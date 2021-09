Motocross, orari GP Sardegna MXGP fine settimana: programma, tv, streaming

E’ tempo di decimo round del Mondiale 2021 di Motocross. Sulla sabbia di Riola Sardo, in Sardegna, i centauri del ‘Cross’ sono pronti a sfidarsi e le emozioni non mancheranno di certo nel secondo appuntamento italiano dopo le due manche di Maggiora. Si arriva in una condizione di classifica nella classe regina della MXGP che vede lo sloveno Tim Gajser (Honda) in vetta con 355 punti, a precedere il francese Romain Febvre (Kawasaki) con 327 punti e Tony Cairoli (KTM) con 326 punti.

Un GP speciale per Tony, che ha annunciato che a fine stagione si ritirerà. Una decisione difficile presa dal nove volte iridato che, dopo 18 stagioni consecutive vissute al massimo, ha deciso di voltare e di pensare ai suoi affetti e ad un futuro diverso. Un nuovo capitolo sarà scritto, ma un capitolo conclusivo sarà riservato a questo Mondiale 2021 nel quale il siciliano è ancora pienamente in corsa, essendo a 29 punti da chi guida.

Gli avversari però sono forti e qualificati. Il campione del mondo in carica, Tim Gajser, ha appreso l’arte della gestione in tutto e per tutto e non sarà facile fare meglio di lui. E poi occhio a Jeffrey Herlings che, nonostante i guai fisici, è sempre velocissimo e nel doubleheader turco ha ottenuto due vittorie nell’overall che vogliono dire molto. La clavicola rotta, dopo la prima manche vinta in Olanda, l’ha costretto a rinunciare alla seconda run neerlandese ed alla prova in Repubblica Ceca, ma una volta tornato in sella la situazione per i suoi avversari si è complicata non poco.

Di seguito il programma agonistico:

PROGRAMMA GP SARDEGNA 2021 – MOTOCROSS

IN TV – Il GP di Sardegna sarà trasmesso in diretta tv da Raisport (canale 227 di Sky e 57 del digitale terrestre) mentre su Eurosport la trasmissione dipenderà dal palinsesto. In streaming la copertura sarà totale su Eurosport Player e RaiPlay, mentre OA Sport vi garantirà le DIRETTE LIVE scritte delle due manche della MXGP.

Domenica 19 settembre

Ore 12.15 Gara-1 MX2

Ore 13.15 Gara-1 MXGP

Ore 15.10 Gara-2 MX2

Ore 16.10 Gara-2 MXGP

Foto: MXGP.com