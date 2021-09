LIVE Moto2, GP Misano 2021 in DIRETTA: Raul Fernandez vince davanti a Gardner! Terzo Canet, quinto Bezzecchi!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

13.15 Ecco la classifica generale del mondiale aggiornata dopo questa gara:

1 Remy GARDNER Kalex AUS 271

2 Raul FERNANDEZ Kalex SPA 237

3 Marco BEZZECCHI Kalex ITA 190

4 Sam LOWES Kalex GBR 140

5 Aron CANET Boscoscuro SPA 119

6 Augusto FERNANDEZ Kalex SPA 118

7 Fabio DI GIANNANTONIO Kalex ITA 108

8 Ai OGURA Kalex JPN 104

9 Marcel SCHROTTER Kalex GER 84

10 Xavi VIERGE Kalex SPA 75

11 Jorge NAVARRO Boscoscuro SPA 74

12 Joe ROBERTS Kalex USA 59

13 Celestino VIETTI Kalex ITA 53

14 Tony ARBOLINO Kalex ITA 41

15 Bo BENDSNEYDER Kalex NED 40

13.12 Questa la classifica della gara di Moto2:

1 25 25 Raul FERNANDEZ SPA Red Bull KTM Ajo Kalex 155.8 40’40.563

2 20 87 Remy GARDNER AUS Red Bull KTM Ajo Kalex 155.8 +0.402

3 16 44 Aron CANET SPA Inde Aspar Team Boscoscuro 155.8 +0.569

4 13 22 Sam LOWES GBR Elf Marc VDS Racing Team Kalex 155.7 +1.578

5 11 72 Marco BEZZECCHI ITA SKY Racing Team VR46 Kalex 155.5 +4.920

6 10 37 Augusto FERNANDEZ SPA Elf Marc VDS Racing Team Kalex 155.4 +5.361

7 9 79 Ai OGURA JPN IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 155.4 +6.236

8 8 97 Xavi VIERGE SPA Petronas Sprinta Racing Kalex 155.3 +7.468

9 7 21 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Federal Oil Gresini Moto2 Kalex 155.3 +7.562

10 6 13 Celestino VIETTI ITA SKY Racing Team VR46 Kalex 155.0 +13.230

11 5 12 Thomas LUTHI SWI Pertamina Mandalika SAG Team Kalex 154.8 +15.596

12 4 23 Marcel SCHROTTER GER Liqui Moly Intact GP Kalex 154.8 +16.172

13 3 9 Jorge NAVARRO SPA +EGO Speed Up Boscoscuro 154.5 +20.234

14 2 42 Marcos RAMIREZ SPA American Racing Kalex 154.3 +22.819

15 1 14 Tony ARBOLINO ITA Liqui Moly Intact GP Kalex 154.3 +23.015

13.09 Difficile da digerire il boccone per Remy Gardner: l’australiano ha limitato i danni alla grande, ma vede Fernandez vincere anche con la mano dolorante in condizioni tutt’altro che semplici. L’iberico di talento ne ha a bizzeffe.

13.07 Raul Fernandez ha dimostrato oggi di essere un campione: stamattina è volato per terra nel warm-up e in gara ha saputo reagire alla grandissima, amministrando la gara dall’inizio alla fine. Da veterano ha corso lo spagnolo.

13.05 Quinta posizione per Marco Bezzecchi che ha dato l’impressione di aver dato ciò che aveva. Gli altri italiani: nono Di Giannantonio, decimo Vietti, quindicesimo Arbolino.

Grandissimo Aron Canet che è terzo ed è rimasto attaccato a coloro che si giocano il Mondiale.

RAUL FERNANDEZZZZZZZZZ!!!!!!!!!!! LA SESTA SINFONIAAAAA!!!!!!! Lo spagnolo vince a Misano e guadagna cinque punti su Gardner nel Mondiale, portandosi a 34 lunghezze di ritardo!

SBANDA LA MOTO DI GARDNER IN CURVAAA!!! Per poco non finisce per terra l’australiano!! E quindi finisce qui!!

ULTIMO GIRO! Gardner è a tre decimi da Fernandez!!!! TRE DECIMI RECUPERATI IN TRE SETTORI!!! ILLEGALE!!

-2 Occhio che Gardner non si accontenta: ha già recuperato tre decimi su Fernandez.

-2 Vanno per la sesta doppietta stagionale Fernandez e Gardner, semplicemente i più forti.

-2 GARDNER ATTACCAAAAAAAAAAAA!!!!!!!! PASSATO ARON CANET!!!!!! CHE SORPASSO!

-3 SCAPPA VIA RAUL FERNANDEZ!! SEMBRA UNO STRAPPO DECISIVO!

-4 Rimane in quinta posizione Bezzecchi che comunque ha recuperato tre posizioni fino a questo momento.

-4 Canet continua a rimanere nel sandwich tra Fernandez e Gardner, i due protagonisti che lottano per il Mondiale.

-5 Remy Gardner adesso è il più veloce in pista!! Chissà se l’australiano farà il calcolatore nel finale oppure il cannibale…

-6 NOOOOOOOOOOOOOOOOOO!!!! E’ CADUTO LORENZO DALLA PORTA CHE SI TIENE LA SPALLA! Che disdetta per l’azzurro!

-6 ANCORA FERNANDEZZZZZ!!!!!! LUCE ROSSO SCURA!!!! 1:36.938!!

-7 Raul Fernandez deve tenere fisicamente in questi ultimi giri: il vantaggio non è rassicurante come ad Aragon.

-7 GIRO VELOCE FERNANDEZZZ!!!! 1:36.999!!! Mostruoso lo spagnolo!

-8 Nono Fabio Di Giannantonio, undicesimo Celestino Vietti e dodicesimo Lorenzo Dalla Porta: italiano che rimangono in zona punti.

-8 Gardner ha già staccato Lowes e va già all’assalto di Canet.

-9 Veramente una gara regolare per Gardner che ha preso il suo passo e piano piano sta andando a prendere tutti.

-9 GARDNERRRRRRRRRRR!!!!!!!!! CHE ATTACCO SU LOWES!!! Sorpasso d’autore dell’australiano.

-10 Canet perde ancora da Fernandez che comanda sempre di più questa gara.

-10 Pioggerellina che potrebbe causare un brutto scherzo a Gardner e Fernandez che si giocano il Mondiale: servirà essere glaciali per evitare brutte sorprese.

-11 Stanno peggiorando le condizioni del meteo e Raul Fernandez passa all’attacco! Sorpassato Canet, Bezzecchi adesso torna a perdere.

-11 In questo giro ha guadagnato un paio di decimi Bezzecchi rispetto al gruppo di testa.

-12 Gardner ormai è attaccato agli scarichi di Sam Lowes.

-12 Cade Bary Baltus: bandiera gialla nel terzo settore.

-12 In un giro Bezzecchi ha perso tre decimi da Gardner che dista quasi due secondi nei confronti dell’azzurro.

-13 Cade purtroppo Yari Montello che occupava la ventiseiesima posizione.

-14 VA ALL’INTERNO BEZZECCHI!! PASSATO VIERGE PER LA QUINTA POSIZIONE!

-14 Ogura sta girando fortissimo da dietro ed è ottavo: il giapponese può recuperare posizioni.

-15 Gardner come uno scienziato decide di non affrettare i tempi e rimane a ruota di Lowes, senza forzare troppo la mano.

-15 Decisamente più lenti i tempi di Lowes negli ultimi giri: il britannico deve ritrovare concentrazione visto che la velocità senza dubbio non manca.

-16 Dalla Porta sta crollando ed è tredicesimo, dodicesimo un grande Celestino Vietti!

-16 Raul Fernandez adesso deve passare al comando per tornare ad incrementare il vantaggio nei confronti di Gardner in ottica mondiale.

-17 Sta rientrando Gardner! Evidentemente Canet non sta facendo un grande passo in testa!

-17 ERRORACCIO DI LOWES!! Va lungo in curva e perde due posizioni il britannico: Canet davanti a tutti, Fernandez secondo.

-18 In difficoltà Remy Gardner che non sembra avere il ritmo per andare a prendere Raul Fernandez.

-18 Aron Canet continua a tenere il passo di Lowes e lima ancora due decimi!

-19 C’è un’investigazione per lo spagnolo Navarro che ha tirato giù Simone Corsi in precedenza.

-20 Anche Canet guadagna qualcosa su Lowes: quattro decimi di ritardo.

-20 Sale d’intensità la gara del leader del Mondiale Remy Gardner: l’australiano è quarto davanti a Vierge e va all’attacco della top-3.

-21 Di Giannantonio è nono, Dalla Porta ottimo decimo finora.

-21 Canet passa Fernandez! Continua la rimonta dello spagnolo che ora attacca Lowes!

-22 Giro veloce per Sam Lowes che incrementa su Raul Fernandez: vantaggio di mezzo secondo.

-22 Bezzecchi passato anche da Gardner: sesta posizione per l’italiano della Sky Racing Team.

-23 BANDIERA GIALLA! Finisce a terra Simone Corsi che si è rialzato dolorante.

-23 Giro veloce per Aron Canet che ha cominciato piuttosto forte.

-24 Partenza complicata per Augusto Fernandez che è solo settimo.

-24 VIERGE ALL’INTERNO SU BEZZECCHI! Davanti a tutti Lowes davanti a Raul Fernandez.

-25 Canet riesce a infilare Bezzecchi: lo spagnolo si riprende la terza posizione.

-25 PAZZESCO MARCO BEZZECCHI!! In poche curve da ottavo a terzo!

-25 PARTENZA!!!!!!! Subito grande scatto di Raul Fernandez!

12.21 ATTENZIONE AL METEO! Goccioline che cominciano a cadere su Misano!

12.20 Comincia il giro di ricognizione!

12.19 Prova importante per Raul Fernandez che è caduto stamattina nel warm-up: il rookie iberico dovrà essere bravo a reagire anche dal punto di vista psicologico.

12.17 Questa la griglia di partenza:

1 25 Raul FERNANDEZ SPA Red Bull KTM Ajo KALEX Q2 1’36.264 7 8 248.8

2 22 Sam LOWES GBR Elf Marc VDS Racing Team KALEX Q2 1’36.615 8 9 0.351 0.351 246.0

3 37 Augusto FERNANDEZ SPA Elf Marc VDS Racing Team KALEX Q2 1’36.788 8 9 0.524 0.173 246.5

4 87 Remy GARDNER AUS Red Bull KTM Ajo KALEX Q2 1’36.861 4 9 0.597 0.073 244.8

5 44 Aron CANET SPA Inde Aspar Team BOSCOSCURO Q2 1’36.869 7 9 0.605 0.008 247.7

6 9 Jorge NAVARRO SPA +EGO Speed Up BOSCOSCURO Q2 1’36.928 7 9 0.664 0.059 247.1

7 97 Xavi VIERGE SPA Petronas Sprinta Racing KALEX Q2 1’36.928 8 9 0.664 246.5

8 72 Marco BEZZECCHI ITA SKY Racing Team VR46 KALEX Q2 1’37.021 7 9 0.757 0.093 247.1

9 21 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Federal Oil Gresini Moto2 KALEX Q2 1’37.171 9 9 0.907 0.150 244.3

10 19 Lorenzo DALLA PORTA ITA Italtrans Racing Team KALEX Q2 1’37.192 5 9 0.928 0.021 248.2

11 11 Nicolò BULEGA ITA Federal Oil Gresini Moto2 KALEX Q2 1’37.232 8 9 0.968 0.040 247.7

12 79 Ai OGURA JPN IDEMITSU Honda Team Asia KALEX Q2 1’37.312 5 9 1.048 0.080 248.8

13 23 Marcel SCHROTTER GER Liqui Moly Intact GP KALEX Q2 1’37.345 9 9 1.081 0.033 247.7

14 12 Thomas LUTHI SWI Pertamina Mandalika SAG Team KALEX Q2 1’37.388 9 9 1.124 0.043 244.8

15 16 Joe ROBERTS USA Italtrans Racing Team KALEX Q2 1’37.432 5 9 1.168 0.044 243.7

16 62 Stefano MANZI ITA Flexbox HP40 KALEX Q2 1’37.474 8 9 1.210 0.042 247.7

17 13 Celestino VIETTI ITA SKY Racing Team VR46 KALEX Q2 1’37.617 9 9 1.353 0.143 246.0

18 35 Somkiat CHANTRA THA IDEMITSU Honda Team Asia KALEX Q2 1’37.669 9 9 1.405 0.052 246.5

19 55 Hafizh SYAHRIN MAL NTS RW Racing GP NTS Q1 1’38.717 5 6 (*) 0.655 245.4

20 96 Jake DIXON GBR Petronas Sprinta Racing KALEX Q1 1’38.769 5 6 (*) 0.707 0.052 244.8

12.15 Gli altri azzurri Fabio Di Giannantonio, Lorenzo Dalla Porta e Nicolò Bulega partono subito dopo Bezzecchi rispettivamente dalla nona, decima e undicesima piazza.

12.12 Pimpante anche l’altro spagnolo, Augusto Fernandez: l’iberico si è infilato in prima fila in qualifica e stamattina è stato il migliore nel warm-up. Molto positive le sensazioni della Elf Marc VDS Racing Team su questa pista.

12.09 Bisognerà prestare grande attenzione anche a Sam Lowes che, nonostante un’annata particolarmente complicata, ha ritrovato un buon ritmo nel Gp di San Marino come palesato in qualifica con la seconda posizione e nel warm-up di questa mattina con la terza piazza. Vedremo se l’esperto britannico potrà giocarsi addirittura il successo.

12.06 Ci sono 39 punti di distanza fra Fernandez e Gardner che verosimilmente si giocheranno il titolo mondiale. La terza forza Marco Bezzecchi parte invece da dietro, in terza fila dall’ottava posizione.

12.03 Gara fondamentale per gli sviluppo del Mondiale: Raul Fernandez parte dalla pole position, il leader Remy Gardner dalla quarta posizione: lo spagnolo deve vincere per provare a limare il divario in classifica generale.

12.00 Ben ritrovati amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della gara della categoria Moto2 del Gp di Misano.

9.34 Tanto equilibrio a Misano, ma spicca Augusto Fernandez. Marco Bezzecchi non sembra brillare per ora, mentre vedremo le condizioni della mano di Raul Fernandez.

9.32 RIEPILOGO TEMPI WARM-UP

1 37 A. FERNANDEZ 1:36.886 2 44 A. CANET +0.127 3 87 R. GARDNER +0.172 4 22 S. LOWES +0.189 5 97 X. VIERGE +0.347 6 14 T. ARBOLINO +0.495 7 72 M. BEZZECCHI +0.497 8 35 S. CHANTRA +0.724 9 19 L. DALLA PORTA +0.743 10 25 R. FERNANDEZ +0.756

9.31 Non migliora nessuno anche per colpa delle bandiere gialle. Rimane in vetta A. Fernandez in 1:38.886 dato che l’1:38.7 gli è stato cancellato. Ottimo Arbolino sesto!

9.30 BANDIERA A SCACCHI! SI CHIUDE IL WARM-UP! Lo spagnolo abbandona la pista con le sue gambe, ma non sembra al 100% con la mano destra…

9.29 ATTENZIONE! CADE ANCHE RAUL FERNANDEZ! Lo spagnolo è nella ghiaia di curva 1 e si tiene leggermente una mano, speriamo non sia niente di grave

9.28 Cade anche Marcel Schrotter, anche nel suo caso senza alcuna conseguenza

9.27 Bezzecchi continua a girare ma non migliora il suo 1:37392 e rimane a 686 millesimi dalla vetta

9.26 Cade Celestino Vietti, senza conseguenze, mentre Augusto Fernandez vola fino all’1:36.706 e mette 307 millesimi tra sè e Canet

9.25 Equilibrio totale in vetta, manca un po’ la risposta di Bezzecchi, al momento sesto a 416 millesimi. Augusto Fernandez record nel T2 per 130 millesimi!

9.24 Migliorano tutti! Augusto Fernandez in vetta in 1:37.010 con 3 millesimi su Canet e 48 su Gardner!

9.23 Canet record nel T3 e T4 e 1:37.013 nuova migliore prestazione! 84 millesimi su Gardner

9.22 Gardner! Squillo dell’australiano che scrive 1:37.097 e precede Augusto Fernandez per 57 millesimi, quindi Canet a 108

9.21 Ancora un buon giro per Bezzecchi, il suo settimo, che si chiude a soli 9 millesimi dal suo crono precedente. Davanti Canet scende a 1:37.205 e si trova con 28 millesimi su Vierge

9.20 Canet migliora ancora e si porta a 86 millesimi da Vierge, ma il suo crono viene cancellato, ottimo sesto Dalla Porta a 396 millesimi, davanti a Lowes, Di Giannantonio e Bulega

9.19 Di nuovo Vierge in vetta in 1:37.233 con 87 millesimi su Augusto Fernandez, quindi terzo Bezzecchi a 245

9.18 Bezzecchi fa segnare tre settori record e vola in vetta in 1:37.478 con 74 millesimi su Canet

9.17 Di nuovo Canet in prima posizione in 1:37.552, lo spagnolo sembra finalmente al suo livello a Misano, secondo Gardner a 44 millesimi poi Lowes a 173

9.15 Di Giannantonio sale in vetta in 1:37.996 con 137 millesimi su Canet e 282 su Vierge. Vietti ottavo a 676

9.14 Vierge si mette al comando in 1:38.278 con 63 millesimi su Bezzecchi e 286 su Canet, quarto Di Giannantonio a 348

9.13 Si inizia a fare sul serio a Misano, vediamo chi fisserà il primo crono di riferimento della FP1

9.12 I piloti sono in azione e sono già impegnati nel primo giro di lancio

9.11 Tutti in pista alla spicciolata per sfruttare al massimo i 20 minuti del turno mattutino

9.10 SEMAFORO VERDE!!!!!!!! SCATTA IL WARM-UP DELLA MOTO2!!!!!!!!!!

9.08 C’è grande curiosità per capire come si comporterà oggi in pista Bezzecchi. Il padrone di casa numero 1 è chiamato alla risalita dopo l’ottavo tempo di ieri e si trova, probabilmente, all’ultima occasione per riaprire il proprio campionato. Ce la farà?

9.06 Vedremo se questi 20 minuti ribadiranno il dominio del team Red Bull KTM Ajo con Gardner e Fernandez che sono in piena lotta per il titolo, oppure ci potrà essere qualche inserimento.

8.56 Questa sessione concederà a team e piloti gli ultimi 20 minuti per definire l’assetto della moto in ottica gara e, soprattutto, decidere quali gomme montare nella gara che scatterà alle ore 12.20, per cui con temperature, almeno sulla carta, decisamente più alte.

8.53 Splende il sole sulla pista romagnola e sembra davvero che il rischio pioggia possa essere scongiurato. Per il momento temperature mattutine, 20° per quanto riguarda l’atmosfera e 18 sull’asfalto

8.50 Buongiorno e benvenuti a Misano! Tra 20 minuti prenderà il via il warm-up del GP di San Marino della Moto2

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della domenica del Gran Premio di San Marino, quattordicesimo e quintultimo appuntamento del Mondiale Moto2 2021. Sul tracciato di Misano, intitolato a Marco Simoncelli, non si scherza più e saranno in palio 25 pesantissimi punti nell’ottica della classifica iridata.

La giornata, come sempre, prenderà il via con il warm-up alle ore 9.10 ovvero l’ultima occasione per team e piloti per sistemare le moto in condizioni di gara. Quindi, il piatto forte della gara arriverà alle ore 12.20. Si annuncia grande battaglia sul circuito romagnolo, con il team Red Bull KTM Ajo che sfiderà, come sempre, tutto il resto del gruppo. In classifica generale Remy Gardner comanda con 251 punti e 39 lunghezze di vantaggio su Raul Fernandez che non ha la minima intenzione di mollare la presa nei confronti del suo compagno di scuderia. Al terzo posto rimane il nostro Raul Fernandez con 179 punti e la netta sensazione di essere davvero all’ultima spiaggia per i sogni di titolo. Sarà in grado di sfruttare la pista di casa per rilanciarsi?

La domenica del Gran Premio di San Marino, quattordicesimo e quintultimo appuntamento del Mondiale Moto2 2021, scatterà alle ore 9.10 con il warm-up, mentre la gara scatterà alle ore 12.20. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE scritta dell’intera giornata, per non perdere nemmeno un secondo dello spettacolo della classe mediana a Misano.

