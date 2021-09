Polo femminile, Europei 2021: la finale sarà Italia-Inghilterra!

Dopo la vittoria continentale della Nazionale maschile, anche la selezione italiana femminile di polo è in finale agli Europei: domani le azzurre si giocheranno il titolo contro l’Inghilterra alle ore 09.00, mentre la finale per il terzo posto tra Irlanda e Germania è programmata alle 10.00.

Si tratta della terza finale europea per l’Italia in altrettante edizioni della manifestazione: nel 2019 arrivò l’oro, nel 2020 l’argento. Italia ed Inghilterra si sono già affrontate nella fase a gironi ed a prevalere sono state le inglesi per 6-5.5. L’Italia però domani partirà con un vantaggio di 0.5 come handicap.

Dopo la giornata di riposo di ieri, oggi si è giocata la terza giornata della fase a gironi: l’Italia ha superato l’Irlanda per 5-4, mentre l’Inghilterra ha battuto la Germania per 4-2. In virtù di questi risultati Italia ed Inghilterra chiudono con due vittorie e vanno in finale, mentre Irlanda e Germania raccolgono un solo successo e giocheranno per il 3° posto.

RISULTATI PRIMA FASE

Sabato 25 settembre: – Italia – Irlanda 5-4 / Inghilterra – Germania 4-2

Giovedì 23 settembre: Inghilterra – Italia 6-5.5 / Germania – Irlanda 6-5.5

Mercoledì 22 settembre: Italia – Germania 6.5-6 / Irlanda – Inghilterra 7.5-3

Foto: Fabio Petroni FISE