Motocross, Tim Gajser correrà il GP di Sardegna con la clavicola fratturata? Incidente in allenamento

Tim Gajser si sarebbe fratturato la clavicola sinistra. Come riporta la Gazzetta dello Sport, il Campione del Mondo di Motocross sarebbe stato vittima di un incidente durante un allenamento sulla sabbia (non è dato sapere la data dell’episodio), mentre si stava preparando per il GP di Sardegna, tappa del Mondiale MXGP in programma domani a Riola Sardo.

Il centauro sloveno si sarebbe sottoposto a un intervento chirurgico il venerdì della scorsa settimana, in modo da rimediare alla frattura. L’alfiere della Honda avrebbe già fatto un test in sella alla sua moto per verificare la condizione fisica e avrebbe già ricevuto il via libera da parte dei medici per poter gareggiare. Chiaramente non sappiamo quale sia il reale stato di forma del tre volte Campione del Mondo nella classe regina (2016, 2019, 2020).

Questo incidente potrebbe davvero rimescolare le carte nel già equilibratissimo campionato. Al momento Tim Gajser si trova in testa alla classifica generale con 355 punti, ma gli immediati inseguitori non sono lontani: il francese Romain Febvre (Kawasaki) è a 28 punti di ritardo, il nostro Tony Cairoli (nove volte Campione del Mondo, si ritirerà al termine di questa stagione) occupa la terza piazza a -29 e sogna la grande magia, i suoi compagni di marca in KTM sono subito alle sue spalle (l’olandese Jeffrey Herlings è a -39, lo spagnolo Jorge Prado a -40).

