20.32 Grazie per aver vissuto con noi le emozioni del match tra Musetti e Opelka.

20.31 I 30 ace di Opelka sono probabilmente il dato che inquadra perfettamente l’andamento del match.

20.29 L’americano ha fatto il match che ci si attendeva, ovvero affidandosi al servizio e non concedendo il ritmo all’azzurro che non è riuscito ad esprimere il suo gioco. Un successo meritato quello di Opelka che stacca così il pass per il terzo turno.

6-4 OPELKA VINCE IL MATCH!

A-40 Trentesimo ace di Opelka, ancora match point.

40-40 Doppio fallo di Opelka.

40-30 Ace e match point per l’americano.

30-30 Ottimo passante di Musetti che beffa Opelka.

30-15 Ace al centro dell’americano

15-15 Out il dritto lungolinea dell’americano.

15-0 Prima al centro vincente di Opelka.

5-4 Opelka. Si salva l’azzurro.

A-40 Dritto devastante a incrociare di Musetti.

40-40 Si salva l’azzurro col servizio.

40-A Errore di Musetti. Match point per l’americano.

40-40 Dritto d’incontro di Opelka sulla seconda di Musetti vincente.

40-30 Doppio fallo di Musetti.

40-15 Bene Musetti col dritto in uscita dal servizio.

30-15 Bravo a muovere questa volta l’americano, l’azzurro chiude col rovescio.

15-15 Buon servizio dell’azzurro.

0-15 Musetti sbaglia da fondo col dritto.

5-3 Opelka. L’americano a un passo dal match.

40-0 Ace di Opelka che annichilisce Musetti.

30-0 Sale veloce a rete l’americano e chiude con una buona volée.

15-0 Devastante Opelka al servizio.

4-3 BREAK OPELKA!!!!!!!!!!

30-40 INCREDIBILE REGALO DI MUSETTI. A rete sbaglia un colpo elementare di rovescio. Palla break per l’americano.

30-30 Bolide da fondo campo col dritto di Opelka.

30-15 L’azzurro prova a tenere lo scambio e costringe all’errore l’italiano.

15-15 Musetti si aiuta col servizio.

0-15 Bravo l’americano a salire a rete.

3-3. Servizio devastante dell’americano.

40-0 Servizio al corpo dell’americano.

30-0 L’americano un bombardiere al servizio.

15-0 Ace di Opelka.

3-2 Musetti tiene rapidamente il game.

40-0 Ancora un buon servizio di Musetti.

30-0 Ottimo dritto in uscita dal servizio di Musetti che accorcia lo scambio.

15-0 Buona prima al corpo di Musetti.

2-2. Opelka torna in parità

40-0 Ennesimo punto diretto dal servizio dell’americano.

30-0 Servizio e volée.

15-0 Ace dell’americano.

2-1 Musetti. L’azzurro tiene il servizio.

40-30 Accelerazione devastante di dritto di Opekla che inchioda Musetti.

40-15 Muove bene l’avversario Musetti e piazza il dritto vincente.

30-15 Aggressivo Opelka sulla seconda dell’azzurro.

30-0 Domina da fondo Musetti in questo scambio e chiude col rovescio.

15-0 Prima esterna vincente di Musetti.

1-1 Torna in parità l’americano.

40-15 Dritto lungolinea all’incrocio delle righe di Musetti.

40-0 Ace al centro di Opelka è il numero ventitré nel match.

30-0 Opelka punisce l’azzurro col dritto in uscita dal servizio

15-0 Servizio vincente di Opelka.

1-0 Parte bene l’azzurro nel secondo set

40-0 Stecca la risposta Opelka sulla seconda di Musetti.

30-0 L’azzurro muove bene l’americano e chiude a campo aperto.

15-0 In rete la risposta di Opelka sul servizio di Musetti

7-5 Opelka chiude il secondo set.

40-0 Seconda molto lavorata dell’americano che mette in crisi Musetti. Tre set point.

30-0 Ace di Opelka.

15-0 Servizio vincente di Opelka.

6-5 BREAK OPELKA! Potrebbe essere il momento decisivo del set.

15-40 Doppio fallo di Musetti e due palle break per l’americano.

15-30 Prima vincente di Musetti. Ci voleva!

0-30 Scomposto il dritto di Musetti che finisce out.

0-15 Il nastro beffa Musetti.

5-5. L’americano allunga il set.

40-30 Regalo dell’americano che tocca una palla semplice in corridoio.

40-15 Ace Opelka a uscire.

30-15 Servizio e volée di Opelka.

15-15 Seconda stranamente morbida di Opelka, ne approfitta Musetti col dritto.

15-0 Ancora un ace di Opelka.

5-4 Musetti. Game rapido in favore dell’azzurro.

40-15 Profondo Opelka manda fuori giri il rovescio di Musetti.

40-0 Musetti domina da fondo e chiude col dritto.

30-0 Ottima palla corta in uscita dal servizio dell’azzurro.

15-0 Servizio vincente di Musetti.

4-4. L’americano incontenibile al servizio.

40-0 Ennesimo punto diretto dal servizio dell’americano.

30-15 Servizio e volée.

15-0 Diciottesimo ace dell’americano.

4-3 Musetti. Molto bene l’azzurro.

40-0 Domina lo scambio Musetti col dritto e manda fuori campo Opelka.

30-0 Stecca la risposta Opelka.

15-0 Ace Musetti.

3-3 Opelka torna in parità.

40-0 Ancora punto diretto dal servizio dell’americano.

30-15 Servizio e volée.

15-15 Meravigliosa rispsota di incontro di Musetti.

15-0 Ace Opelka.

3-2 Musetti. Gestisce bene la situazione l’azzurro.

40-30 Dritto a uscire devastante di Musetti.

30-30 Forza troppo Musetti e sbaglia.

30-15 Muove bene l’avversario Musetti che chiude col rovescio.

15-15 L’americano sceglie bene il tempo per salire a rete e chiude con la volée.

15-0 Servizio e dritto devastante di Musetti.

2-2. Game rapidissimo in favore dell’americano.

40-0 Ancora un servizio vincente dell’americano.

30-0 Prima vincente dell’americano.

15-0 Ace Opelka.

2-1 Game rapido in favore dell’azzurro.

40-15 Palla corta meravigliosa di Musetti che inganna l’americano.

30-15 Doppio fallo dell’azzurro.

30-0 Dritto devastatante e spettacolare di Musetti.

15-0 Servizio esterno di Musetti in crisi Opelka.

1-1 L’americano torna in parità.

40-15 Ace Opelka.

30-15 Opelka segue a rete il servizio.

15-15 Servizio esterno e smash dell’americano.

0-15 Risposta profonda di Musetti, Opelka sbaglia.

1-0 Musetti. Bravo l’azzurro.

A-40 Servizio vincente dell’azzurro.

40-40 L’azzurro si salva con un pallonetto meraviglioso.

30-40 Brutto errore di Musetti che concede una palla break ad Opelka.

30-30 L’azzurro riesce a far correre l’americano e chiude col rovescio.

15-30 Aggressivo l’americano, manda fuori giri Musetti.

15-15 Doppio fallo di Musetti.

15-0 Ottimo dritto in uscita dal servizio dell’azzurro.

INIZIA IL SECONDO SET

1-7 Opelka chiude il set.

1-6 Risposta profondissima di Opelka, l’americano chiude con la volée.

1-5 Non passa il rovescio di Musetti.

1-4 Ace dell’americano.

1-3 Servizio vincente di Opelka.

1-2 L’azzurro serve bene e chiude col dritto.

0-2 Errore di Musetti col rovescio lungolinea.

0-1 Miracoloso Opelka che a rete devia due passanti di Musetti e porta a casa il punto.

6-6. Sarà decisivo il tie-break.

40-0 Servizio vincente dell’azzurro.

30-0 Numero di Musetti che in corsa trova un passante meraviglioso.

15-0 Bravo col colpo in uscita dal servizio Musetti.

6-5. Opelka si garantisce il tie-break.

40-15 Ace Opelka.

30-15 Opelka segue a rete il servizio.

15-15 Servizio esterno e smash dell’americano.

0-15 Risposta profonda di Musetti, Opelka sbaglia.

5-5. Game rapidissimo in favore di Musetti.

40-0 Stecca la risposta Opelka.

30-0 Servizio vincente di Musetti.

15-0 Vincente in uscita dal servizio dell’azzurro.

5-4 Opelka. L’americano gestisce bene la situazione.

40-15 Seconda vincente dell’americano.

30-15 Il nastro porta via il dritto dell’americano.

30-0 Ace Opelka.

15-0 Servizio e volée vincente di Opelka.

4-4. Game rapidissimo in favore dell’italiano.

40-0 Secondo ace di Musetti.

30-0 Ancora dritto vincente in uscita dal servizio.

15-0 Chirurgico Musetti: servizio e dritto all’incrocio delle righe.

4-3 Opelka. L’americano salva tre palle break col servizio.

A-40 Servizio esterno violentissimo dell’americano.

40-40 Servizio al corpo vincente di Opelka che si salva ancora.

40-A Non chiude la volée di Opelka, il toscano trova il passante vincente.

40-40 Meraviglioso Musetti!!!!!! Opelka gioca una volée strettissima ma il recupero di Musetti è favoloso.

A-40 Corta la risposta di Musetti, Opelka piazza il bolide di dritto lungolina.

40-40 Perfetto l’ace al centro di Opelka. Si salva ancora l’americano.

40-A Opelka sbaglia in corsa, ancora palla break per l’azzurro.

40-40 Ace al centro di Opelka. Si salva l’americano.

30-40 Favolosa risposta di Musetti sul servizio di Opelka, l’americano colpisce indietreggiando e sbaglia.

30-30 Opelka segue il servizio a rete ma Musetti trova una fantastica risposta nei piedi dell’americano che sbaglia.

30-15 Servizio e smash dell’americano.

15-15 Ace Opelka.

0-15 Opelka sbaglia un colpo a campo aperto, un vero e proprio regalo dello statunitense.

3-3 Si salva bene Musetti.

40-30 Seconda solida di Musetti, stecca Opelka.

30-30 Doppio fallo dell’azzurro.

30-15 Buon servizio di Musetti.

15-15 Opelka aggressivo e sale a rete, il passante di Musetti finisce in rete.

15-0 Ottimo vincente in uscita dal servizio di Musetti.

3-2 Opelka. Tiene a 0 la battuta l’americano.

40-0 Secondo ace del game per l’americano.

30-0 Seconda di Opelka che rimbalza altissima, sbaglia Musetti.

15-0 Ace esterno di Opelka.

2-2. Bravo Musetti a tenere il servizio.

A-40 Ottima prima di Musetti, Opelka tocca ma non riesce a rispondere.

40-40 Questa volta è Musetti ad andare fuori giri.

A-40 Stecca Musetti ma il dritto di Opelka scappa via.

40-40 Aggressivo l’americano in risposta, il dritto di Musetti in rete.

30-40 Risposta di rovescio di Opelka che finisce fuori di pochi centimetri.

30-30 Profondo il rovescio di Musetti, la replica dell’americano si spegne in rete.

15-30 Fantastico recupero di Opelka che arriva sulla palla corta dell’azzurro e trova il vincente.

15-15 Prima vincente dell’azzurro.

0-15 Gran risposta di incontro di Opelka sulla seconda di Musetti.

2-1 Opelka. L’americano porta a casa il game.

40-15 Quinto ace per Opelka.

30-15 Opelka segue la seconda a rete e chiude con la volée.

15-15 Ace Opelka.

0-15 Musetti riesce a mettere in crisi l’americano in risposta.

1-1 Bravissimo l’azzurro a trovare la parità.

40-0 Rapidissimo Musetti nel chiudere il punto.

30-0 Palla corta vincente dell’azzurro.

15-0 Ottimo inizio di Musetti col dritto.

1-0 Opelka tiene il servizio.

A-40 Servizio e vincente dell’americano.

40-40 Opelka si salva col servizio.

30-40 Subito palla break per Musetti.

30-30 Prima vincente dell’americano.

15-30 Opelka sale a rete ma l’azzurro trova il passante nei piedi.

15-15 Ace Opelka

0-15 Risposta vincente di Musetti.

INIZIA IL MATCH.

18.04 Il primo a servire sarà Opelka.

18.00 Nell’unico precedente agli Internazionali d’Italia l’americano si è imposto 2-0.

17.55 A breve i giocatori saranno in campo per il riscaldamento.

17.50 Sfida che si preannuncia ostica per Musetti.

17.45 Ben ritrovati con la nostra diretta live del match tra Musetti e Opelka.

16.50 Vi salutiamo temporaneamente, riprenderemo il live del match tra Musetti e Opelka poco prima delle ore 18.

16.45 L’inizio del match è stato spostato alle ore 18.

16.40 Le capacità al servizio dello statunitense, infatti, potrebbero creare gravi difficoltà a Musetti.

16.35 Sarà una sfida decisamente complicata per l’azzurro.

16.30 Buongiorno e benvenuti alla diretta live del match tra Lorenzo Musetti e Reilly Opelka.

US Open: programma Musetti-Opelka

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida fra Lorenzo Musetti e Reilly Opelka, secondo turno degli Us Open 2021, ultimo Slam della stagione. Un match estremamente complesso per l’azzurro, non solo per le qualità dello statunitense ma anche per le peculiarità di gioco del tennista a stelle e strisce.

Dopo settimane che lo stesso Musetti ha definito difficili, il toscano al primo turno ha sconfitto Emilio Nava in quattro set. Sicuramente un avversario non all’altezza di quello che oggi l’azzurro si troverà di fronte ma d’altro canto una vittoria che può e deve ridare fiducia al 19enne nativo di Carrara.

Già in passato Musetti ha dimostrato di soffrire in particolar modo i giocatori dal grande servizio. Il bombardiere americano, infatti, si è imposto nettamente nell’unico precedente risalente allo scorso maggio sulla terra rossa agli Internazionali d’Italia.

Non sarà impresa semplice per l’azzurro riuscire a staccare il pass per il terzo turno dello Slam americano. Va da sé che il toscano deve imparare anche ad affrontare giocatori con queste qualità. Molto dell’esito del match odierno dipenderà anche dalla tenuta mentale oltre che fisica dell’italiano.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE testuale, punto per punto, minuto per minuto della sfida tra Musetti e Opelka, valevole per il secondo turno degli Us Open 2021. La partita è programmata come prima sul Campo 17 e comincerà alle ore 17.00. Questo confronto sarà trasmesso in streaming su Eurosport Player e Discovery Plus. Buon divertimento!

