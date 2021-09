Moto2: Tony Arbolino cambia squadra, nel 2022 con la Marc VDS Racing

Salto di qualità per Tony Arbolino. Il vice campione del mondo in carica di Moto3 ha già cambiato categoria in questa stagione: da rookie si sta giocando le sue carte nel Mondiale di Moto2 con la Intact GP su moto Kalex, squadra che lascerà a fine anno.

Nel 2022 infatti l’azzurro correrà con Elf Marc VDS Racing Team, una delle scuderie più titolate della categoria, vincitrice del titolo nel 2014, 2017 e 2019.

Il commento del pilota tricolore: “Sono molto felice di far parte di questo progetto. Penso sia una grande opportunità per migliorare e continuare ad andare avanti nella mia carriera. Ho scelto questa squadra proprio perché penso sia una delle migliori della categoria e l’intesa che ho avuto è stata immediata. Loro volevano me e io volevo loro, questo è qualcosa di molto importante per me. Avevo bisogno di questo cambiamento e sono orgoglioso che Marc van der Straten e il suo team abbiano avuto fiducia in me per rappresentarli”.

Le parole di Marc Van Der Straten, team principal della squadra: “È un grande piacere accogliere nel nostro team un pilota giovane e talentuoso come Tony Arbolino. Siamo desiderosi di accompagnarlo nella sua crescita nella classe Moto2 e di poter ottenere grandi successi insieme. Sappiamo che ha un grande potenziale e una forza per competere e tenere testa a qualsiasi avversario”.

Foto: MotoGP.com Press