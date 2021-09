Non doveva neanche essere presente in terra belga, invece ha fatto di tutto per partire e dare tutto nella prova in linea dei Mondiali di ciclismo Mathieu van der Poel. I problemi alla schiena lo hanno attanagliato in questa seconda parte di 2021, ma in ogni caso la sua nona piazza a Lovanio non è da buttare via.

Le sue parole: “È stata una gara estremamente dura la squadra ha lavorato bene facendosi trovare pronta, ma io ho sofferto un po’ soprattutto nella prima parte di gara. Mi sono sentito un po’ meglio nella parte finale, ma oggi era davvero difficile raccogliere qualcosa”.

Sullo stato di forma: “Dopo l’infortunio speravo di avere una forma leggermente migliore, ma posso comunque essere soddisfatto per questo risultato”.

Prossimi appuntamenti: “Sicuramente la prossima settimana sarò al via della Parigi-Roubaix, la gara di oggi è servita per migliorare ancora la mia forma fisica, e spero di ottenere un grande risultato”.

Foto: Lapresse