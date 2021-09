LIVE Sinner-Svajda 6-3 7-6 6-7 6-4, US Open in DIRETTA: Jannik soffre più del dovuto, ma lancia il guanto di sfida a Gael Monfils

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Ci sarà dunque il capitolo numero 3 di Sinner-Monfils: i primi due si sono giocati nel 2019 con una vittoria a testa. Si attestano a tre i successi italiani odierni, contando quelli di Matteo Berrettini e di Andreas Seppi.

E STAVOLTA JANNIK SINNER CE LA FA! Partita molto più sofferta del previsto questa con Zachary Svajda, 6-3 7-6(2) 6-7(6) 6-4 in tre ore e 33 minuti, ma alla fine il terzo turno c’è!

40-15 DUE MATCH POINT SINNER! Molto bello il dritto vicino all’incrocio delle righe, che gli serve per poi chiudere dall’altra parte!

30-15 Ottimo schema prima-rovescio di Sinner.

15-15 Battaglia sulla diagonale di dritto, la vince Svajda con Sinner che cerca di trovare il passante mentre l’avversario viene a rete, ma in modo vano.

15-0 Esce il rovescio di Svajda, scambio piuttosto lungo.

5-4 BREAK SINNER: o meglio, autobreak di Svajda che si condanna da solo con il doppio fallo. Jannik servirà per il match al cambio di campo.

30-40 PALLA BREAK SINNER: risposta profonda di Jannik, non fa in tempo a organizzarsi Svajda.

30-30 Gran prima esterna di Svajda.

15-30 Finisce in corridoio il dritto di Svajda.

15-15 GRAN ROVESCIO IN CORSA DI SINNER!

15-0 Seconda esterna e dritto di Svajda.

4-4 Prima esterna e rovescio a campo vuoto di Sinner.

40-15 Rovescio profondo e palla corta facile di Sinner.

30-15 Non trova il rovescio in corsa Svajda.

15-15 Rovescio lungolinea che rimane quasi fortunosamente in campo di Svajda.

15-0 Buona prima di Sinner.

Arriva il fisioterapista a trattare la gamba destra di Svajda, non sembra nulla che possa portare a un MTO.

3-4 Svajda, ancora prima e dritto.

40-15 Prima esterna di Svajda.

30-15 Si complica la vita a rete Svajda, ma vince il punto.

15-15 Prima vincente di Svajda.

0-15 Rovescio lungolinea di Sinner, che poi rischia tantissimo con la volée alta di dritta, che colpisce la mezza riga esterna.

3-3 Corre ovunque Svajda, ma Sinner non ha pietà in questo punto, trova lo smash e tiene a zero.

40-0 Prima e dritto di Sinner.

30-0 Perde la misura del dritto Svajda.

15-0 Prima esterna vincente di Sinner.

2-3 Svajda, rovescio in rete di Sinner.

40-30 Dritto in rete di Svajda.

40-15 Rovescio in rete di Sinner.

30-15 Settimo ace di Svajda.

15-15 Varia le traiettorie Sinner, sbaglia in lunghezza Svajda.

15-0 Copre molto bene la rete Svajda con la volée di dritto.

2-2 Break Svajda, ancora un vincente clamoroso di dritto.

Vantaggio Svajda, palla break: trova un gran rovescio lungolinea che finisce a stamparsi sulla riga di fondo.

40-40 Dritto di Svajda che butta fuori dal campo Sinner.

40-30 Dritto che se ne va in lunghezza di Svajda.

30-30 Siluro di dritto di Svajda dal centro.

30-15 Demivolée di Sinner, ci arriva Svajda, ma Jannik va poi a chiudere con il comodo tocco di dritto.

15-15 Spinge sulla diagonale di rovescio Svajda, è Sinner a sbagliare.

15-0 Buona prima e dritto di Sinner.

2-1 BREAK SINNER! E stavolta finalmente è l’azzurro ad andare avanti, con Svajda che mette il dritto in rete e perde la battuta.

15-40 DUE PALLE BREAK SINNER: stavolta viene a rete Jannik e si va a prendere il punto con la volée alta!

15-30 SUPERBO PUNTO VINTO DA SINNER! Gran difesa dopo un paio di dritti importanti di Svajda, il quale non capisce granché a rete e viene passato in diagonale!

15-15 Gioca profondo il rovescio Sinner, abbastanza da non permettere a Svajda di organizzarsi.

15-0 Dritto scentrato da Sinner.

1-1 Esce di poco il lungolinea di rovescio di Svajda.

Vantaggio Sinner, prende campo con il dritto e poi chiude. Superate le tre ore di gioco.

40-40 Colpito male il rovescio da Sinner, si va ai vantaggi.

40-30 In rete il rovescio di Svajda, profondo quello di Sinner.

30-30 Riprende tutto ormai Svajda, Sinner si fa sorprendere ed il dritto è largo.

30-15 Ace di Sinner.

15-15 Riesce a finire il punto col dritto in avanzamento Sinner.

0-15 Doppio fallo di Sinner, è il terzo.

0-1 Svajda, chiude comodamente con il dritto.

40-15 Risposta in rete di Sinner con il rovescio.

30-15 Prova ad andare avanti dietro al rovescio Sinner, ma sbaglia i tempi.

15-15 Prima centrale vincente di Svajda.

0-15 Sbaglia un dritto incredibilmente facile Svajda a campo aperto.

Svajda servirà per primo nel quarto set.

Tornano Svajda e Sinner.

Entrambi i giocatori si sono temporaneamente allontanati.

6-8 Set Svajda, chiude con l’ace. Si va al quarto, e in questo tie-break Sinner di cose sulle quali recriminare ne ha.

6-7 Set point Svajda: si ferma sul nastro il rovescio di Sinner. E adesso è l’americano che ha anche il servizio.

6-6: prima esterna e dritto per Sinner! Annullato il set point, si cambia nuovamente campo.

5-6 Set point Svajda: avanza fino alla rete l’americano e chiude con la volée. Serve ora Sinner.

5-5: Svajda mette largo il dritto, risposta profonda di Sinner che lo sorprende.

4-5 Svajda: prima esterna di Sinner. Ora però l’azzurro deve trovare un punto di risposta, altrimenti si andrà al quarto.

3-5 Svajda: gravissimo rovescio in avanzamento che finisce in rete.

3-4 Svajda: BRAVO SINNER! Recupera due situazioni difficili di rovescio e poi supera l’avversario a rete! Minibreak recuperato, ora due importantissimi servizi.

2-4 Svajda: se ne va il rovescio di Sinner. Si cambia campo.

2-3 Svajda: prima esterna di Sinner.

1-3 Svajda: rovescio lungo di Sinner, minibreak per l’americano.

1-2 Svajda: rovescio in rete di Sinner, ora ci sono due servizi.

1-1: Prima esterna di Svajda.

1-0 Sinner: lungo il dritto di Svajda, due servizi per lui.

6-6 Servizio e dritto di Svajda, ed è di nuovo tie-break.

Vantaggio Svajda, che gioca uno splendido ricamo a rete con la palla corta.

40-40 Prima e dritto di Svajda, Sinner in questi due casi non ha potuto fare granché.

30-40 MATCH POINT SINNER: ottima prima al centro di Svajda.

15-40 DUE MATCH POINT SINNER: secondo doppio fallo di Svajda.

15-30 Stavolta è Sinner a sbagliare in lunghezza.

0-30 Di nuovo appena lungo il rovescio di Svajda, che stava provando ad allontanare Sinner per giocare a rete.

0-15 Appena in corridoio l’accelerazione di dritto di Svajda.

6-5 Sinner, rovescio in rete di Svajda e ancora si salva Jannik.

Vantaggio Sinner, gran prima!

40-40 Due gran dritti di Sinner per annullare la palla break!

30-40 Palla break Svajda, Sinner colpisce male di rovescio in larghezza.

30-30 Sbaglia la risposta di dritto Svajda sulla seconda di Sinner.

15-30 Sbaglia in corsa Sinner, Svajda ha alzato di molto il livello e vuole il quarto set.

15-15 Punto quasi fortunato di Sinner! Rovescio profondo, palla corta, rovescio addosso a Svajda e dritto per chiudere.

0-15 Dritto largo di Sinner.

5-5 Svajda viene a prendersi il punto a rete, rischiando anche di colpire male la volée facendone un quasi smash.

40-30 Brutto dritto lungo di Sinner.

30-30 Quinto ace di Svajda.

15-30 Sbaglia dal centro col dritto Svajda.

15-15 Doppio fallo di Svajda.

15-0 Rovescio lungo di Sinner.

5-4 Sinner, dritto lungo in risposta di Svajda.

Vantaggio Sinner, prima centrale vincente.

40-40, 2a parità: si apre il campo Sinner, ma sbaglia in lunghezza con il dritto.

Vantaggio Sinner, Svajda gira lo scambio nonostante le botte di rovescio e dritto di Jannik, ma sbaglia di rovescio.

40-40 Il nastro alza il dritto a Svajda, Sinner ne approfitta e tira un missile di dritto che l’americano non può controllare.

30-40 Palla break Svajda, gran risposta e anche il secondo rovescio funziona.

30-30 Bel rovescio di Svajda.

30-15 Gran scambio vinto da Sinner! Entrambi profondi, alla fine è Svajda il primo a cedere.

15-15 Rovescio lungo di Sinner.

15-0 Rovescio in rete di Svajda.

4-4 Con varie cannonate di dritto Svajda si riguadagna la parità.

Vantaggio Svajda, continua in spinta con il dritto, altro vincente.

40-40, 2a parità: Sinner difende tutto, ma non può nulla sul dritto dal centro di Svajda.

Vantaggio Sinner, PALLA BREAK: fuori il dritto dopo il servizio di Svajda.

40-40 Arriva Sinner e passa sulla palla corta di dritto di Svajda!

40-30 Molto bella la risposta di Sinner.

40-15 Risposta in rete di Sinner con il dritto.

30-15 Prima vincente di Svajda.

15-15 Punto impostato benissimo da Sinner, che però sbaglia la volée di dritto per un nulla.

0-15 CHE PASSANTE DI ROVESCIO DI SINNER! Da posizione difficile e con Svajda a rete!

4-3 Sinner, CHE PUNTO! Dritto splendido a fulminare Svajda!

40-15 Dritto in rete di Svajda.

30-15 Gran prima centrale di Sinner.

15-15 Non proprio accorto tatticamente Svajda col rovescio.

0-15 Sbaglia il dritto dopo il servizio Sinner. Superate le due ore di match.

3-3 Punto di Svajda che si incornicerà di sicuro per un bel pezzo, dritto incrociato in controbalzo vincente che gli vale il game.

40-30 Ace di Svajda.

30-30 Momento importante del parziale, si fa aggressivo Sinner.

30-15 Svajda sposta Sinner con il dritto e poi chiude con questo colpo in campo aperto.

15-15 Si espone a un bel passante Svajda, Sinner bravissimo a rimanere fermo dov’è e a trovare il dritto incrociato vincente.

15-0 Gran lungolinea di rovescio di Svajda.

3-2 Sinner, sbaglia in lunghezza Svajda.

Vantaggio Sinner, settimo ace.

40-40 Buono scambio tenuto da Svajda, Sinner mette largo il rovescio.

40-30 Rovescio lungolinea in rete di Sinner.

40-15 Prima centrale vincente di Sinner.

30-15 Esplode il dritto vincente dal centro Svajda.

30-0 Scambio lungo, Svajda non trova la misura del campo con il rovescio.

15-0 Rovescio lungo di Svajda.

2-2 BREAK SINNER: manovra dal centro Jannik, dritto in corsa in rete di Svajda e recupero immediato.

30-40 PALLA BREAK SINNER: buona prima centrale di Svajda.

15-40 DUE PALLE BREAK SINNER: scambio lungo, rovescio di Svajda che finisce in rete con il lungolinea.

15-30 Rovescio lungo di Svajda.

15-15 BEL DUELLO A RETE! E lo vince Sinner!

15-0 Serve bene Svajda.

1-2 Break Svajda, dritto in corsa di Sinner che non passa la rete.

30-40 Palla break Svajda, Sinner trova prima e dritto nell’angolo destro.

15-40 Due palle break Svajda, dritto di Sinner che colpisce in arretramento e lo mette largo.

15-30 Gran dritto lungolinea di Svajda che Sinner non riesce a tenere.

15-15 Dritto di Sinner che non consente a Svajda un complicato recupero.

0-15 Spinge fin dalla risposta Svajda di dritto, chiudendo poi con la volée alta di rovescio.

1-1 Buona prima di Svajda.

40-0 Gran dritto lungolinea di Svajda.

30-0 Rovescio largo di Sinner.

15-0 Appena largo il rovescio di Sinner.

1-0 Sinner, corre ovunque in difesa Jannik, Svajda sbaglia la volée di dritto.

Vantaggio Sinner, si propone a rete l’altoatesino e viene a giocare una volée alta di rovescio sicura e vincente.

40-40, 2a parità: cancella col sesto ace Sinner!

Vantaggio Svajda, palla break: gran risposta e dritto lungolinea che Sinner non riesce a rimandare dall’altra parte.

40-40 Prima centrale e dritto vincente in avanzamento di Sinner.

30-40 Palla break Svajda, Sinner ancora in arretramento dopo il servizio con il dritto, palla in rete.

30-30 Gran risposta di Svajda sulla riga, Sinner non trova che la rete con il rovescio.

30-15 Sinner fa quel che vuole con il dritto e poi chiude con il vincente in avanzamento.

15-15 Non trova il dritto in controbalzo Sinner, palla in rete.

15-0 Dritto incrociato vincente di Sinner.

Si sa il prossimo avversario del vincitore di questo confronto: sarà Gael Monfils, 7-5 4-6 6-4 6-4 a Steve Johnson.

7-2 SET SINNER! La risposta in rete di Svajda fa sì che il vantaggio di Jannik ora raddoppi in questo incontro.

6-2 QUATTRO SET POINT SINNER: Jannik mette il dritto nei piedi di Svajda che era venuto a rete per giocare una volée bassa non più controllabile a quel punto.

5-2 Sinner: prima profonda e dritto in avanzamento. Due servizi ora per Svajda.

4-2 Sinner: esce la risposta di rovescio di Svajda. Si cambia campo.

3-2 Sinner: risposta lunga, ora due servizi.

3-1 Sinner: si riprende il maltolto Jannik con un profondo dritto vincente.

2-1 Sinner: grave errore a campo aperto, se ne va il minibreak di vantaggio. Due servizi per Svajda.

2-0 Sinner: dritto lungo di Svajda.

1-0 Sinner: IL PASSANTE IN CORSA! Sbaglia il tempo della palla corta Svajda, Jannik ci si avventa con il dritto e ha subito il minibreak di vantaggio.

6-6 Servizio e dritto di Sinner, e si va al tie-break.

Vantaggio Sinner, approfitta sulla seconda di una risposta morbida di Svajda per colpire di dritto dal centro, vincente.

40-40, 2a parità: aggressivo Svajda con il dritto, ottima accelerazione.

Vantaggio Sinner, comanda con servizio e dritto.

40-40 Non trova due volée definitive Sinner, viene passato dal rovescio lungolinea di Svajda.

40-30 Gran prima centrale di Sinner.

30-30 Manovra bene Sinner con il dritto, Svajda non trova il suo in corsa.

15-30 Sinner insiste sul dritto di Svajda, che sbaglia in lunghezza.

0-30 Notevole rovescio lungolinea vincente di Svajda.

0-15 Dritto steccato da Sinner.

5-6 Svajda, servizio e dritto. Sinner cercherà il tie-break al cambio di campo.

40-15 Resta in campo di molto poco il passante di dritto lungolinea di Svajda.

30-15 Cerca il passante Sinner, ma non lo trova.

15-15 Viene a rete Sinner, ma sbaglia la volée di rovescio.

0-15 Tenta il dritto lungolinea Svajda, ma finisce in rete.

5-5 Ed ecco l’ace di Sinner che porta la situazione in parità!

40-30 Volée controllata di dritto di Sinner, che poi aggancia una palla molto complessa in aria, Svajda non trova il passante di dritto in corsa.

30-30 Di nuovo servizio e dritto di Sinner.

15-30 Brutta palla corta di rovescio di Sinner per uscire dallo scambio, Svajda chiude con il dritto.

15-15 Servizio e dritto di Sinner.

0-15 Rovescio lungo di Sinner dal centro.

4-5 Svajda, BREAK SINNER: rovescio lungo dell’americano, e Jannik si rimette in scia.

30-40 PALLA BREAK SINNER: bello scambio giocato da Svajda che poi gioca una gran volée bassa sorprendendo Sinner, il cui recupero di rovescio non arriva.

15-40 DUE PALLE BREAK SINNER: dritto in cielo di Sinner.

0-40 TRE PALLE BREAK SINNER: rovescio in corsa di Svajda che va a finire in rete.

0-30 Sinner allontana Svajda di rovescio, alla fine è l’americano a sbagliare.

0-15 Dritto appena lungo di Svajda.

3-5 Svajda, quarto ace di Sinner che salva un set point nel game.

Vantaggio Sinner, prima vincente.

40-40 Controlla bene il punto Sinner, sposta Svajda e poi chiude a rete con la volée alta di rovescio.

30-40 Set point Svajda, Sinner si invola a rete, ma sbaglia la demivolée.

30-30 Dritto in rete dopo il servizio di Sinner.

30-15 Rovescio in rete di Svajda.

15-15 Svajda gira lo scambio dopo un paio di accelerazioni di Sinner, poi prende la via della rete e gioca una buona volée, l’azzurro non riesce a trovare il dritto in corsa.

15-0 Sinner comanda subito col dritto e chiude a rete.

2-5 Svajda, rovescio lungolinea di Sinner in rete.

40-15 Gran prima di Svajda.

30-15 Appena lungo il rovescio di Sinner.

15-15 CANNONATA DI ROVESCIO DI SINNER! Beffa Svajda a rete!

15-0 Prima vincente di Svajda.

2-4 Svajda, prima esterna vincente di Sinner.

40-15 Sbaglia la risposta Svajda.

30-15 Volée di rovescio non definitiva di Sinner, Svajda però spreca malamente con il dritto in avanzamento che va lungo.

30-0 Buona prima di Sinner.

15-0 Rovescio lungo di Svajda.

1-4 Svajda, si prende il punto a rete l’americano che si salva in questo game.

Vantaggio Svajda, rovescio in corridoio di Sinner.

40-40 In affanno Svajda trovatosi lontano dal campo, sbaglia il recupero di rovescio.

40-30 Gran rovescio lungolinea di Svajda, che poi gioca una bella palla corta di dritto imprendibile e dunque vincente.

30-30 Rovescio incrociato largo di Sinner nello scambio.

15-30 IL ROVESCIO DI SINNER! Gli serve con il primo passante e poi il secondo che supera Svajda impotente a rete!

15-15 Palla corta e poi controllo a rete per Sinner, che chiude con una buonissima volée di dritto.

15-0 Terzo ace di Svajda.

1-3 Svajda, notevole palla corta di dritto di Sinner!

40-30 Altro dritto sbagliato da Sinner, che voleva chiudere il game.

40-15 Se ne va il dritto di Sinner.

40-0 Dritto lungo di Svajda.

30-0 Buona prima di Sinner.

15-0 Seconda profonda di Sinner, non trova la palla Svajda.

0-3 Svajda, di nuovo gratuito di dritto incrociato di Sinner.

40-15 Dritto lungo in risposta di Sinner.

30-15 Secondo ace di Svajda.

15-15 Dritto in arretramento in rete di Sinner.

0-15 Svajda sbaglia di dritto praticamente sopra la rete.

0-2 Break Svajda, inchioda Sinner di nuovo sul rovescio e poi lo trova vincente per strappargli la battuta.

Vantaggio Svajda, palla break: gioca bene di rovesci l’americano e costringe Sinner a trovarsi in brutta situazione.

40-40 Terzo ace di Sinner ad annullare la palla break.

30-40 Palla break Svajda, secondo doppio fallo di Sinner.

30-30 Largo il dritto di Sinner, momento migliore di Svajda e forse peggiore di Jannik.

Arriva intanto la splendida notizia della vittoria di Andreas Seppi, che elimina Hubert Hurkacz in quattro set e vola al terzo turno a 37 anni!

30-15 Dritto in rete di Svajda.

15-15 Sbaglia di dritto Svajda una palla importante in lungolinea.

0-15 Il nastro impenna la palla giocata da Sinner col dritto, Svajda ci si avventa e chiude.

0-1 Svajda, primo ace.

40-30 Cerca di andare a giocare sul rovescio dal centro Sinner, ma stavolta sbaglia dopo la manovra.

30-30 Non controlla la risposta di dritto Seppi, errore non bellissimo sulla seconda di Svajda.

15-30 Gran rovescio vincente di Seppi dal centro!

15-15 Gran scambio vinto da Sinner che usa il dritto per far male a Svajda.

15-0 Risposta lunga di Sinner.

6-3 SET SINNER! E arriva il secondo ace per chiudere in 35 minuti!

40-15 DUE SET POINT SINNER: risposta di dritto di Svajda in rete.

30-15 Prima centrale di Sinner vincente.

15-15 Gran contropiede di dritto vincente di Sinner!

0-15 Perde la misura del rovescio Sinner.

5-3 Sinner, dritto in rete. L’azzurro servirà ora per chiudere il primo set.

40-15 Contropiede di dritto vincente di Sinner, mentre Matteo Berrettini conclude la pratica Moutet in quattro set e ora attenderà Ivashka; Seppi è invece al tie-break del quarto set con Hurkacz.

40-0 Dritto dal centro di Svajda che sorprende Sinner.

30-0 Dritto dal centro che si perde oltre il campo di Sinner.

15-0 Servizio e dritto di Svajda, Sinner sbaglia il passante che non era impossibile proprio con il dritto.

5-2 Sinner, Svajda mette in rete il dritto.

40-30 Rovescio lungo di Sinner.

40-15 Ace di Sinner, questo sì il primo: in precedenza Svajda glielo aveva negato di poco.

30-15 Rovescio in avanzamento di Sinner che finisce in rete.

30-0 Servizio e dritto in avanzamento di Sinner.

15-0 Buona prima esterna e dritto in contropiede di Sinner.

4-2 Sinner, tiene abbastanza facilmente Svajda.

40-15 Gran palla corta di dritto di Svajda, non ci arriva Sinner.

30-15 Lungo il dritto di Svajda sulle botte profonde di Sinner.

30-0 Sinner gioca benissimo di rovescio, tranne la volée che mette lunga.

15-0 Non controlla il rovescio Sinner.

4-1 Sinner, altra prima non letta da Svajda che sbaglia la risposta mettendola lunga.

40-15 Sbaglia in lunghezza con il dritto Svajda.

30-15 Risposta di dritto larga di Svajda.

15-15 Gran dritto vincente di Sinner dal centro!

0-15 Sbaglia di poco in lunghezza con il dritto Sinner.

3-1 BREAK SINNER: molto bravo Jannik con il rovescio, che varia e con il quale costringe Svajda a mettere in rete l’omologo colpo.

30-40 PALLA BREAK SINNER: se ne va il dritto di Svajda.

30-30 Sbaglia la risposta Sinner sulla seconda di Svajda.

15-30 Brutto errore di Svajda.

15-15 Stavolta è Sinner a sbagliare non trovando il campo col dritto.

0-15 Errore in uscita dal servizio di Svajda.

Nel match che incrocia questo Steve Johnson ha rimontato e vinto nel secondo set: 6-4, dopo il 7-5 di Gael Monfils nel primo.

2-1 Sinner, non controlla il rovescio sulla seconda Svajda.

40-15 Manovra dal centro con il dritto Sinner, l’ultimo lo spara alla sua destra ed è vincente lungolinea.

30-15 Primo ace di Sinner.

15-15 Ottimo rovescio lungolinea di Sinner dopo un lungo scambio! Lo usa per uscirne dopo che si era creata una situazione un po’ complessa e Svajda aveva reagito a una serie di spostamenti imposti dall’altoatesino.

0-15 Primo doppio fallo di Sinner.

1-1 Sinner avanza con il rovescio, ma sbaglia l’ultimo incrociato ed è dunque game per Svajda che annulla tre palle break.

Vantaggio Svajda, prima esterna che Sinner non controlla con il dritto.

40-40, 2a parità: si gioca sulla diagonale del rovescio e il primo a sbagliare, in recupero, è Sinner.

Vantaggio Sinner, PALLA BREAK: rovescio in rete di Svajda in uscita dal servizio.

40-40 Sinner non trova che la rete con la risposta sulla prima centrale di Svajda.

30-40 PALLA BREAK SINNER: rischia un vincente notevole l’azzurro, ma il dritto agganciato su quello in avanzamento di Svajda finisce fuori sebbene non di molto.

15-40 DUE PALLE BREAK SINNER: risposta vincente sulla seconda!

15-30 Si prende molti rischi Svajda andando profondo con il dritto, ma appena accorcia diventa preda di Sinner, che va avanti con comodo. Intanto Seppi ha perso il break di vantaggio nel quarto set.

15-15 Bella prima di Svajda.

0-15 Subito un ottimo rovescio in lungolinea di Sinner che finisce sulla riga di fondo, dopo aver sfruttato la debole seconda di Svajda.

1-0 Sinner, giocano profondo i due, ma l’azzurro cambia un paio di volte traiettoria della palla e Svajda mette il dritto in rete.

40-15 Primo punto del match di Svajda, che gioca un bel contropiede di dritto dal centro.

40-0 In rete il dritto di Svajda dopo uno scambio lungo.

30-0 Prima centrale vincente di Sinner.

15-0 Rovescio lungolinea largo di Svajda.

22:33 Si parte! Al servizio Sinner.

22:32 Mentre si apprestano a iniziare Sinner e Svajda, sotto la direzione del giudice di sedia Carlos Ramos, tra i più rinomati del circuito, Andreas Seppi si è portato avanti di un break anche nel quarto set e ora il punteggio è di 2-6 6-4 6-4 2-0 in suo favore.

22:29 Cominciato il palleggio di riscaldamento.

22:27 Sono entrati ora in campo Sinner e Svajda sul Court 10, tra poco il palleggio di riscaldamento.

22:27 C’è uno tra il francese Gael Monfils e un altro USA, Steve Johnson, sulla strada futura di uno dei due. Al momento il transalpino è avanti 7-5 4-3 e servizio.

22:24 Sono in campo anche Matteo Berrettini, contro Corentin Moutet, e soprattutto Andreas Seppi, che si sta costruendo una situazione clamorosa, dal momento che è avanti per due set a uno contro il complicato ed emergente polacco.

22:21 Quello tra Sinner e Svajda è uno dei confronti giudicati più a senso unico dal sito ufficiale degli US Open, che assegna una probabilità di successo dell’85% all’altoatesino anche in ragione dell’estrema differenza tra i due: ci sono 700 posizioni a dividerli, oltre a una quantità già importante di esperienza nonostante quella del numero 2 d’Italia non sia ancora esattamente enorme a livello di circuito maggiore.

22:18 Ilya Ivashka ha vinto il tie-break del terzo set per 7-5, e dunque siamo pronti a seguire il match tra Jannik Sinner e Zachary Svajda, che lo segue immediatamente sul Court 10.

21:13 Vince anche il secondo set Ivashka su Pospisil, 6-4 questa volta. Al termine di questo confronto ci sarà Sinner-Svajda.

20:33 La situazione attuale sul Court 10: dopo la vittoria della britannica Emma Raducanu sulla cinese Shuai Zhang per 6-2 6-4, Ilya Ivashka è avanti su Vasek Pospisil: 6-3 il primo set del bielorusso nei confronti del canadese. Al termine, Sinner-Svajda.

Sinner-Purcell – Svajda-Cecchinato – Il programma odierno

Buona serata a tutti, e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match di secondo turno degli US Open tra Jannik Sinner e l’americano Zachary Svajda, di scena sul Court 10 dello USTA Billie Jean King National Tennis Center.

Sinner arriva dalla vittoria in quattro set contro l’australiano Max Purcell, mentre per quanto riguarda Svajda, wild card e numero 716 del mondo, c’è il successo in altrettanti parziali contro Marco Cecchinato. Il siciliano rimane a secco di vittorie sul veloce in uno Slam, con la sconfitta di due giorni fa che resta la più sorprendente in assoluto tra quelle che lo hanno visto cedere lontano dal rosso parigino.

Per l’altoatesino arriva un avversario che non è soltanto inedito, ma a livello di circuito maggiore ha finora giocato solo a New York e solo contro italiani: oltre al numero 2 azzurro e a Cecchinato, nel 2019 se la vide contro Paolo Lorenzi, impegnandolo per cinque set. Proprio nel 2019, a 16 anni, vincendo i campionati nazionali Under 18, è diventato il più giovane a giocare un match in tabellone principale a Flushing Meadows dai tempi di Donald Young nel 2005.

Destro con rovescio bimane, Svajda è allenato da Matt Hamlin e Hugo Armando, quest’ultimo ex tennista professionista con un passato da numero 100 del mondo. Quello tra Sinner e il diciottenne USA è il terzo match sul Court 10, dopo Zhang-Raducanu (donne) e Pospisil-Ivashka (uomini); la copertura televisiva sarà offerta dai canali di Eurosport e, in streaming, da Eurosport Player, Discovery+ e DAZN.

Il match tra Jannik Sinner e Zachary Svajda si giocherà in serata sul Court 10. Buon divertimento con la DIRETTA LIVE di OA Sport!

