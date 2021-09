È stato sicuramente, di gran lunga, il migliore dei suoi. Ha dato una risposta a tutti i detrattori, si è preso una valanga di applausi dal pubblico, purtroppo però è stato vano ai fini del risultato. Una gara da sogno quella di Remco Evenepoel che si è sacrificato per la causa, per il suo Belgio, con i compagni che non hanno concretizzato nella prova in linea dei Mondiali di ciclismo di casa.

Le parole del belga a Wielerflits: “Sono distrutto. È incredibile quanto presto siano iniziati gli scatti. Ma sentivamo che i francesi volevano prendere l’iniziativa. Quando Cosnefroy è scattato, non ho esitato. Quindi il resto della squadra è rimasta a guardare”.

Prosegue: “Quando c’è stato un altro attacco a Lovanio in seguito, sono andato di nuovo avanti. Con la sensazione in mente che Wout van Aert ci avrebbe raggiunto. Quando è successo, ho capito subito che dovevo essere in testa. Anche perché c’era anche Jasper Stuyven. Da quel momento in poi ho corso completamente a tutta per aumentare il più possibile il gap”.

In conclusione: “Penso che abbiamo fatto una buona gara come squadra, è solo un peccato che questo non abbia fruttato una medaglia. Anche per Jasper, qui nella sua città natale”.

Foto: Lapresse