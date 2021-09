Moto2, risultato warm-up GP Aragon: A. Fernandez detta il passo, ottimi segnali per Bezzecchi

Augusto Fernandez completa al comando il warm-up del Gran Premio d’Aragon, dodicesimo atto del Mondiale Moto2. Lo spagnolo di Marc VDS conclude l’ultimo turno cronometrato del week-end in 1.52.880 con 112 millesimi di vantaggio sul nostro Marco Bezzecchi.

Il romagnolo di casa Sky, molto competitivo nell’ultimo tratto della pista aragonese, è pronto a rimontare quest’oggi dalla terza fila dello schieramento. Terza piazza a +136 millesimi per il britannico Sam Lowes (Marc VDS), il migliore ieri in Q2.

Quarto crono per l’australiano Remy Gardner (KTM) davanti allo spagnolo Jorge Navarro (Speed Up), rispettivamente a +218 e +400. Sesto posto per l’iberico Aron Canet (Aspar) che precede il nostro Fabio Di Giannantonio (Gresini) con oltre 5 decimi da A. Fernandez. Il tedesco Marcel Schrötter (SAG) chiude la Top10 alle spalle dei padroni di casa Raul Fernandez (KTM) e Fermín Aldeguer (Speed Up).

Ricordiamo che la sessione è stata accorciata di 10 minuti in seguito ad un lungo ritardo dovuto alla scarsa visibilità. La nebbia è stata la vera protagonista di una mattinata che dovrebbe continuare regolarmente. Appuntamento alle 12.20 per il Gran Premio d’Aragon per quanto riguarda i protagonisti della Moto2.

RISULTATO WARM-UP GP ARAGON MOTO2

1 37 A. FERNANDEZ 1:52.880 2 72 M. BEZZECCHI +0.112 3 22 S. LOWES +0.136 4 87 R. GARDNER +0.218 5 9 J. NAVARRO +0.400 6 44 A. CANET +0.506 7 21 F. DI GIANNANTONIO +0.530 8 54 F. ALDEGUER +0.586 9 25 R. FERNANDEZ +0.636 10 23 M. SCHROTTER +0.663

Foto: MotoGP Press