LIVE Superbike, GP Catalogna 2021 in DIRETTA: Redding vince su Bassani e Rinaldi. Rea chiude quarto, out Razgatlıoğlu

16.10 Grazie amici di OA Sport per averci seguito in questa gara incredibile. L’appuntamento è per domani con la superpole race e la gara-2 del GP di Catalogna. Un saluto a tutti!

16.07 Importantissima tripletta per Ducati, non accadeva da Assen 2012.

16.05 Problemi per Razgatlıoğlu che domani è chiamato a rifarsi. Lo zero odierno è pesantissimo per il turco che aveva tutte le carte in regola per vincere ancora.

16.02 Quarto posto per Rea che torna leader del campionato grazie ai problemi di Razgatlıoğlu: il pluricampione inglese ha attualmente 6 punti di margine sul turco e 53 su Redding che sembra obiettivamente fuori dalla lotta per il successo nonostante il successo odierno.

16.00 Emozioni a non finire a Barcellona con Redding che sembrava fuori dalla lotta per il successo dopo i primi passaggi.

15.57 Nove posizioni guadagnate per Axel Bassani che è stato protagonista di una gara pazzesca. Primo podio per l’italiano di Ducati che precede Rinaldi sotto la bandiera a scacchi, pilota limitato da un problema con la visiera.

15.55 La classifica finale:

1 45 REDDING Scott Ducati Panigale V4 R LEAD LEAD 1’57.544 1’56.166 309

2 47 BASSANI Axel Ducati Panigale V4 R 1.577 +1.577 1’57.382 1’56.578 302

3 21 RINALDI Michael Ruben Ducati Panigale V4 R 2.326 +0.749 1’57.650 1’56.183 311

4 1 REA Jonathan Kawasaki ZX-10RR 4.554 +2.228 1’57.789 1’56.847 309

5 60 VAN DER MARK Michael BMW M 1000 RR 6.518 +1.964 1’58.892 1’56.236 299

6 22 LOWES Alex Kawasaki ZX-10RR 8.514 +1.996 1’57.646 1’56.851 303

7 91 HASLAM Leon Honda CBR1000 RR-R 12.695 +4.181 1’58.586 1’56.577 299

8 66 SYKES Tom BMW M 1000 RR 15.346 +2.651 1’58.099 1’57.163 298

9 19 BAUTISTA Alvaro Honda CBR1000 RR-R 16.938 +1.592 1’57.643 1’56.933 310

10 7 DAVIES Chaz Ducati Panigale V4 R 33.386 +16.448 1’58.805 1’57.537 295

15.54 Scott Redding vince race-1 del GP di Catalogna per quanto riguarda il Mondiale Superbike. Tripletta per Ducati con Bassani che completa secondo davanti a Michael Ruben Rinaldi.

-1 Ultimo giro! Rinaldi attacca Bassani!

-2 Redding scappa e vede il successo, mentre Bassani deve vedersela con Rinaldi.

-3 Redding è il nuovo leader della gara, Bassani e Rinaldi chiudono il podio.

-3 REDDING! Giro veloce per il #45 del gruppo che minaccia la prima piazza di Bassani.

-4 Rinaldi alza bandiera bianca su Redding che è secondo ed ora minaccia la leadership di Bassani.

-4 Rea cede il terzo posto a Redding! Ducati monopolizza per ora il podio.

-5 RINALDI! Secondo posto per il portacolori di Ducati che beffa Rea in curva 1. Redding infila van der Mark e sale quarto.

-6 PROBLEMA TECNICO PER LA YAMAHA DI TOPRAK! Razgatlıoğlu è fuori dalla gara e virtualmente non è più il padrone della Superbike 2021! Bassani è il nuovo leader della prova su Rea e Rinaldi!

-6 Axel ci crede! Bassani all’attacco di Razgatlıoğlu! Incredibile gara a Barcellona!

-7 Bassani ci crede! Toprak non sembra in grado di scappare!

-8 AXEL BASSANI! L’italiano di Ducati passa Rea e si mette all’inseguimento di Razgatlıoğlu!

-9 Razgatlıoğlu è il nuovo leader del GP di Catalogna! Incredibile a Barcellona!

-9 Rea resiste a Razgatlıoğlu! Si scatena la lotta per il successo!

-10 GRUPPO COMPATTO! I primi quattro sono racchiusi in meno di 2 secondi!

-10 Jonathan Rea perde ancora! Il portacolori della Kawasaki è al limite! Razgatlıoğlu è sempre secondo davanti a Bassani ed a van der Mark.

-11 Razgatlıoğlu! Attacco e sorpasso su Bassani per il turco con Rea che perde dai rivali!

-12 CHE PASSO PER VAN DER MARK! L’olandese di BMW regala un secondo a tutti firmando il nuovo record della gara!

-13 Razgatlıoğlu attacca Bassani, attenzione al turco che ora è tornato sul nostro connazionale.

-14 Van der Mark passa quarto su Rinaldi, mentre Bassani paga 2.5 secondi di ritardo da Rea che resta leader.

-14 La classifica aggiornata:

1 1 REA Jonathan Kawasaki ZX-10RR LEAD LEAD LEAD 1’57.040 1’56.847 305 305

2 47 BASSANI Axel Ducati Panigale V4 R 2.512 +2.512 +2.799 1’56.833 1’56.833 296 299

3 54 RAZGATLIOGLU Toprak Yamaha YZF R1 3.079 +0.567 +0.543 1’57.849 1’56.777 296 307

4 21 RINALDI Michael Ruben Ducati Panigale V4 R 4.463 +1.384 +1.544 1’57.253 1’57.124 302 302

5 22 LOWES Alex Kawasaki ZX-10RR 4.752 +0.289 +0.285 1’56.851 1’56.851 291 294

6 60 VAN DER MARK Michael BMW M 1000 RR 5.191 +0.439 +0.209 1’56.933 1’56.933 278 278

7 91 HASLAM Leon Honda CBR1000 RR-R 6.396 +1.205 +1.284 1’56.613 1’56.613 282 282

8 45 REDDING Scott Ducati Panigale V4 R 7.868 +1.472 +1.579 1’57.224 1’57.224 291 291

9 66 SYKES Tom BMW M 1000 RR 8.225 +0.357 +0.507 1’57.803 1’57.802 280 280

10 55 LOCATELLI Andrea Yamaha YZF R1 9.116 +0.891 +0.918 1’58.749 1’57.874 271 271

-15 Bassani! L’italiano beffa il turco e prova ad inseguire Rea!

-15 Giro veloce per Razgatlıoğlu! Il turco prova a ricucire il gap su Rea, ma non sarà semplice.

-16 Razgatlıoğlu prende un piccolo gap su Bassani che è al momento terzo. Rea vanta 2.5 secondi di margine al momento.

-16 BATTAGLIA INCREDIBILE! Razgatlıoğlu e Bassani si scambiano la seconda piazza, Rea cerca di allungare!

-17 Che difesa per Razgatlıoğlu, ma non basta! Bassani ci riprova!

-17 Bassani vs Razgatlıoğlu! Ducati contro Yamaha ancora con Axel che cerca in tutti i modi di passare al secondo posto!

-18 Razgatlıoğlu resiste con forza a Bassani che per qualche metro aveva beffato il turco.

-18 Rea allunga, Bassani attacca Razgatlıoğlu! Ducati contro Yamaha per il secondo posto.

-18 Rea allunga, Razgatlıoğlu non sembra riuscire a rispondere al pluricampione inglese. Terzo posto per Bassani che sta dando spettacolo!

-19 CHE BATTAGLIA! Razgatlıoğlu sfida Rea con il britannico che tiene la leadership! I due si contendono il primato al secondo passaggio, mentre Bassani è terzo! Rinaldi scende quarto, Locatelli scivola sesto.

-20 Impressionante Rea in curva 10! La Kawasaki #1 prende le redini del gruppo su Razgatlıoğlu e Rinaldi.

-20 Rea sale secondo e va all’attacco di Razgatlıoğlu!

-20 Partenza spettacolare per Toprak Razgatlıoğlu che allunga subito sul nostro Andrea Locatelli! Negativa partenza per Redding e Rea! Attenzione a Bassani e Rinaldi che inseguono le Yamaha.

15.15 Green flag! Scatta race-1 del GP di Catalogna per quanto riguarda la Superbike.

15.13 Scatta il giro di formazione, la pista è molto bagnata.

15.12 La classifica del Mondiale alla vigilia di questa race-1:

TOPRAK RAZGATLIOGLU370YAMAHA

JONATHAN REA363KAWASAKI

SCOTT REDDING298DUCATI

ANDREA LOCATELLI186YAMAHA

ALEX LOWES176KAWASAKI

MICHAEL RUBEN RINALDI172DUCATI

TOM SYKES159BMW

MICHAEL VAN DER MARK154BMW

GARRETT GERLOFF147YAMAHA

ALVARO BAUTISTA115HONDA

CHAZ DAVIES114DUCATI

AXEL BASSANI100DUCATI

LEON HASLAM78HONDA

LUCAS MAHIAS41KAWASAKI

TITO RABAT38DUCATI

KOHTA NOZANE32YAMAHA

ISAAC VINALES20KAWASAKI

CHRISTOPHE PONSSON18YAMAHA

JONAS FOLGER14BMW

EUGENE LAVERTY14BMW

LEANDRO MERCADO8HONDA

MARVIN FRITZ6YAMAHA

LORIS CRESSON3KAWASAKI

ANDREA MANTOVANI2KAWASAKI

LUKE MOSSEY2

15.10 Il britannico Tom Sykes (BMW) è il leader del gruppo. Il portacolori di BMW ha l’opportunità di ben figurare con queste condizioni difficili.

15.07 Piove in quel di Barcellona e tutto potrebbe rimescolarsi. Sarà un GP di Catalogna tutto da vivere!

15.04 Garret Gerloff non prenderà parte alla competizione. Il texano di casa Yamaha è caduto nel giro di schieramento.

15.01 La classifica della superpole di questa mattina:

1 66 T. SYKES GBR BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M 1000 RR 1’40.408 4 166,971 316,7

2 54 T. RAZGATLIOGLU TUR Pata Yamaha with Brixx WorldSBK Yamaha YZF R1 1’40.694 0.286 0.286 5 166,497 318,6

3 1 J. REA GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 1’40.921 0.513 0.227 7 166,122 314,9

4 45 S. REDDING GBR Aruba.it Racing – Ducati Ducati Panigale V4 R 1’40.978 0.570 0.057 5 166,028 316,7

5 22 A. LOWES GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 1’41.086 0.678 0.108 7 165,851 317,6

6 55 A. LOCATELLI ITA Pata Yamaha with Brixx WorldSBK Yamaha YZF R1 1’41.129 0.721 0.043 5 165,780 314,9

7 91 L. HASLAM GBR Team HRC Honda CBR1000 RR-R 1’41.253 0.845 0.124 7 165,577 319,5

8 21 M. RINALDI ITA Aruba.it Racing – Ducati Ducati Panigale V4 R 1’41.275 0.867 0.022 5 165,541 318,6

9 60 M. VAN DER MARK NED BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M 1000 RR 1’41.320 0.912 0.045 5 165,468 321,4

10 31 G. GERLOFF USA GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 1’41.405 0.997 0.085 5 165,329 310,3

11 47 A. BASSANI ITA Motocorsa Racing Ducati Panigale V4 R IND 1’41.632 1.224 0.227 5 164,960 314,9

12 3 K. NOZANE JPN GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 1’41.744 1.336 0.112 5 164,778 311,2

13 7 C. DAVIES GBR Team GoEleven Ducati Panigale V4 R IND 1’41.791 1.383 0.047 5 164,702 316,7

14 76 S. CAVALIERI ITA Barni Racing Team Ducati Panigale V4 R IND 1’41.801 1.393 0.010 5 164,686 319,5

15 44 L. MAHIAS FRA Kawasaki Puccetti Racing Kawasaki ZX-10RR IND 1’41.808 1.400 0.007 5 164,675 314,9

16 19 A. BAUTISTA ESP Team HRC Honda CBR1000 RR-R 1’42.055 1.647 0.247 7 164,276 324,3

17 36 L. MERCADO ARG MIE Racing Honda Racing Honda CBR1000 RR-R IND 1’42.215 1.807 0.160 5 164,019 318,6

18 94 J. FOLGER GER Bonovo MGM Racing BMW M 1000 RR IND 1’42.257 1.849 0.042 5 163,952 318,6

19 32 I. VINALES ESP Orelac Racing VerdNatura Kawasaki ZX-10RR IND 1’42.446 2.038 0.189 5 163,649 313,0

20 23 C. PONSSON FRA Gil Motor Sport-Yamaha Yamaha YZF R1 IND 1’42.460 2.052 0.014 7 163,627 313,0

21 84 L. CRESSON BEL OUTDO TPR Team Pedercini Racing Kawasaki ZX-10RR IND 1’43.841 3.433 1.381 5 161,451 308,6

22 83 L. EPIS AUS OUTDO TPR Team Pedercini Racing Kawasaki ZX-10RR IND 1’45.732 5.324 1.891 5 158,563 301,7

14.58 Tutto è pronto a Barcellona per una nuova prova da non perdere. L’evento che ci apprestiamo a vivere è il terzo dei quattro che si terranno in terra spagnola.

14.55 Buon pomeriggio a tutti amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live della gara-1 del Gran Premio di Catalogna, nono atto del Mondiale Superbike 2021.

11.39 Ci fermiamo qui con la Superpole, appuntamento alle 15.15 per Gara-1! Buon proseguimento con OA Sport!

11.38 La classifica della Superpole odierna:

1 66 SYKES BMW 1’40.408 317

2 54 RAZGATLIOGLU Yamaha 1’40.694 +0.286 319

3 1 REA Kawasaki 1’40.921 +0.513 315

4 45 REDDING Ducati 1’40.978 +0.570 317

5 22 LOWES Kawasaki 1’41.086 +0.678 318

6 55 LOCATELLI Yamaha 1’41.129 +0.721 315

7 91 HASLAM Honda 1’41.253 +0.845 320

8 21 RINALDI Ducati 1’41.275 +0.867 319

9 60 VAN DER MARK BMW 1’41.320 +0.912 321

10 31 GERLOFF Yamaha 1’41.405 +0.997 310

11 47 BASSANI Ducati 1’41.632 +1.224 315

12 3 NOZANE Yamaha 1’41.744 +1.336 311

13 7 DAVIES Ducati 1’41.791 +1.383 317

14 76 CAVALIERI Ducati 1’41.801 +1.393 320

15 44 MAHIAS Kawasaki 1’41.808 +1.400 315

16 19 BAUTISTA Honda 1’42.055 +1.647 324

17 36 MERCADO Honda 1’42.215 +1.807 319

18 94 FOLGER BMW 1’42.257 +1.849 319

19 32 VINALES Kawasaki 1’42.446 +2.038 313

20 23 PONSSON Yamaha 1’42.460 +2.052 313

21 84 CRESSON Kawasaki 1’43.841 +3.433 309

22 83 EPIS Kawasaki 1’45.732 +5.324 302

11.38 “Contento della seconda posizione, non mi aspettavo la Pole perché mi sentivo stressato. Ma l’importante sarà la gara, stiamo lavorando per questo” le parole di Toprak Razgatioglu.

11.36 Tom Sykes: “Mi sono sentito bene tutto il weekend, giorno produttivo ieri nonostante la caduta. Abbiamo avuto dei problemi con il primo treno di gomme, ma non avevamo problemi di setup: se avessi questo potenziale anche in gara potremmo divertirci”.

11.33 “Importante la prima fila e partire avanti. Bisognerà conservare le gomme, sono pronto a battagliare” le parole di Jonathan Rea in parco chiuso.

11.32 Gli altri italiani: Michael Ruben Rinaldi è ottavo in 1.41.275, Axel Bassani undicesimo in 1.41.632, quattordicesimo Samuele Cavalieri.

11.30 La seconda fila è completata da Scott Redding (Ducati, 1.40.978), Alex Lowes (1.41.086) ed Andrea Locatelli (1.41.129) in sesta posizione avanti a Leon Haslam (Ducati).

11.28 La prima fila è completata da Toprak Razgatioglu in 1.40.694, terzo posto per Jonathan Rea in 1.40.921. Prima pole mancata per l’alfiere della Kawasaki.

11.27 Il britannico ha fatto davvero onde con la sua BMW, stracciando praticamente gli avversari: è la sua prima pole position da Phillip Island 2020!

11.26 CHE TEMPONE DI SYKES!!! MAMMA MIA!!!! 1.40.408!! POLE POSITION NUMERO 51 PER LUI, MA CHE COSA HA FATTO!!!

11.25 Jonathan Rea supera Sykes in 1.40.921, ma poi Razgatioglu abbassa in 1.40.694! Ma arriva Sykes, con tre caschi rossi!!

11.24 Ultimo minuto, Redding e Rea stanno migliorando il tempo di Sykes, entrambi rossi al terzo settore! Anche Razgatioglu!

11.23 Arrivano caschi rossi OVUNQUE. Chaz Davies sale in nona posizione.

11.22 Di nuovo tutti in pista per migliorare il proprio tempo.

11.20 Intanto Leon Haslam si vede cancellato un buon tempo che lo avrebbe portato al settimo posto: entrambe le ruote sul verde.

11.20 Inavvicinabile Sykes per ora: il pilota BMW è l’unico che ha fatto registrare un tempo inferiore all’1.41.

11.18 E non basta per stare avanti a Sykes! 1.41.118! Mancano sei minuti e mezzo alla fine della Superpole!

11.18 Intanto attenzione a Jonathan Rea, 63 millesimi di vantaggio sul terzo intertempo…

11.17 Intanto sia Locatelli che Razgatioglu si devono fermare durante il secondo giro lanciato. Peccato per l’italiano, che aveva quasi due decimi sul tempo di Sykes.

11.15 Razgatioglu fa segnare il miglior tempo, poi battuto immediatamente da Sykes, che passa in vantaggio con il tempo di 1.40.963!

11.14 Inizia la battaglia! Demoliti i tempi di stamattina, il primo è Scott Redding con la Ducati in 1.41.404!

11.13 Jonathan Rea comanda il ‘serpentone’, ma decide di rientrare subito ai box.

11.12 Interessante la scelta della Yamaha, con Razgatioglu il primo a scendere in pista, seguito da Locatelli che può sfruttare la ‘pulizia’ della scena.

11.10 PARTITA LA SUPERPOLE!

11.10 Intanto, la Yamaha ha annunciato il rinnovo fino al 2023 del nostro Andrea Locatelli. Altri due anni da ufficiale per lui.

11.08 Ventidue piloti a sfidarsi per la prima posizione in griglia in Gara-1. Con i due indiziati maggiori, al solito, che daranno battaglia: Jonathan Rea e Toprak Razgatlioglu!

11.05 Pochi minuti all’inizio della Superpole!

11.02 Le FP2 hanno invece visto Razgatlioglu con il miglior tempo in 1.42.369 avanti a Rinaldi e Locatelli; quarto posto per Rea.

10.58 Le FP1 sono infatti andate appannaggio del supercampione britannico in 1.42.419, con il turco della Yamaha dietro di 159 millesimi.

10.55 I duellanti per il titolo Superbike si sono dimostrati ancora una volta i più forti di tutti anche ieri sul tracciato del Montmelò.

10.52 Fra pochi minuti sarà il momento della Superpole, quindici minuti di qualifiche in cui si daranno battaglia Jonathan Rea e Toprak Razgatlioglu.

10.48 Buongiorno a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE del sabato del Gran Premio di Catalogna, nono e quintultimo appuntamento del Mondiale Superbike 2021!

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del sabato del Gran Premio di Catalogna, nono e quintultimo appuntamento del Mondiale Superbike 2021. Sul tracciato del Montmelò, posizionato ad una ventina di chilometri da Barcellona, si inizierà a fare sul serio nel campionato dedicato alle moto derivate di serie, con i primi pesantissimi punti in palio.

I due grandi rivali per la corsa al titolo, Jonathan Rea e Toprak Razgatlioglu, saranno uno contro l’altro per andare a caccia del successo in Gara-1, con il distacco in classifica di appena 7 lunghezze che renderà il tutto ancor più emozionante. La giornata sul tracciato catalano prenderà il via alle ore 9.00 con la terza sessione di prove libere, quindi alle ore 11.10 si passerà alla superpole. Quindici minuti di qualifiche da vivere a tutta per andare a centrare la pole position e, soprattutto, per andare a comporre la griglia di partenza dell’attesissima Gara-1, che scatterà alle ore 15.15.

Cosa dovremo attenderci dal sabato del Montmelò? Per quanto visto ieri, come detto, vivremo l’ennesimo duello campale tra Jonathan Rea e Toprak Razgatlioglu, con il resto del gruppo a fare da spettatore, o quasi. Vedremo come si comporteranno gli italiani, con Andrea Locatelli e Michael Ruben Rinaldi che sembrano pronti per un buon risultato.

Il sabato del Gran Premio di Catalogna prenderà il via alle ore 9.00 con la terza sessione di prove libere, quindi alle ore 11.10 si passerà alla superpole, mentre Gara-1 scatterà alle ore 15.15. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE di superpole e Gara-1 per non perdere nemmeno un secondo dello spettacolo della Superbike!

