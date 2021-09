Uno spettacolo unico, per chi l’ha visto in televisione, ancor di più per chi è riuscito a viverlo. A testimoniare la stupenda cornice presente ieri nella prova in linea dei Mondiali di ciclismo 2021 è colui che è giunto sesto nella gara vinta da Julian Alaphilippe, il britannico Tom Pidcock, autore di un’eccellente prova.

Le sue parole all’arrivo: “La folla belga è stata incredibile, ma si sono dati un po’ la zappa sui piedi con la pressione che hanno messo al loro team. Hanno fatto un lavoro incredibile, ma hanno reso quasi impossibile la vittoria a Wout. Se avesse vinto, diciamoci la verità, sarebbe stata la corsa più bella di sempre. Una gara incredibile, sembrava di correre in uno stadio su strada. Anzi, non era una corsa su strada, eravamo in uno stadio. È stato incredibile, cori, striscioni, tutto incredibile, sembrava una partita di calcio”.

Prosegue: “Ai Mondiali sono tutti in forma e ci sono i migliori al mondo. I francesi sono stati i primi a fare la corsa dura e loro l’hanno vinto. Ero sorpreso, ma a quanto pare ha funzionato. Eravamo venuti qui per vincere, ho giocato un po’ male le mie carte, ma sono contento di come ho corso”.

Sulla condizione: “Mi sento bene dopo la Vuelta e ho solo giocato male la mia carte, è stata un po’ di inesperienza. È stato difficile raggiungere il picco alle Olimpiadi e poi qui, ai Giochi ero al 100%, qui non ero proprio al 100%, ma è stata comunque più una questione tattica”.

