MotoGP, GP Americhe 2021: programma, orari, tv, streaming. Calendario fine settimana 1-3 ottobre

Dopo due anni e mezzo, il Motomondiale sta per volare oltreoceano. Il quart’ultimo appuntamento della stagione 2021 sarà il Gran Premio delle Americhe, che si terrà sulla pista di Austin, in Texas. Dunque MotoGP, Moto2 e Moto3 correranno sul continente americano per la prima volta dallo scoppio della pandemia di Covid-19.

I tre titoli appaiono tutti prenotati. In MotoGP Fabio Quartararo può ormai permettersi di fare il “ragioniere”, avendo 48 punti di vantaggio su Francesco Bagnaia, reduce però da due vittorie consecutive. In Moto2 Remy Gardner ha già da tempo cominciato a gareggiare in controllo, con l’obiettivo di contenere il compagno di squadra Raul Fernandez, lontano 34 lunghezze. Infine in Moto3 il Mondiale appare prenotato da Pedro Acosta sin dalle primissime gare del 2021, ma va rimarcato come ultimamente lo spagnolo si sia un po’ incartato, rilanciando le velleità dell’italiano Dennis Foggia, ancora lontano 42 punti, ma capace di recuperarne ben 55 nell’arco degli ultimi quattro GP disputati. Cosa succederà nel GP delle Americhe? Per scoprirlo è sufficiente seguirlo in TV. Come?

Guarda la MotoGP live su DAZN, attiva ora

TV GRATIS IN CHIARO – Il canale in chiaro TV8 (125 di Sky e 8 del Digitale Terrestre) trasmetterà in differita le qualifiche e le gare di tutte le classi. Non è prevista alcuna copertura in chiaro delle prove libere e dei warm-up.

TV A PAGAMENTO – L’evento sarà trasmesso integralmente e in esclusiva da Sky Sport. Il canale su cui fare affidamento sarà Sky Sport MotoGP (208), che trasmetterà in diretta ogni turno, dalle prove libere alla gara di tutte le classi. La gara di MotoGP sarà proposta anche su Sky Sport Uno (201).

STREAMING – L’evento potrà essere interamente seguito in diretta su Pc, Tablet e Smartphone tramite l’App SkyGo (riservata esclusivamente agli abbonati Sky), NowTV e da DAZN. Inoltre su tv8.it saranno disponibili le differite di qualifiche e gare.

DIRETTA LIVE – OA Sport vi proporrà la diretta scritta di tutti i turni, dalle prove libere alle gare di tutte le classi.

PROGRAMMA GP AMERICHE 2021 – MOTOMONDIALE

VENERDI’ 1 OTTOBRE (ORARI ITALIANI)

16.00-16.40 Moto3, prove libere 1

16.55-17.40 MotoGP, prove libere 1

17.55-18.35 Moto2, prove libere 1

20.15-20.55 Moto3, prove libere 2

21.10-21.55 MotoGP, prove libere 2

22.10-22.50 Moto2, prove libere 2

SABATO 2 OTTOBRE (ORARI ITALIANI)

16.00-16.40 Moto3, prove libere 3

16.55-17.40 MotoGP, prove libere 3

17.55-18.35 Moto2, prove libere 3

19.35-19.50 Moto3, Qualifiche – Q1

20.00-20.15 Moto3, Qualifiche – Q2

20.30-21.00 MotoGP, prove libere 4

21.10-21.25 MotoGP, Qualifiche – Q1

21.35-21.50 MotoGP, Qualifiche – Q2

22.10-22.25 Moto2, Qualifiche – Q1

22.35-22.50 Moto2, Qualifiche – Q2

SABATO 3 OTTOBRE (ORARI ITALIANI)

15.40-16.00 Moto3, warm-up

16.10-16.30 Moto2, warm-up

16.40-17.00 MotoGP, warm-up

18.00 Moto3, GARA

19.20 Moto2, GARA

21.00 MotoGP, GARA

Foto: MotoGPpress.com