Il feeling è speciale. Aragon è una pista particolare e a Enea Bastianini piace. Su un tracciato sul quale storicamente è sempre andato forte il romagnolo si è tolto la soddisfazione di entrare nella Q2 delle qualifiche di MotoGP e di concludere in nona piazza con la Ducati Avintia Esponsorama.

Una prestazione degna di considerazione, tenendo conto che Enea si trova per le mani una GP19, moto non facile da guidare e mettere a punto su un circuiti in cui conta il motore, ma anche la guidabilità.

Bastianini è stato abile a trovare quadra: “Sono soddisfatto di essere rientrato nel novero della top-12. Sono riuscito a gestire l’emozione del momento e forse avrei potuto fare meglio visto il mio potenziale con le gomme morbide. Nel corso della FP4 avevo un buon ritmo e mi auguro domani di avere delle conferme visti i punti in palio. Dobbiamo ancora capire quale sarà la gomma migliore specialmente all’anteriore“, ha raccontato Enea (fonte: gpone).

Un Bastianini coinvolto anche in un divertente siparietto con Jorge Lorenzo, presente nel paddock, il quale scherzosamente ha dichiarato che avrebbe rivelato alcuni segreti su come partir forte con la Ducati in cambio di una cifra, ma con il sorriso sulla bocca il centauro italiano ha declinato l’offerta, aggiungendo però: “Scherzi a parte, le sue partenze erano incredibili, un suo consiglio lo accetterei molto volentieri“, l’ammissione del pilota italiano.

Credit: MotoGP.com Press