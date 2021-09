Julian Alaphilippe, domani, difenderà la sua maglia iridata nei Mondiali 2021 di ciclismo su strada. Il transalpino troverà un tracciato, quello di Lovanio, che non gli è antipatico, ma è sicuramente più adatto a corridori come Wout Van Aert e Mathieu van der Poel. Ad ogni modo, Alaphilippe ha al suo fianco una Francia veramente fortissima e insieme ai suoi compagni potrebbero inventarsi qualcosa per mettere nel sacco le altre nazionali.

Queste le dichiarazioni rilasciate da Julian Alaphilippe, oggi, nella conferenza stampa premondiale: “Quest’anno trascorso in maglia iridata è stato fantastico, ma ora bisogna azzerare tutto. Questo è un Mondiale molto diverso rispetto a quello di Imola. Non c’è una salita di media lunghezza con pendenze in doppia cifra. Però è comunque duro e si può fare la differenza. Abbiamo una nazionale diversa rispetto all’anno scorso e correremo in modo differente. Siamo tutti molto motivati e domani daremo tutto quello che abbiamo. Sarà importante rimanere sempre sul pezzo e passare tutta la gara nelle prime posizioni del gruppo. Tutti sanno che Van Aert è in grandissima forma e che vuole vincere in casa sua, ma non è l’unico corridore che può trionfare qua a Lovanio. Non dobbiamo concentrarci sugli altri, ma fare la nostra gara. Domani mattina decideremo la tattica finale, ma una cosa è certa: la nostra non sarà una gara d’attesa. Il Mondiale è uno dei miei obiettivi principali, ma in squadra ho tanti compagni forti e daremo il massimo l’uno per l’altro per ottenere il miglior risultato possibile. Non sarò l’unica punta della Francia domani“.

Foto: Lapresse