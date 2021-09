Motocross, GP Germania MXGP 2021: programma, orari, tv. Il calendario completo

Dopo un weekend di break dovuto al Motocross delle Nazioni, si torna in scena per quanto riguarda il Mondiale motocross 2021. Tutto è pronto, infatti, per l’undicesimo appuntamento del calendario, ovvero il Gran Premio di Germania.

Si correrà sul tracciato di Teutschenthal per tuffarci ufficialmente nella fase finale della stagione, dato che mancheranno poi altre otto tappe, e per provare a capire quale pilota potrà prendere il comando nella classifica generale. Al momento, infatti, l’equilibrio è assoluto. Davanti a tutti, infatti, ora troviamo Jeffrey Herlings che, con la doppietta di Riola Sardo ha toccato quota 371 punti, scavalcando per una sola lunghezza Tim Gajser. Il duello è totale, ma non basta. Al terzo posto, a -4 dalla vetta, c’è Romain Febvre, quindi quarto Jorge Prado con 359 punti e quito il nostro Tony Cairoli ormai a -45 lunghezze, dopo lo “zero” del GP di Sardegna.

IN TV – Il Gran Premio di Germania di motocross sarà seguito in diretta da Raisport (227 di Sky e 57 dgt) mentre Eurosport trasmetterà l’evento in base al proprio palinsesto. La copertura totale, comunque, sarà su Eurosport Player. Si potrà seguire anche su RaiPlay. OA Sport, invece, vi proporrà le DIRETTE LIVE delle due manche della MXGP.

PROGRAMMA GP GERMANIA 2021 – MOTOCROSS

Domenica 3 ottobre

Ore 12.15 Gara-1 MX2

Ore 13.15 Gara-1 MXGP

Ore 15.10 Gara-2 MX2

Ore 16.10 Gara-2 MXGP

Foto: LPS-Nderim-Kaceli