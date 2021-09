Tennis, US Open 2021: Marco Cecchinato va ko con il n°716. Svajda vince in quattro set e sfiderà Sinner

Clamorosa e sorprendente sconfitta di Marco Cecchinato nel primo turno degli US Open 2021. Il tennista siciliano è stato battuto dal diciottenne americano Zachary Svajda, numero 716 del ranking mondiale, che si impone in quattro set con il punteggio di 7-6 5-7 6-4 6-4 dopo poco più di tre ore di gioco.

Sarà dunque la wild card statunitense ad affrontare Jannik Sinner nel secondo turno, con Cecchinato che ha davvero perso un’occasione davvero comoda di sfidare l’altoatesino. All’italiano non sono bastati addirittura 65 vincenti, con Svajda che ha avuto una percentuale altissima di punti con la prima di servizio (80%), commettendo appena 13 errori non forzati.

Un primo set dove regna l’equilibrio e dove è il servizio a fare la differenza. I game volano via molto velocemente e si arriva fino al 5-5. La prima palla break è in favore di Cecchinato, ma Svajda si salva e si mantiene avanti nel set. Nel dodicesimo game è il siciliano a difendere un palla break, che è anche set point, guadagnandosi il tie-break, dove prosegue la battaglia, che viene alla fine vinta da Svajda per 8-6.

In apertura di secondo set, Cecchinato riesce ad annullare una delicata palla break. Si continua a giocare sul filo dell’equilibrio, con i due tennisti che tengono il servizio e tutto sembra portare ad un altro tie-break. Invece nel dodicesimo game, il siciliano si procura due palle break e la seconda è quella decisiva per chiudere il set in suo favore per 7-5.

Anche ad inizio terzo set l’azzurro concede una palla break allo statunitense e questa volta il numero 716 del mondo riesce a strappare il servizio a Cecchinato. E’ un break che l’americano riesce a difendere, non concedendo possibilità all’italiano nei propri turni di battuta, chiudendo la terza frazione per 6-4.

Un quarto set che va via velocemente in avvio, con entrambi i tennisti che tengono comodamente i turni di servizio. Nel settimo gioco Cecchinato offre una palla break a Svajda e l’americano sfrutta subito l’occasione. Il siciliano non si riprende più, sbaglia molto, mentre il giovane americano completa il suo sogno, vincendo per 6-4 il set e regalandosi un biglietto per il secondo turno contro Jannik Sinner.

