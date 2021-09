LIVE Sinner-Monfils, US Open 2021 in DIRETTA: orario e canale tv, 3° turno imprevedibile

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amiche e amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale del match tra Jannik Sinner e Gaël Sébastien Monfils, valido per il terzo turno degli US Open 2021. Si giocherà allo stadio Louis Armstrong, secondo per capienza dello USTA Billie Jean King National Tennis Center di New York.

Jannik Sinner è approdato a questo turno superando nei primi due l’australiano Max Purcell, liquidato in 2 ore e 34 con un 6-4 6-2 4-6 6-2 e successivamente il giovane statunitense classe 2002 Zachary Svajda, capace di creare più di qualche grattacapo all’altoatesino, quest’ultimo in grado comunque di imporsi in 3 ore e 38 minuti (6-3 7-6 6-7 6-4). Ora una sfida contro un avversario ben più noto, che come dichiarato alla vigilia anche dallo stesso Sinner, non ha certo bisogno di presentazioni.

Gael Monfils, da poco 35enne, ha vinto i primi due match del suo torneo contro l’argentino Federico Coria (6-3 6-2 6-2) e con lo statunitense Steve Johnson, numero 87 al mondo e sconfitto in poco meno di tre ore dal francese (2 e 56 minuti), 7-5 4-6 6-4 6-4. Il vincitore dell’incontro odierno affronterà agli ottavi di finale uno tra il tedesco Alexander Zverev e lo statunitense Jack Sock.

Il bilancio degli incontri tra Sinner e Monfils è in perfetta parità, 1-1 con la vittoria dell’azzurro agli ottavi di finale dell’ATP 250 di Anversa del 2019, 6-3 6-2 in 1 ora e 1 di gioco seguita da quella del nativo di Parigi a Vienna una settimana dopo. Allora fu 6-3 7-6 in 1 ora e 27 in favore del classe 1986, sempre nel match valido per gli ottavi di finale ma di un torneo ATP 500.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE testuale del match tra Jannik Sinner e Gaël Sébastien Monfils, valido per il terzo turno degli US Open 2021. Quello tra l’altoatesino e il francese sarà il terzo match a partire dalle 17.00 italiane (le 11.00 locali) allo stadio Louis Armstrong. La diretta televisiva dell’incontro sarà disponibile su Eurosport (canali 210 e 211 di Sky), oltre che in streaming su Eurosport Player e Discovery+. Match fruibile inoltre anche mediante la piattaforma online LIVENow.

