Motocross, GP Turchia 2021: la MXGP riparte dalla doppietta di Afyonkarahisar, tutti a caccia di Tim Gajser!

Dopo un mese di sosta, è tempo di rituffarci nel Mondiale MXGP 2021. La massima serie del motocross ha avuto tempo e modo di ricaricare le batterie (grazie anche la cancellazione del GP di Finlandia) e ora si troverà ad affrontare 11 gare una dietro l’altra, quasi senza soluzione di continuità. Anzi, per rimettersi subito in carreggiata, i piloti saranno impegnati nella doppietta turca, per tornare subito a vivere le emozioni delle gare.

Si inizierà, infatti, domenica con il Gran Premio di Turchia di Afyonkarahisar, quindi si rimarrà sempre sulla stessa pista per la seconda prova della doppietta, che si disputerà mercoledì 8 settembre e prenderà la denominazione di Gran Premio di Afyon. Tre giorni di capitale importanza, sia perchè permetteranno ai piloti di togliersi la ruggine di dosso e, in secondo luogo, metteranno sul piatto ben 100 punti pesantissimi a livello di classifica generale. Quattro manche tutte da vivere.

Come eravamo rimasti? Dopo settimane di equilibrio quasi totale, Tim Gajser in Lettonia aveva provato ad allungare leggermente sui rivali. Lo sloveno della Honda, infatti, era salito a quota 270 punti (grazie ai due secondi posti di Kegums) allungando a +13 su Romain Febvre e +15 su Jorge Prado. Alle loro spalle, in una solida quarta posizione, il nostro Tony Cairoli con 252 punti, mentre Jeffrey Herlings è costretto a rincorrere a quota 227, pagando a carissimo prezzo l’assenza del GP della Repubblica Ceca.

In Turchia, quindi, vivremo una domenica ad alta tensione, in un campionato che, mai come quest’anno, ci sta regalando un livellamento verso l’alto clamoroso, senza un chiaro dominatore com’è accaduto nelle edizioni precedenti. La sensazione, tuttavia, è che Tim Gajser abbia qualcosa in più dei rivali, ma stia commettendo qualche errore di troppo. Jorge Prado è, forse, ancora troppo giovane per tenere a livello mentale fino alla fine, mentre Romain Febvre, dopo anni complicati prova il colpaccio. Di tutto questo scenario cerca di approfittarne il nostro Tony Cairoli, che ha dimostrato di avere approcciato al meglio la stagione. Qualche piccolo passo falso qua e là, ma il siciliano non è assolutamente tagliato fuori dalla lotta e il sogno del decimo titolo iridato è ancora ben nitido.

Foto: LPS Davide Messora