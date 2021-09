Moto3, risultato FP3 GP Aragon: Foggia detta il passo, ottimi riscontri per gli italiani

Dennis Foggia svetta nella terza sessione di prove libere del Gran Premio d’Aragon, dodicesimo atto del Mondiale Moto3 2021. Il portacolori di Leopard completa la FP3 in 1.58.051, una prestazione che gli permette di essere al comando anche della classifica combinata.

Secondo posto con 25 millesimi di ritardo per l’iberico Izan Guevara (Aspar) davanti al sudafricano Darryn Binder (Sprinta), pilota che paga 1 decimo dal nostro connazionale. Conferme da parte dell’argentino Gabriel Rodrigo (Gresini) ed per il turco Deniz Oncu (KTM), rispettivamente quarto e quinto con un margine di +108 e +173.

Lo spagnolo Sergio Garcia (Aspar) si colloca al sesto posto davanti a Niccolò Antonelli (Esponsorama) ed al francese Lorenzo Fellon (SIC 58), molto competitivo in questo particolare impianto. Nono tempo per il padrone di casa e leader del Mondiale Pedro Acosta che strappa l’accesso alla Q2 nell’ultimo passaggio disponibile insieme ad Andrea Migno (Snipers).

Passano direttamente alla seconda parte della qualifica per il nostro Romano Fenati (Max Racing) e per gli iberici Jaume Masià (KTM), Xavier Artigas (Leopard) e Jeremy Alcoba (Gresini). Out il giapponese Tatsuki Suzuki (SIC 58) pronto a rifarsi nella Q1 che vivremo questo pomeriggio.

I tempi si sono abbassati solo negli ultimi minuti. Da segnalare una caduta nel turno appena concluso per giapponese Yuki Kunii (Honda Asia) e per il nostro Alberto Surra (Snipers): non ci sono conseguenze per loro. Stessa sorte per lo spagnolo Sergio Garcia (Aspar), secondo nel Mondiale alle spalle del connazionale Pedro Acosta.

Appuntamento alle 12.35 per le qualifiche che determineranno la griglia di partenza del GP d’Aragon 2021 per quanto riguarda la Moto3.

RISULTATO FP3 GP ARAGON MOTO3 2021

1 7 D. FOGGIA 1:58.051 2 28 I. GUEVARA +0.025 3 40 D. BINDER +0.101 4 2 G. RODRIGO +0.108 5 53 D. ÖNCÜ +0.173 6 11 S. GARCIA +0.269 7 23 N. ANTONELLI +0.347 8 20 L. FELLON +0.364 9 37 P. ACOSTA +0.381 10 16 A. MIGNO +0.385

Foto: MotoGP Press