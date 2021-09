Tra i favoriti della prova in linea degli uomini Elite degli ormai imminenti Mondiali di ciclismo 2021 c’è anche il giovanissimo britannico Tom Pidcock. Il vincitore dell’oro olimpico nella mountain bike, infatti, quest’anno ha vinto la Freccia del Brabante, una gara il cui tracciato ricalca in parte quello della rassegna iridata delle Fiandre. Tuttavia, l’enfant prodige del Team Ineos pare che non si presenterà al via dell’appuntamento più importante del finale di stagione al top della forma.

Il CT della nazionale britannica Matt Brammeier ha parlato delle condizioni di forma di Pidcock in un’intervista a Cyclingnews.com. Queste le sue parole: “Come abbiamo visto alla Vuelta, Tom non è al top della forma. Lui è un ragazzo che può sempre sorprendere, ma al momento non possiamo dire che sia uno dei favoriti per il trionfo alla rassegna iridata. Lui è comunque il nostro miglior corridore e sulle strade del Mondiale ha già vinto la Freccia del Brabante. Tuttavia, non c’è un vero e proprio capitano nella nostra nazionale. Abbiamo tanti altri ottimi corridori, infatti, come Ethan Hayter e Fred Wright“.



Proprio il sopraccitato Ethan Hayter, che di recente si è giocato il Giro di Gran Bretagna con un certo Wout Van Aert, rappresenta un’altra carta molto pericolosa presente nel mazzo della Gran Bretagna. Il giovanissimo pistard, che a Tokyo ha conquistato l’argento nella Madison, infatti, è un corridore veloce, ma anche forte sul passo, il quale ha mille armi per poter vincere una gara.

