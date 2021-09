I Paesi Bassi erano la nazionale di riferimento nell’odierna prova in linea delle donne Elite dei Mondiali 2021 di ciclismo su strada. Tuttavia, la selezione orange è apparsa assai disorganizzata dal punto di vista tattico ed Elisa Balsamo, grazie al lavoro di un’Italia semplicemente fantastica, è riuscita a strappare quella maglia iridata che nelle ultime quattro stagioni era sempre stata conquistata da rappresentanti della selezione orange.

Le Tulipane si sono dovute accontentare dell’argento dell’infinita Marianne Vos, ma nel finale la selezione orange si è mossa in modo decisamente pessimo. Nessuna compagna ha tirato la volata a Vos e questa ha dovuto chiudere da sola un buco che si era creato tra lei e il treno azzurro. Il comportamento di alcune neerlandesi ha fatto storcere il naso a una delle leader dell’armata dei Paesi Bassi, vale a dire Annemiek van Vleuten.

Queste le dichiarazioni rilasciate da una polemica Annemiek van Vleuten, ai microfoni di Wielerflits, al termine della gara odierna: “E’ un vero peccato che Vos si sia dovuta accontentare dell’argento. Mi dispiace veramente molto per lei. Personalmente ho aderito a quello che era il piano della squadra e ho provato a inasprire la corsa. Però il tracciato era troppo semplice. Oggi ho messo la nazionale davanti alle mie ambizioni personali, ma non tutte le mie compagne hanno fatto lo stesso. Nel finale non spettava a me a Ellen van Dijk tirare la volata a Marianne, ma le altre dove erano? Le neerlandesi che erano là con Vos e non le hanno tirato la volata possono incolparsi per la sconfitta“.

Foto: Valerio Pagni