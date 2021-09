LIVE Svizzera-Italia 0-0, Qualificazioni Mondiali in DIRETTA: azzurri poco cattivi, Jorginho fallisce un rigore

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

22.48 Le pagelle della partita.

SVIZZERA: Sommer 6.5; Widmer 6.5, Elvedi 6, Akanji 7, Rodriguez 5.5 (63′ Garcia 6); Aebischer 6, Frei 6, Sow 6 (63′ Zakaria 6); Steffen 6 (71′ Fassnacht 6), Zuber 6 (63′ Vargas 6); Seferovic 5 (85′ Zeqiri sv). CT: Yakin.

ITALIA: Donnarumma 6; Di Lorenzo 6, Bonucci 5.5, Chiellini 6, Emerson Palmieri 6; Barella 5.5 (90′ Pessina sv), Jorginho 5, Locatelli 6.5 (77′ Verratti sv); Berardi 6 (59′ Chiesa 6), Immobile 5.5 (59′ Zaniolo 6), Insigne 6 (90′ Raspadori sv). CT: Mancini.

22.42 Adesso, l’Italia affronterà la Lituania mercoledì prossimo a Reggio Emilia. Invece, la Svizzera volerà in Irlanda del Nord, sempre mercoledì sera.

22.40 Triplice fischio: l’Italia non va oltre lo 0-0 con la Svizzera. Secondo pareggio consecutivo per gli azzurri dopo quello con la Bulgaria.

90+4′ Fallo in attacco di Zaniolo. Punizione Svizzera.

90+4′ Zaniolo scambia con Pessina, poi guadagna un angolo dalla destra.

90+3′ La Svizzera si fa vedere nell’area azzurra da un lato all’altro del campo, in cerca della deviazione vincente a rete.

90+2′ Sono 4 i minuti di recupero.

90+1′ Ecco i cambi: fuori Barella e Insigne, dentro Pessina e Raspadori.

90′ Donnarumma smanaccia il pallone, doppio cambio in arrivo.

89′ Bonucci chiude su Vargas sul lato sinistro del fondo campo. Angolo.

88′ Pochi minuti al termine del match.

87′ Insigne batte la punizione direttamente su Sommer.

86′ Ammonito Frei dopo una spalla su Chiesa, che è partito sulla sinistra. Tunnel su Helvedi e poi la punizione conquistata dai 25 metri.

85′ Cambio Svizzera: fuori Seferovic, tra gli applausi, dentro Zeqiri.

84′ Sugli sviluppi, Zakaria calcia da fuori ma è centrale per Donnarumma.

83′ ZAKARIA! Azione della Svizzera costruita sulla destra, con Widmer che serve Zakaria. Il suo tiro sul primo palo viene deviato da Donnarumma in angolo.

81′ Angolo conquistato dall’Italia sulla destra. Batte Zaniolo sul primo palo, Sommer respinge.

80′ ZANIOLO! Scivola in area dopo essersi sistemato il pallone sul sinistro. Sfortunato il romanista.

79′ L’Italia, adesso, sembra avere un po’ di difficoltà sul piano fisico. Mancini chiede calma.

78′ Cambio Italia: fuori Locatelli, dentro Verratti.

77′ Nulla da fare per Insigne che non riesce a condurre il contropiede sulla sinistra.

76′ Angolo Svizzera da sinistra: trovato Frei in area, colpo al volo deviato. Altro corner, stavolta da destra.

74′ Quasi tutto pronto per l’ingresso in campo di Verratti, non però al meglio per un colpo al ginocchio rimediato contro la Bulgaria.

73′ INSIGNE! Locatelli lo trova sulla sinistra, calcia in porta ma Sommer para in due tempi.

72′ Intanto, nell’altra partita del girone, la Bulgaria, che ha fermato l’Italia giovedì, ha battuto 1-0 la Lituania grazie al gol dell’ex Palermo Chochev.

70′ Cambio Svizzera: fuori Steffen, dentro Fassnacht.

68′ Barella atterrato da Elvedi con la forza, ammonito lo svizzero.

67′ Di Lorenzo verticalizza per Insigne, Akanji mette il fisico nell’anticipare il giocatore del Napoli.

65′ L’Italia prova ad attaccare dalla sinistra, ma il traversone di Insigne per Chiesa non è preciso.

63′ Triplo cambio Svizzera: fuori Rodriguez, Zuber, e Sow, dentro Garcia, Vargas e Zakaria.

62′ Anche Emerson tenta la diagonale in porta: calcia dalla sinistra ma è centrale per Sommer.

60′ Verratti avvia il riscaldamento, mentre la Svizzera prepara tre cambi.

59′ Doppio cambio Italia: fuori Immobile e Berardi, dentro Zaniolo (falso nueve!) e Chiesa.

58′ Ammonito Aebischer per un fallo a centrocampo.

57′ Tentativo di Zuber con un diagonale dalla sinistra, deviato.

56′ Doppio cambio in vista anche per la Svizzera.

55′ Prova a rispondere la Svizzera, ma Berardi ruba il pallone sulla destra. Alla fine Frei commette fallo dopo la protezione della sfera da parte dell’azzurro.

54′ Chiesa e Zaniolo pronti ad entrare in campo.

53′ Prima di questa sera, Jorginho aveva fatto 5 su 5. Questa sera il primo errore.

52′ JORGINHO SBAGLIA IL RIGORE! Tiro debole alla sinistra di Sommer, che para a terra.

51′ Berardi sulla destra va ad agganciare il pallone in area, Rodriguez va in scivolata nel momento in cui l’attaccante del Sassuolo decide di sterzare a destra. Jorginho dal dischetto.

50′ CALCIO DI RIGORE PER L’ITALIA!

49′ Nessun cambio da entrambe le parti in apertura di ripresa.

48′ Locatelli è trovato in fuorigioco nella zona di sinistra, riparte la Svizzera. Intanto, Mancini, dal suo sguardo in panchina, non è particolarmente soddisfatto dei suoi.

47′ Akanji commette fallo sulla corsa di Emerson, punizione Italia.

46′ Inizia il secondo tempo!

21.35 Finisce il primo tempo: 0-0 tra Svizzera e Italia. Rossocrociati in crescita, anche gli azzurri hanno avuto le loro importanti occasioni.

45+3′ INSIGNE! Calcia direttamente in porta, con Sommer che respinge!

45+2′ L’Italia riparte in contropiede con Insigne che se ne va sulla sinistra, si ferma e vede Immobile. Il centravanti viene però fermato da Akanji. Un intervento in scivolata che poteva essere sanzionato, per imprudenza. Punizione Italia dal lato corto dell’area di rigore, sulla sinistra.

45+1′ Locatelli chiude un attacco svizzero sulla destra in scivolata.

45′ Due minuti di recupero.

44′ Attacca la Svizzera in questo finale di tempo. Cross di Zuber dalla sinistra, non c’è nessuno.

42′ AKANJI! Punizione Svizzera dai 25 metri, il cross è per il difensore che di testa fa terminare di non molto fuori il pallone a fianco del palo.

41′ Fallo di Chiellini su Steffen: ammonito.

40′ Barella torna in campo, lievemente zoppicante. Si riscaldano anche Pessina e Zaniolo.

39′ Chiesa si inizia a scaldare a bordocampo, per Barella c’è lo spray. Intanto, si riprende a giocare con l’Italia in dieci.

38′ I giocatori ne approfittano per rinfrescarsi.

37′ Barella rimane a terra dopo uno scontro senza palla, ginocchio contro ginocchio, con Sow. Staff azzurro nuovamente in campo.

36′ Steffen prova ad attaccare sulla destra, ma la pressione di Emerson costringe alla rimessa dal fondo per gli azzurri.

34′ INSIGNE! Grande azione dell’Italia: Locatelli verticalizza per il giocatore del Napoli, che vuole metterla a giro. Il pallone esce di poco sul secondo palo.

32′ Insigne lancia profondo Immobile, viene anticipato all’ultimo con Sommer in uscita.

31′ La Svizzera guadagna un angolo a sinistra, battuto senza risultati dall’ex Milan Rodriguez.

30′ Chiellini commette fallo su Aebischer, punizione Svizzera da centrocampo.

28′ OCCHIO! Gli azzurri perdono palla in difesa, ma Seferovic e compagni non riescono ad approfittarne.

26′ Ancora l’Italia pericolosa. Immobile è pronto in area a ricevere un taglio dalla destra, ma interviene prima Sommer.

25′ Fallo di Zuber in attacco, gli azzurri ripartono con la loro manovra.

23′ Sempre Berardi da sinistra a rientrare: pallone non angolatissimo, troppo centrale per Sommer.

22′ Insigne cerca Berardi in area, palla a Sommer.

21′ Stavolta Locatelli apre a destra con l’esterno, Berardi poi angola male sul secondo palo. L’Italia cresce e rimane nella metà campo avversaria.

19′ BERARDI! L’Italia riparte in contropiede dopo l’angolo svizzero: Berardi, servito in profondità da Locatelli, si fa ipnotizzare da Sommer davanti la porta.

18′ Si riprende a giocare: Zuber tenta il cross da sinistra, Di Lorenzo chiude in angolo.

16′ Emerson è a terra per uno scontro rimediato in precedenza. Staff azzurro in campo.

15′ La Svizzera prova a colpire a sua volta. Steffen apre dalla destra verso il centro ma non trova Seferovic.

14′ IMMOBILE! L’Italia insiste con Berardi che aspetta l’avversario a destra, poi il traversone dentro per Immobile: il tiro di prima del laziale va alto.

13′ Prima chance per l’Italia! Barella vede Immobile verticalmente in area, il pallone poi capita ad Insigne che non calcia benissimo. Sommer para in due tempi.

12′ Emerson va a terra sulla sinistra, pressato da Widmer. Il pallone però varca oltre la linea di fondo, rimessa Svizzera.

11′ Rodriguez ferma Berardi sulla fascia destra. Gli azzurri cercano di effettuare un cross in area.

10′ Ecco il cambio di gioco a sinistra, ma Bonucci non trova Emerson. Fallo laterale Svizzera.

8′ Anche se Mancini non è particolarmente contento: si gioca prevalentemente a destra senza cambi di gioco.

6′ La partita si deve ancora sbloccare, ma l’Italia promette bene con il suo giro palla.

4′ Altro fallo a centrocampo: è di Sow, su Insigne. Ammonito lo svizzero.

3′ Barella subisce fallo, è punizione Italia.

2′ L’inizio di gara vede la Svizzera pressare con grande aggressività sul possesso palla azzurro.

1′ Inizia la partita!

20.44 Tanto entusiasmo allo stadio, tra poco si parte!

20.43 Adesso, il Salmo svizzero.

20.42 Squadre in campo per gli inni nazionali: si parte dall’Inno di Mameli.

20.40 L’ultimo precedente tra le due squadre risale alla seconda giornata di Euro 2020: finì 3-0 per gli azzurri.

20.35 Ad arbitrare sarà lo spagnolo Carlos Del Cerro Grande, assistito dai connazionali Pau Cebrian Devis e Roberto Alonso Fernandez. Quarto uomo, il signor José Luis Munuera.

20.30 Si gioca al St. Jakob-Park di Basilea con 35mila spettatori circa, di cui 12mila italiani.

20.25 Il match tra Svizzera e Italia è valido per la quinta giornata del gruppo C relativo alle qualificazioni al prossimo Mondiale in Qatar, nel 2022.

20.10 La formazione ufficiale dell’Italia (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Emerson Palmieri; Barella, Jorginho, Locatelli; Berardi, Immobile, Insigne. CT: Mancini.

20.00 La formazione ufficiale della Svizzera (4-2-3-1): Sommer; Widmer, Elvedi, Akanji, Rodriguez; Aebischer, Frei, Sow; Steffen, Zuber; Seferovic. CT: Yakin.

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti nella Diretta Live di Svizzera-Italia, partita di calcio valida per le qualificazioni ai prossimi Mondiali di Qatar 2022.

Le probabili formazioni

SVIZZERA (3-4-1-2): Sommer; Elvedi, Akanji, Rodriguez; Widmer, Zakaria, Sow, Zuber; Fassnacht, Vargas; Seferovic. CT. Yakin.

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Emerson; Barella, Jorginho, Locatelli (Verratti); Chiesa, Immobile, Insigne. CT. Mancini.

Svizzera-Italia sarà visibile in esclusiva su Rai 1 a partire dalle 20:30 con il pre-partita, il calcio d’inizio alle ore 20:45, e dalle 23 con il post-partita che continua su Rai Sport + HD, canale 57 del digitale terrestre. C’è anche l’opzione streaming su Rai Play, direttamente dal proprio computer, smartphone o tablet.

L’Italia, invece, è reduce dal pareggio per 1-1 dopo la vittoria di quest’estate all’Europeo. Tante occasioni ma poco cinismo davanti. Questa partita sarà un banco di prova importante, Mancini non vuole buttare tutto subito. Anche tra gli azzurri numerosi indisponibili: oltre.a Spinazzola, ci sono anche Meret, Cragno, Lazzsri, Belotti e Mancini.

Ls Svizzera è alla sua prima partita di qualificazione in questa finestra dedicata alle Nazionali. Infatti, la rosa di Yakin ha giocato con la Grecia in amichevole vincendo per 2-1. Ma a questa sfida le difficoltà solo alte perché ad Euro 2020 gli elvetici ne presero subito tre a Roma, e oggi le assenze si fanno sentire. Una tra tutte quella di Granit Xhaka dopo la positività al Covid, lui che è un no-vax. Ai box anche Embolo, Mbabu, Shaquiri, Gavranovic, Benito e Comert.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE di Svizzera-Italia, partita di calcio valida per le qualificazioni ai prossimi Mondiali di Qatar 2022: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Calcio d’inizio alle ore 20:45. Buon divertimento!

Foto: LaPresse