go, su DAZN e su Now TV.

Gare di tutte le classi in differita streaming, gratis, su tv8.it: Moto3 alle 17.30, Moto2 alle 18.40, MotoGP alle 20.30.

Warm-up e gare di tutte le classi in DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

Gara della MotoGP in replica su Sky Sport MotoGP alle ore 16.10, 19.00, 21.00, 23.25 e nel rullo notturno.

Foto: MotoGP.com Press