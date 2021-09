MotoGP e F1 TV8: orari gare di oggi, programma in chiaro, streaming 12 settembre

Cala il sipario su questa giornata dedicata al Motorsport. Aragon (Spagna) e Monza (Italia) saranno i due riferimenti da seguire con grande attenzione e da non perdere di vista.

In territorio spagnolo sarà giorno di gare per le tre classi del Motomondiale e in MotoGP potrebbe essere la volta buona per Francesco “Pecco” Bagnaia ancora a secco di vittorie. Il pilota della Ducati partirà dalla pole-position (per la prima volta sul circuito iberico) e vorrà sfruttare la velocità dimostrata dalla Rossa nel corso delle prove. Bagnaia, per un motivo o per l’altro, ha visto sfumare costantemente il successo parziale e oggi è intenzionato a porre termine al digiuno.

Per quanto concerne il Tempio della velocità, il Circus della F1 regalerà spettacolo sul circuito brianzolo e il tutto potrebbe essere altamente emozionante. La Sprint Qualifying di ieri ha messo nelle condizioni l’olandese della Red Bull Max Verstappen di colpire e il britannico della Mercedes Lewis Hamilton dovrà rimontare. Per la Ferrari si prospetta una corsa in difesa viste le deficienze tecniche della monoposto, ma di sicuro il monegasco Charles Leclerc e lo spagnolo Carlos Sainz cercheranno di sfruttare qualunque problematica di chi è davanti.

Guarda in streaming live il GP di Aragon su DAZN

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari, della F1 a Monza e della MotoGP ad Aragon oggi, domenica 12 settembre. Gli eventi saranno trasmessi in diretta tv su Sky, in diretta streaming su Sky Go, in DIRETTA LIVE scritta su OA Sport. MotoGP in diretta streaming anche su DAZN.

PROGRAMMA F1 E MOTOGP OGGI

DOMENICA 12 SETTEMBRE

Ore 8.40 Moto3, Warm Up, diretta

Ore 9.10-9.30, Moto2, Warm Up, diretta

Ore 9.40-10.00, MotoGP, Warm Up, diretta

Ore 11.00, Moto3, Gara, diretta

Ore 12.20, Moto2, Gara, diretta

Ore 14.00, MotoGP, Gara, diretta

Ore 15.00 F1, Gara, diretta

F1 E MOTOGP OGGI: COME VEDERLE IN TV E STREAMING

F1

TV GRATIS E IN CHIARO – Il canale in chiaro TV8 (125 di Sky e 8 del Digitale Terrestre) trasmetterà la diretta del Gran Premio della domenica.

TV A PAGAMENTO – Il Gran Premio d’Italia sarà trasmesso integralmente in diretta da Sky Sport. I canali su cui fare affidamento saranno Sky Sport F1 (207), Sky Sport Uno (201) e SkySport 4K (213).

STREAMING – Il Gran Premio d’Italia potrà essere seguito in diretta su Pc, Tablet e Smartphone utilizzando l’App SkyGo (riservata esclusivamente agli abbonati Sky) e Now.

DIRETTA LIVE – OA Sport vi proporrà la diretta scritta della gara.

PROGRAMMA TV8

DOMENICA 12 SETTEMBRE

Ore 15.00, F1, Gara, diretta

MOTOGP

TV A PAGAMENTO – L’evento sarà trasmesso integralmente e in esclusiva da Sky Sport. Il canale su cui fare affidamento sarà Sky Sport MotoGP (208) e Sky Sport Uno (201)

TV GRATIS IN CHIARO – Il canale in chiaro TV8 (121 di Sky e 8 del Digitale Terrestre) trasmetterà in differita le gare di tutte le classi. Non è prevista alcuna copertura delle prove libere e dei warm-up che sarà curata esclusivamente da Sky Sport.

STREAMING – L’evento potrà essere interamente seguito in diretta su Pc, Tablet e Smartphone tramite l’App SkyGo (riservata esclusivamente agli abbonati Sky), Now e da DAZN.

DIRETTA LIVE – OA Sport vi proporrà la diretta scritta di tutto il programma domenicale

PROGRAMMA TV8

DOMENICA 12 SETTEMBRE

17.30 Moto3, GARA – Differita

18.40 Moto2, GARA – Differita

20.30 MotoGP, GARA – Differita

LA DIRETTA LIVE DEL GP D’ITALIA DI F1 A MONZA DALLE 15.00

LA DIRETTA LIVE DELLA GARA DI MOTOGP AD ARAGON DALLE 14.00

Foto: Joao Filipe / LPS