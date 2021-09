MotoGP e F1 TV8: orari qualifiche di oggi, programma in chiaro, streaming 11 settembre

Giornata all’insegna del Motorsport quella che ci accingiamo a vivere oggi, sabato 11 settembre. Nel Tempio della velocità, a Monza, godremo dello spettacolo delle prove libere 2 e soprattutto della Sprint Race del GP d’Italia di F1, un nuovo format voluto da FIA e Liberty Media per creare un po’ di interesse e di pathos nel Circus. Una competizione che delineerà la griglia di partenza della gara domenicale classifica e assegnerà dei punti iridati ai primi tre classificati. In un campionato così serrato ogni punto sarà decisivo.

In Spagna, ad Aragon, sarà di scena anche il Motomondiale e la classe MotoGP vedrà un Fabio Quartararo che vorrà far valere sulla Yamaha la legge del più forte, pur girando su una pista che mai ha troppo amato. La Ducati cercherà di contrastare l’incedere del francese e soprattutto Francesco Bagnaia è chiamato a una reazione.

In tutto questo grande interesse per il ritorno in sella a una moto da corsa di Maverick Vinales sull’Aprilia, dopo il licenziamento in Yamaha, e per le prestazioni di Marc Marquez e di Valentino Rossi in difficoltà nel primo giorno di libere per motivi diversi: lo spagnolo caduto ancora una volta con la Honda e il “Dottore” troppo lento con la Yamaha Petronas.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari, della F1 a Monza e della MotoGP ad Aragon oggi, sabato 11 settembre. Gli eventi saranno trasmessi in diretta tv su Sky, in diretta streaming su Sky Go, in DIRETTA LIVE scritta su OA Sport. MotoGP in diretta streaming anche su DAZN.

F1 E MOTOGP OGGI: PROGRAMMA E ORARI

SABATO 11 SETTEMBRE

Ore 9.00 Moto3, Prove libere 3

Ore 9.55 MotoGP, Prove libere 3

Ore 10.55 Moto2, Prove libere 3

Ore 12.00 F1, Prove libere 2

Ore 12.35 Moto3, Qualifica 1

Ore 13.00 Moto3, Qualifica 2

Ore 13.30 MotoGP, Prove libere 4

Ore 14.10 MotoGP, Qualifica 1

Ore14.35 MotoGP, Qualifica 2

Ore 15.10 Moto2, Qualifica 1

Ore 15.35 Moto2, Qualifica 2

Ore 16.30 F1 Qualifica Sprint

F1 E MOTOGP OGGI: COME VEDERLE IN TV E STREAMING

F1

TV GRATIS E IN CHIARO – Il canale in chiaro TV8 (125 di Sky e 8 del Digitale Terrestre) trasmetterà la diretta della Sprint Race e del Gran Premio della domenica. Inoltre le qualifiche di ieri saranno proposte in differita oggi pomeriggio.

TV A PAGAMENTO – Il Gran Premio d’Italia sarà trasmesso integralmente in diretta e in esclusiva da Sky Sport. I canali su cui fare affidamento saranno Sky Sport F1 (207) e Sky Sport Uno (201).

STREAMING – Il Gran Premio d’Italia potrà essere seguito in diretta su Pc, Tablet e Smartphone utilizzando l’App SkyGo (riservata esclusivamente agli abbonati Sky) e Now. Inoltre sarà visibile la differita di qualifiche e gara su TV8.it.

DIRETTA LIVE – OA Sport vi proporrà la diretta scritta di ogni sessione, dalle prove libere alla gara.

PROGRAMMA TV8

SABATO 11 SETTEMBRE

Ore 14.15, F1, Qualifiche del venerdì, differita

Ore 16.30, F1, Qualifica sprint, diretta

MOTOGP

TV A PAGAMENTO – L’evento sarà trasmesso integralmente e in esclusiva da Sky Sport. Il canale su cui fare affidamento sarà Sky Sport MotoGP (208) e Sky Sport Uno (201), che trasmetteranno in diretta ogni turno, dalle prove libere alla gara di tutte le classi.

TV GRATIS IN CHIARO – Il canale in chiaro TV8 (121 di Sky e 8 del Digitale Terrestre) trasmetterà in differita le qualifiche e le gare di tutte le classi. Non è prevista alcuna copertura delle prove libere e dei warm-up che sarà curata esclusivamente da Sky Sport.

STREAMING – L’evento potrà essere interamente seguito in diretta su Pc, Tablet e Smartphone tramite l’App SkyGo (riservata esclusivamente agli abbonati Sky), Now e da DAZN.

DIRETTA LIVE – OA Sport vi proporrà la diretta scritta di tutti i turni, dalle prove libere alle gare di tutte le classi.

PROGRAMMA TV8

SABATO 11 SETTEMBRE

Ore 18.45 Sintesi qualifiche Moto3, MotoGP, Moto2

Foto: Joao Filipe / LPS