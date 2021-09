CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

23.57 La nostra diretta live si chiude qui, grazie per averci seguito fino a questo punto, buon proseguimento di serata da parte di OA Sport.

23.55 Seppur con molta fatica, dopo essersi fatto rimontare dal 4-0 nel quarto set (avanti 2-1), Jannik Sinner riesce ad imporsi su Gael Monfils e approda per la prima volta in carriera agli ottavi di finale degli US Open, dove affronterà uno tra il tedesco Zverev e lo statunitense Sock che si affronteranno nella notte italiana.

3-2 FINISCE QUI!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Lungo il dritto di Monfils, Jannik Sinner vince in 3 ore e 44 e approda agli ottavi di finale!

40-30 Volèe in rete dell’altoatesino.

40-15 DUE MATCH-POINT SINNER! Ace dell’azzurro.

30-15 Scappa via il rovescio di Monfils.

15-15 Sbaglia con il dritto l’azzurro.

15-0 Buona la prima di Sinner.

5-4 Scappa via il rovescio dell’azzurro che ora andrà a servire per il match.

40-30 Lungo il dritto di Sinner.

30-30 Buona prima per il transalpino.

15-30 Sbaglia Monfils con il rovescio.

15-15 Risposta profonda di Sinner e dritto lungo del francese.

15-0 Dritto vincente di Monfils.

5-3 SINNER! Dritto vincente dell’azzurro che tiene il servizio e si assicura la possibilità di andare a servire per il match.

40-30 Rovescio in corridoio di Monfils.

30-30 L’altoatesino trova l’incrocio delle linee con il dritto.

15-30 Smorzata vincente di Sinner.

0-30 Sale Monfils nel game.

4-3 Servizio vincente del n. 20 ATP che tiene il servizio.

AD-40 Ventunesimo ace di Monfils.

40-40 Dritto vincente di Monfils, seconda parità.

40-AD PALLA BREAK SINNER! Dritto in rete del francese.

40-40 Errore gratuito con il dritto di Monfils, game ai vantaggi.

40-30 Dritto in rete del francese.

40-15 Servizio vincente di Monfils.

30-15 Sbaglia con il rovescio il n. 16 ATP.

15-15 Prova a spingere con il dritto Sinner ma trova il corridoio.

0-15 Pallonetto delizioso di Sinner.

4-2 Dritto in contropiede vincente di Sinner che salva la palla break e mantiene il break di vantaggio.

AD-40 Sbaglia con il dritto Monfils.

40-40 Dritto profondo del nativo di San Candido.

40-AD Palla break Monfils, lungo il dritto di Sinner.

40-40 Errore con il dritto del classe 2001.

40-30 Servizio vincente di Sinner.

30-30 Sbaglia con il rovescio l’azzurro.

30-15 Dritto in rete di Sinner.

30-0 Prima robusta dal sinistra dell’azzurro.

15-0 Servizio/dritto Sinner.

3-2 Tiene il servizio Monfils pur concedendo una palla break.

AD-40 Dritto in rete di Sinner sulla seconda di Monfils.

40-40 Si salva il francese con il servizio.

40-AD PALLA DEL DOPPIO BREAK SINNER! Largo il dritto di Monfils.

40-40 SINNER! Il classe 2001 trova un passante stratosferico, game ai vantaggi.

40-30 Ottima risposta di Sinner sulla seconda di Monfils e chiusura in rovescio dell’azzurro.

40-15 Buona la prima di Monfils.

30-15 Accelerazione con il dritto del transalpino.

15-15 Doppio fallo di Monfils, il decimo della partita per il francese.

15-0 Lungo il dritto di Sinner.

3-1 SINNER! Game a zero dell’azzurro con il rovescio di Monfils che si spegne in corridoio.

40-0 Altro servizio vincente dell’altoatesino.

30-0 Scappa via il dritto di Monfils.

15-0 Servizio vincente di Sinner.

2-1 Servizio vincente del francese che tiene il turno in battuta.

40-30 Dritto profondo di Monfils.

30-30 Altro errore del francese con Sinner che risale nel game.

30-15 Sbaglia Monfils con il dritto.

30-0 Servizio vincente del francese.

15-0 Buona la prima di Monfils con palline nuove.

2-0 ACE DI SINNER! Il quarto della partita per l’azzurro che consolida il break di vantaggio nel quinto set.

40-30 Accelerazioni di Monfils tamponate da Sinner, poi dritto in rete del francese.

30-30 Vari tentativi di smorzata di Monfils ma Sinner riesce a chiudere in rovescio.

15-30 Altro errore con il rovescio per il n. 16 ATP.

15-15 Sbaglia con il rovescio l’azzurro.

15-0 Sinner si apre il campo con il servizio poi chiude sotto-rete.

1-0 BREAK SINNER! Se ne va il dritto di Monfils.

30-40 Monfils annulla la prima con il ventesimo ace della sua partita.

15-40 DUE PALLE BREAK SINNER! Errore in rovescio del francese.

15-30 Sbaglia con il dritto Monfils.

15-15 Rovescio in rete di Sinner.

INIZIO QUINTO SET

FINE QUARTO SET

2-2 Largo il dritto di Sinner, Monfils vince 6 game consecutivi e porta il match al quinto set dopo 2 ore e 55 di partita.

15-40 Errore con il dritto di Sinner, due set-point Monfils.

15-30 Lungo il rovescio dell’azzurro.

15-15 Sbaglia con il dritto Sinner.

15-0 Accelerazione in dritto di Sinner.

4-5 Servizo vincente di Monfils, cinque game consecutivi del francese che ora è avanti nel quarto set, incredibile.

40-30 Ace di Monfils.

30-30 Sbaglia con il dritto Monfils, Sinner risale nel game.

30-0 Momento di esaltazione per il francese, che accelera con il dritto.

15-0 Ace di Monfils.

4-4 Accelerazione di dritto di Monfils che trova il secondo break e completa la rimonta riportandosi in parità dallo 0-4.

30-40 Rovescio lungo di Sinner, palla break Monfils.

30-30 Dritto in rete dell’azzurro.

30-15 Lungo il rovescio di Sinner.

30-0 Sbaglia con il dritto Monfils.

15-0 Lungo scambio che Sinner conquista.

3-4 Servizio vincente del francese che risale dal 4-0.

40-30 Rovescio vincente da lontanissimo del francese.

30-30 Dritto in rete di Monfils.

30-15 Sbaglia con il rovescio il classe 2001.

15-15 Di poco in corridoio il dritto in diagonale di Sinner.

0-15 Sbaglia Monfils con il rovescio.

2-4 Passante stretto di Monfils che trova il break.

30-40 Dritto potente dell’azzurro.

15-40 Sinner annulla la prima con il servizio.

0-40 Accelerazione di Monfils, tre palle break per il francese.

0-30 Sbaglia l’azzurro con il dritto.

0-15 Doppio fallo di Sinner.

4-1 Il francese tiene il suo primo servizio del quarto set.

40-0 Monfils sale velocemente nel game trovando il diciottesimo ace della sua partita.

4-0 SINNER! Servizio vincente dell’azzurro che consolida i due break di vantaggio e ora viaggia spedito verso gli ottavi di finale.

40-30 Dritto in rete di Sinner.

40-15 Scappa via il dritto di Monfils.

30-15 Servizio vincente di Sinner.

15-15 Dritto in rete di Monfils.

3-0 DOPPIO BREAK SINNER! Scappa via il dritto di Monfils.

40-AD PALLA DEL DOPPIO BREAK SINNER! Quattro punti consecutivi dell’azzurro.

40-40 Sinner risale dal 40-0 e porta il game ai vantaggi.

40-30 Scappa via il dritto dal transalpino nato da madre della Martinica e padre della Guadalupa.

40-15 Doppio fallo del classe 1986.

40-0 Buona la prima per Monfils.

30-0 Servizio/dritto del nativo di Parigi.

15-0 Ace di Monfils, il sedicesimo della partita per il francese.

2-0 SINNER! Lungo game che l’altoatesino riesce a chiudere sotto-rete consolidando il break di vantaggio.

AD-40 Lunga la risposta di Monfils.

40-40 Doppio fallo di Sinner, terza parità.

AD-40 Tentativo di rovescio lungo linea di Monfils che si spegne in rete.

40-40 Rovescio in rete dell’azzurro dopo il dritto di Monfils, seconda parità.

AD-40 Servizio vincente di Sinner!

40-40 Dritto in rete dell’azzurro, game ai vantaggi.

40-30 Dritto vincente di Monfils.

40-15 Errore con il rovescio di Sinner.

40-0 Il francese prova l’anticipo ma lo sbaglia, palla in corridoio.

30-0 Sbaglia con il dritto Monfils.

1-0 SUBITO BREAK DI JANNIK SINNER NEL QUARTO SET! Accelerazione lungo linea di rovescio e il pallonetto difensivo di Monfils scappa lunghissimo.

40-AD SINNEEEEEERRR!!! Numero dell’azzurro che colpisce dietro la schiena sulla volèe di Monfils.

40-40 Rovescio lungo linea di Sinner che trova la linea.

40-30 Palla corta di Monfils.

30-30 Sinner risale nel game.

30-0 Due buone prime del francese.

INIZIO QUARTO SET

FINE TERZO SET

2-1 Rovescio vincente di Monfils che conquista il terzo set.

15-40 Stecca con il dritto l’altoatesino, due set-point Monfils.

15-30 Errore con il rovescio di Sinner che ora è in difficoltà.

15-15 Sbaglia con il dritto l’azzurro.

15-0 Servizio/dritto Sinner.

4-5 Game a zero Monfils.

40-0 Adesso prende coraggio il francese, spinto dal pubblico.

4-4 Sbaglia con il dritto Sinner, break Monfils.

40-AD lungo il dritto di Sinner, terza palla break Monfils.

40-40 Servizio vincente dell’azzurro, terza parità.

40-AD Scappa via di pochissimo il rovescio lungo linea di Sinner.

40-40 Lungo il rovescio del francese, seconda parità.

40-AD Palla break Monfils che trova l’accelerazione vincente con il dritto.

40-40 Lungo scambio che si chiude con il dritto lungo dell’azzurro.

40-30 TERZA PRIMA VINCENTE DI SINNER!

30-30 Altra prima buona dell’azzurro che risale nel game.

15-30 Buona la prima di Sinner.

0-30 Altro dritto spettacolare del francese che pizzica la riga.

0-15 Dritto vincente di Monfils.

4-3 BREAK DI JANNIK SINNER NEL TERZO SET! Dritto lungo di Monfils.

40-AD BREAK POINT SINNER!

40-40 Sinner risponde alla prima accelerazione di Monfils.

40-30 Doppio fallo del francese.

40-15 Accelerazione di Monfils dopo il servizio.

30-15 Prima robusta del francese che poi chiude sotto-rete.

15-0 Rovescio lungo linea vincente di Monfils.

3-3 Lungo il colpo difensivo sotto le gambe del francese, Sinner tiene il servizio.

40-15 Rovescio in rete di Monfils.

30-15 Doppio fallo dell’azzurro.

30-0 Buona la prima di Sinner.

15-0 Sbaglia con il dritto Monfils.

2-3 Ace del francese che tiene il servizio.

40-15 Dritto in corridoio di Monfils.

40-0 Buona la prima del classe 1986.

30-0 Dritto vincente del francese.

15-0 Servizio/dritto Monfils.

2-2 ALTRA PRIMA BUONA, Jannik Sinner tiene il servizio annullando quattro palle break!

AD-40 Ottima prima di servizio di Sinner.

40-40 Stavolta Monfils spara in rete con il dritto, terza parità e quarta palla break annullata dall’azzurro.

40-AD Dritto in diagonale vincente di Monfils, quarta palla break del game per il francese.

40-40 Rovescio in rete del francese, seconda parità.

40-AD Volèe in rete di Sinner, terza palla break del game per Gael Monfils.

40-40 SINNER! Prima vincente dell’azzurro che annulla anche la seconda palla-break.

30-40 Dritto in rete di Monfils dopo l’accelerazione di Sinner.

15-40 Grande risposta di Monfils che si conquista due palle break.

15-30 Buona prima di Sinner che apre il campo poi chiude in volèe.

0-30 Errore gratuito dell’azzurro sotto-rete.

0-15 Dritto in rete di Sinner, prova a caricarsi Monfils.

1-2 Prima vincente del francese che tiene il servizio.

AD-40 Buona la prima di Monfils.

40-40 Sbaglia con il dritto Sinner sulla seconda del francese.

30-40 BREAK POINT SINNER! Lungo il dritto di Monfils.

30-30 Buona prima per il francese.

30-15 Doppio fallo di Monfils, il sesto della partita per il nativo di Parigi.

15-15 Buona la prima del francese.

0-15 Lungo il rovescio di Monfils.

1-1 Buona prima di Sinner che tiene al primo turno in battuta del terzo set.

40-15 ACE DI SINNER! E’ il terzo della partita per l’altoatesino.

30-15 Accelerazione con il dritto di Sinner che trova l’angolo più lontano.

15-15 Dritto vincente del francese da lontanissimo.

15-0 Stecca con il dritto Monfils.

0-1 Monfils tiene il servizio nel terzo set.

40-30 Dritto lungo-linea a bersaglio del transalpino.

30-30 Quinto doppio fallo della partita per Monfils.

30-15 Ace del n.20 ATP.

15-15 Buona la prima del francese.

0-15 Ottima risposta di Sinner sulla seconda di Monfils.

INIZIO TERZO SET

21.35 Jannik Sinner domina il secondo set contro un Gael Monfils che è sembrato calare di energie fisiche e mentali game dopo game, l’azzurro chiude in 31 minuti, 6-2.

FINE SECONDO SET

2-0 Scappa via il dritto di Monfils, Jannik Sinner conquista anche il secondo set!

40-15 DUE SET POINT SINNER! L’azzurro si prende il punto con l’ausilio del nastro.

30-15 Dritto vincente del francese.

30-0 Rovescio in rete di Monfils.

15-0 Prima vincente di Sinner.

5-2 DOPPIO BREAK DELL’AZZURRO, che ora servirà per il secondo set!

40-AD SECONDA PALLA DEL DOPPIO BREAK SINNER! Ancora poco reattivo il francese.

40-40 In ritardo Monfils in uscita dalla seconda.

AD-40 Il francese si rialza con il servizio.

40-40 Buona la prima di Monfils.

30-40 PALLA DEL DOPPIO BREAK SINNER! Gran risposta dell’azzurro alla prima del francese.

30-30 Sbaglia con il dritto Monfils che non si muove in uscita dalla battuta.

15-15 Il francese si aggrappa alla prima di servizio.

0-15 In ritardo Monfils che spara in rete con il dritto.

4-2 GAME A ZERO DI SINNER, che consolida il break di vantaggio.

40-0 Accelerazione con il dritto di Sinner.

30-0 Adesso l’inerzia del match è dalla parte del n. 16 ATP.

3-2 BREAK DI SINNER! Doppio fallo del francese.

30-40 BREAK POINT SINNER! Smorzata in rete del francese.

30-30 Buona la seconda di Monfils.

15-30 Sinner trova la risposta profonda al servizio del francese.

15-15 Lungo il rovescio lungo-linea di Monfils.

15-0 Stecca con il dritto Sinner.

2-2 Prima robusta di Sinner che tiene il servizio.

40-30 Servizio vincente di Sinner.

30-30 Rovescio lungo di Monfils.

15-30 Lungo il dritto dell’altoatesino.

15-15 Accelerazione dell’azzurro e Monfils stecca con il dritto.

0-15 Sbaglia con il dritto Sinner.

1-2 Si salva il francese che tiene il servizio.

AD-40 Ace centrale di Monfils.

40-40 Errore gratuito del francese sotto-rete, game ai vantaggi.

40-30 Ace di Monfils.

30-30 Rovescio in back in rete di Sinner.

0-15 Accelerazione di Sinner che costringe Monfils al dritto in rete.

1-1 GAME A ZERO DI SINNER, al primo turno di battuta nel secondo set.

40-0 Lungo il dritto del francese.

30-0 Ora Monfils inizia a commettere più di qualche errore.

0-1 Il francese tiene il primo turno di battuta del secondo set.

AD-40 Sevizio/dritto Monfils sulla seconda.

40-40 Servizio vincente del francese, vantaggi.

30-40 Monfils annulla il primo con il servizio.

15-40 SUBITO DUE BREAK POINT SINNER! Errore del francese con il dritto.

15-30 Buona la prima di Monfils.

0-30 Sinner sale nel primo game del secondo set.

INIZIO SECONDO SET

21.04 Grande reazione di Jannik Sinner che dopo essere andato sotto 5-6 ha trovato immediatamente il contro-break per poi dominare in lungo e in largo il tie-break (7-1). Primo set conquistato dall’azzurro in 52 minuti di gioco.

FINE PRIMO SET

7-6 SERVIZIO VINCENTE DI SINNER! L’AZZURRO CONQUISTA IL PRIMO SET!

6-1 Sbaglia con il rovescio il francese, cinque set-point per Jannik Sinner!

5-1 Accelerazione del classe 2001 e smorzata in rete di Monfils.

4-1 ACE DI SINNER sulla seconda, l’altoatesino consolida il break di vantaggio.

3-1 Accelerazione di Sinner poi pallonetto lungo del francese, mini-break in favore dell’azzurro.

2-1 Lungo il dritto di Monfils.

1-1 Smorzata di Sinner che rimane corta.

1-0 SMASH DI SINNER!

6-6 BREAK DI SINNER! Grande reazione dell’azzurro che sfrutta uno spegnimento di Monfils nel game decisivo e porta il set al tie-break!

30-40 BREAK POINT SINNER! Sbaglia con il dritto il francese.

30-30 Doppio fallo di Monfils, Sinner risale nel game.

30-15 Errore del francese con il dritto.

30-0 Servizio/dritto di Monfils che ora gioca con molta tranquillità.

15-0 Sbaglia con il rovescio Sinner.

20.54 Ora Gael Monfils andrà dunque a servire per il primo set di questo terzo turno.

5-6 Scappa via il dritto di Sinner, break del francese nel primo set.

30-40 Il francese trova il passante di rovescio, palla break.

30-30 Dritto in rete di Monfils.

15-30 Doppio fallo dell’azzurro che si tocca la schiena.

15-15 Dritto profondo del francese che poi chiude in volèe sotto-rete.

15-0 Sinner insiste sul rovescio di Monfils portandolo all’errore.

5-5 Monfils chiude con il dritto e tiene il servizio.

40-15 Dritto in corridoio di Sinner.

30-15 Sbaglia con il dritto Monfils.

30-0 Servizio/dritto scenografico del francese.

15-0 Ace di Monfils con uno slice da destra.

5-4 SINNER! L’azzurro annulla tre palle break e tiene il servizio.

AD-40 Lo scambio più lungo sino ad ora si chiude con un dritto lungo di Monfils.

40-40 ACE DI SINNER! Terza palla break annullata e terza parità.

40-AD Passante di Monfils, terza palla break in favore del classe 1986 in questo game.

40-40 Errore con il dritto del francese, seconda parità.

40-AD Doppio fallo Sinner, seconda palla-break Monfils.

40-40 Rovescio in rete del francese, si salva l’azzurro, game ai vantaggi.

30-40 Sbaglia con il dritto Sinner dopo la seconda, palla-break Monfils.

30-30 Gran risposta in dritto di Monfils.

30-15 Serve bene da destra l’azzurro.

15-15 Esce di poco il rovescio di Sinner.

15-0 Lungo il dritto di Monfils.

4-4 Ace di Monfils, il quinto della partita per il transalpino.

40-30 Ottima seconda da destra di Monfils che poi va a segno con il dritto.

30-30 Rovescio lungo di Sinner che sorprende il francese, dritto difensivo lungo.

30-15 Sinner costringe Monfils al dritto lungo.

30-0 Il francese continua a martellare al servizio.

15-0 Monfils mette in campo la seconda e trova un dritto che coglie Sinner in contro-tempo.

Si riprende con palline nuove.

4-3 SERVIZIO VINCENTE DI SINNER! Il classe 2001 continua a dominare in battuta.

40-15 Dritto in diagonale lungo dell’azzurro.

40-0 Cross di dritto in campo aperto di Sinner.

30-0 Altoatesino ancora reattivo in uscita dal servizio.

15-0 Servizio/dritto Sinner.

3-3 Accelerazione di rovescio di Monfils che conquista un veloce game a zero.

40-0 Altro ace del francese.

30-0 Il francese si apre il campo poi chiude con il dritto.

15-0 Ace ad uscire di Monfils.

3-2 SINNER TIENE IL SERVIZIO!

40-0 Lungo il dritto del n. 20 ATP.

30-0 Il francese tenta di accelerare lo scambio ma il suo dritto si arena in rete.

15-0 Errore di Monfils sotto-rete.

2-2 Monfils tiene anche il suo secondo turno di battuta del match.

40-15 Stecca con il rovescio Sinner.

30-15 Scappa di poco in corridoio il dritto del francese.

15-0 Buona la prima di Monfils.

2-1 GAME A ZERO DI SINNER!

40-0 Il classe 2001 continua ad essere convincente al servizio.

30-0 Sinner entra bene in campo e chiude con il dritto.

15-0 Rovescio in back difensivo in rete di Monfils.

1-1 Buona la prima del francese che tiene il suo primo turno di battuta.

40-30 Monfils risale nel game con il servizio.

30-30 Buona la prima del francese.

15-30 Ace di Monfils che dimezza lo svantaggio.

0-30 L’azzurro sale nel game.

1-0 Buona la prima di Sinner che tiene il primo turno di battuta del suo match.

40-15 L’altoatesino spara addosso al francese.

30-15 Sinner trova l’incrocio delle linee con il dritto.

15-15 Stecca con il dritto Monfils.

0-15 Lungo il dritto di Sinner.

INIZIA IL MATCH!

20.07 Sarà Jannik Sinner ad iniziare con la battuta.

20.04 I due giocatori entrano in campo per il riscaldamento allo stadio Louis Armstrong.

20.01 Due i precedenti tra Sinner e Monfils con una vittoria per parte, l’azzurro si è imposto ad Anversa nel 2019, il francese una settimana dopo a Vienna.

19.58 Il vincitore del match troverà agli ottavi di finale uno tra il tedesco Alexander Zverev e lo statunitense Jack Sock.

19.55 Il match inizierà intorno alle ore 20.05 italiane (le 14.05 locali).

19.52 La svizzera Belinda Bencic supera in 1 ora e 15 l’americana Jessica Pegula, 6-2 6-4, tra poco in campo Jannik Sinner e Gael Monfils nel match valido per il terzo turno del tabellone maschile.

19.49 5-4 in favore di Bencic, che ora servirà per il match.

19.30 Dopo aver vinto il primo set Bencic conduce 4-2 nel secondo contro Pegula, al termine del match sarà la volta di Sinner e Monfils.

19.12 Bencic conduce la sfida contro Pegula nel 2° match sull’Armstrong: 6-2 per la svizzera che sembra avere una marcia in più.

18.49 Vittoria rapida di Bianca Andreescu nel primo match sull’Armstrong: la canadese (n.7 del mondo) si è imposta per 6-1 6-2 contro la belga Minnen (n.104 del ranking) per 6-1 6-2, guadagnandosi l’accesso agli ottavi di finale. E’ iniziato da poco la sfida tra Bencic e Pegula che precede la sfida tra Sinner e Monfils.

18.47 Buona sera e bentrovati alla DIRETTA LIVE del match tra Sinner e Monfils, valido per il terzo turno degli US Open. L’altoatesino sarà di scena come terzo match sul campo dell’Armstrong.

Buongiorno amiche e amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale del match tra Jannik Sinner e Gaël Sébastien Monfils, valido per il terzo turno degli US Open 2021. Si giocherà allo stadio Louis Armstrong, secondo per capienza dello USTA Billie Jean King National Tennis Center di New York.

Jannik Sinner è approdato a questo turno superando nei primi due l’australiano Max Purcell, liquidato in 2 ore e 34 con un 6-4 6-2 4-6 6-2 e successivamente il giovane statunitense classe 2002 Zachary Svajda, capace di creare più di qualche grattacapo all’altoatesino, quest’ultimo in grado comunque di imporsi in 3 ore e 38 minuti (6-3 7-6 6-7 6-4). Ora una sfida contro un avversario ben più noto, che come dichiarato alla vigilia anche dallo stesso Sinner, non ha certo bisogno di presentazioni.

Gael Monfils, da poco 35enne, ha vinto i primi due match del suo torneo contro l’argentino Federico Coria (6-3 6-2 6-2) e con lo statunitense Steve Johnson, numero 87 al mondo e sconfitto in poco meno di tre ore dal francese (2 e 56 minuti), 7-5 4-6 6-4 6-4. Il vincitore dell’incontro odierno affronterà agli ottavi di finale uno tra il tedesco Alexander Zverev e lo statunitense Jack Sock.

Il bilancio degli incontri tra Sinner e Monfils è in perfetta parità, 1-1 con la vittoria dell’azzurro agli ottavi di finale dell’ATP 250 di Anversa del 2019, 6-3 6-2 in 1 ora e 1 di gioco seguita da quella del nativo di Parigi a Vienna una settimana dopo. Allora fu 6-3 7-6 in 1 ora e 27 in favore del classe 1986, sempre nel match valido per gli ottavi di finale ma di un torneo ATP 500.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE testuale del match tra Jannik Sinner e Gaël Sébastien Monfils, valido per il terzo turno degli US Open 2021. Quello tra l’altoatesino e il francese sarà il terzo match a partire dalle 17.00 italiane (le 11.00 locali) allo stadio Louis Armstrong. La diretta televisiva dell’incontro sarà disponibile su Eurosport (canali 210 e 211 di Sky), oltre che in streaming su Eurosport Player e Discovery+. Match fruibile inoltre anche mediante la piattaforma online LIVENow.

