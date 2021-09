Malmoe-Juventus oggi, Champions League: orario, tv, programma, streaming, probabili formazioni, canale in chiaro

Si disputerà oggi, martedì 14 settembre, la prima giornata del Gruppo H della Champions League di calcio, con la sfida prevista in Svezia in cui il Malmoe sarà opposto alla Juventus. Il calcio d’inizio del match è previsto alle ore 21.00: chi vince potrà andare subito in testa al raggruppamento.

La sfida tra Malmoe e Juventus sarà trasmessa in diretta tv in abbonamento su Sky Sport Uno e Sky Sport 252, ed in chiaro su Canale 5, ed in diretta streaming in abbonamento su Sky Go e Now TV e gratuitamente su Mediaset Play, infine OA Sport vi offrirà la diretta live testuale del match tra Malmoe e Juventus.

PROGRAMMA MALMOE-JUVENTUS CALCIO

Martedì 14 settembre, ore 21.00

Prima giornata (Gruppo H)

Malmoe-Juventus

Diretta tv in abbonamento su Sky Sport Uno, Sky Sport 252

Diretta tv in chiaro su Canale 5

Diretta streaming in abbonamento su Sky Go e Now TV

Diretta streaming gratuita su Mediaset Play

Diretta live testuale su OA Sport

PROBABILI FORMAZIONI

Malmoe: Diawara; Beijmo, Ahmedodzic, Brorsson, Olsson; Birmancevic, Rakip, Christiansen, Rieks; Berget, Colak.

Juventus: Szczesny; Danilo, Bonucci, de Ligt, Alex Sandro; Bentancur, Locatelli, Rabiot, McKennie; Dybala, Morata.

Foto: LaPresse