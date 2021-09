CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

16.09 Secondo posto per Albanese, terzo per Aranburu.

16.05 SONNY COLBRELLI CONQUISTA IL PRIMO SUCCESSO IN MAGLIA DI CAMPIONE D’EUROPA!

16.04 Niente da fare per Zana, sarà volata!

16.03 Zana prova la sparata a due chilometri dall’arrivo.

16.02 Ultimi tre chilometri!

16.00 Mancano quattro chilometri al traguardo. Si va verso la volata.

15.58 La Bahrain Victorious lavora per evitare che qualcuno provi ad anticipare la volata. Colbrelli è uno dei favoriti per il successo.

15.55 10 chilometri al traguardo.

15.52 De Marchi è a circa un minuto dal gruppo di testa ora.

15.46 Foratura per Alessandro De Marchi che faceva parte del gruppo di testa.

15.43 Lo svantaggio degli inseguitori è salito a due minuti, i battistrada si giocheranno il successo.

15.40 Stiamo per entrare negli ultimi venti chilometri di gara.

15.36 26 corridori in testa, mentre inizia a piovere sulla gara.

15.33 Da dietro rientrano alcuni corridori sul gruppo di testa. Mancano circa 25 chilometri al traguardo.

15.30 Davanti ci sono diversi corridori veloci: Colbrelli, Trentin, Aranburu, Sbaragli e Albanese.

15.26 Verosimilmente si andrà verso una volata ristretta, anche se qualcuno potrebbe provare ad anticipare.

15.23 Gli inseguitori, ora, hanno ripreso anche gli altri fuggitivi.

15.20 I nomi dei corridori rimasti in testa Mattia Bais (Androni Giocattoli-Sidermec), Davide Bais (Eolo-Kometa Cycling Team), Fabien Doubey (Total Direct Energie) e Andrea Piccolo (Nazionale Italiana).

15.16 Antonio Angulo perde contatto dagli altri fuggitivi.

15.11 Il gruppo si trova a 50″ dai battistrada.

15.08 Le salita sono praticamente finite, ora sarà tutta pianura fino al traguardo.

15.05 45 chilometri all’arrivo.

15.00 Mancano circa 50 chilometri al traguardo.

14.57 Il distacco del plotone dai fuggitivi è di 30″.

14.54 Il gruppo sembra controllare la corsa.

14.52 Al termine della salita, quindi, il gruppo di testa è composto da cinque corridori: Mattia Bais (Androni Giocattoli-Sidermec), Davide Bais (Eolo-Kometa Cycling Team), Fabien Doubey (Total Direct Energie), Antonio Angulo (Euskaltel-Euskadi) e Andrea Piccolo (Nazionale Italiana).

14.50 Terzo passaggio sul GPM di Montevecchio e Angulo per la terza volta è il primo a passare al traguardo del Gran Premio della Montagna.

14.47 Angulo con grande determinazione riprende le ruote del gruppetto degli attaccanti.

14.45 In testa restano in quattro: Mattia Bais (Androni Giocattoli-Sidermec), Davide Bais (Eolo-Kometa Cycling Team), Fabien Doubey (Total Direct Energie), Andrea Piccolo (Nazionale Italiana)

14.42 In difficoltà anche Angulo a 10” dagli ex compagni di avventura.

14.40 La prima vittima è Vicente Hernaiz Santamaria (Eolo-Kometa Cycling Team) che perde le ruote del gruppo.

14.38 Attacchi in testa al gruppo dei fuggitivi sulle rampe che portano al GPM.

14.35 Il gruppo si rilassa e concede nuovamente spazio agli attaccanti.

14.33 Ricordiamo la composizione del gruppetto degli attaccanti: Mattia Bais (Androni Giocattoli-Sidermec), Davide Bais e Vicente Hernaiz Santamaria (Eolo-Kometa Cycling Team), Fabien Doubey (Total Direct Energie), Antonio Angulo (Euskaltel-Euskadi) e Andrea Piccolo (Nazionale Italiana).

14.30 Il gruppo si avvicina a 27”.

14.26 Andrea Piccolo (Nazionale Italiana) con una bella azione si riporta sui fuggitivi.

14.23 Il vantaggio dei cinque fuggitivi scende a 36″ dopo 118 km di gara.

14.20 Joab Schneiter (Vini Zabù) è stato ripreso dal plotone.

14.16 In discesa si spacca nuovamente il gruppo.

14.13 Joab Schneiter (Vini Zabù) viene ripreso dal plotone.

14.10 Foratura per Joab Schneiter (Vini Zabù) che perde le ruote del gruppo dei fuggitivi.

14.07 Inizia a cadere la pioggia sulla corsa.

14.03 La media di corsa dopo tre ore è di 35,800 km/h.

13.58 Il vantaggio dei sei fuggitivi scende a 1’10”.

13.54 Niente da fare per Battistella che si rialza.

13.49 Il gruppo degli attaccanti in questo momento è composto da sei uomini visto che Dapporto insegue a 50”.

13.45 Battistella dell’Astana è uscito dal plotone.

13.41 Di seguito la composizione del gruppo dei fuggitivi: Mattia Bais (Androni Giocattoli-Sidermec), Davide Bais e Vicente Hernaiz Santamaria (Eolo-Kometa Cycling Team), Fabien Doubey (Total Direct Energie), Joab Schneiter (Vini Zabù), Antonio Angulo (Euskaltel-Euskadi).

13.36 Dopo i primi 95 km di corsa alle spalle degli 8 attaccanti il plotone insegue a 2’20”.

13.33 Alle spalle dei fuggitivi il gruppo si sta ricompattando.

13.30 Solo Ineos Grenadiers e UAE Team Emirates nel primo gruppo a 2’56” dai battistrada. Il resto del plotone è più attardato.

13.27 Plotone allungatissimo in discesa, c’è il rischio che si spezzi in due drappelli.

13.24 Gruppo che perde qualche secondo, rilevamento che parla di 3’22”.

13.18 Ricordiamo gli otto attaccanti: Mattia Bais (Androni Giocattoli-Sidermec), Davide Bais e Vicente Hernaiz Santamaria (Eolo-Kometa Cycling Team), Fabien Doubey (Total Direct Energie), Joab Schneiter (Vini Zabù), Davide Dapporto (Nazionale Italiana), Antonio Angulo (Euskaltel-Euskadi), Filippo Magli (Bardiani CSF Faizané).

13.15 In ogni caso il gruppo sta gestendo la situazione, i fuggitivi non fanno assolutamente paura in chiave vittoria.

13.11 Cala leggermente il distacco del gruppo, ora a 3’10”.

13.04 Tratto di discesa per i corridori.

13.01 35,500 km/h la media dopo le prime due ore di corsa.

12.57 Scollinano i fuggitivi. A passare per primo sul GPM è lo spagnolo Angulo.

12.54 4,3 chilometri al 7% per il primo GPM di giornata.

12.50 Ritardo del gruppo che sale sui 4′.

12.47 I corridori ora affronteranno l’ascesa verso Montevecchio.

12.41 Il gruppo insegue a 3’41” di ritardo.

12.38 Appena conclusa l’ascesa di Monte Cavallo, sono rimasti otto i fuggitivi.

12.32 Si stacca tra i fuggitivi Francesco Carollo (MG.K.Vis Vpm).

12.28 Il plotone sta gestendo il distacco dagli attaccanti.

12.23 Vantaggio superiore ai 3′ per i fuggitivi sul gruppo.

12.17 La media delle prima ora è stata di 37,300 km/h.

12.12 Si è ricompattata la situazione davanti, nuovamente nove corridori all’attacco: Mattia Bais (Androni Giocattoli-Sidermec), Davide Bais e Vicente Hernaiz Santamaria (Eolo-Kometa Cycling Team), Fabien Doubey (Total Direct Energie), Joab Schneiter (Vini Zabù), Davide Dapporto (Nazionale Italiana). A loro si è aggiunto il terzetto composto dallo spagnolo Antonio Angulo (Euskaltel-Euskadi), Filippo Magli (Bardiani CSF Faizané), Francesco Carollo (MG.K.Vis Vpm).

12.09 Nel frattempo da dietro sono rientrati sugli ex fuggitivi, ormai staccati, Angulo (Eustaltel-Euskadi) e Filippo Magli (Bardiani CSF Faizané).

12.07 Successivamente la situazione è cambiata: davanti sono rimasti in sei, con Iacchi, Nesi e Carollo che hanno perso contatto.

12.04 Nelle prime fasi di gara è subito andata via la fuga. All’attacco in nove: Mattia Bais (Androni Giocattoli-Sidermec), Davide Bais ed Hernaiz Santamaria (Eolo-Kometa Cycling Team), Fabien Doubey (Total Direct Energie), Alessandro Iacchi e Joab Schneiter (Vini Zabù), Davide Dapporto (Nazionale Italiana), Nicolas Nesi (D’Amico Um Tools), Francesco Carollo (MG.K.Vis Vpm).

12.01 La corsa è scattata circa un’ora fa da Castrocaro Terme-Terra del Sole.

11.58 Buongiorno e benvenuti alla Diretta Live del Memorial Marco Pantani, corsa dedicata al compianto fenomeno romagnolo, ormai giunta alla diciottesima edizione, che si svolge come di consueto nel finale di stagione.

La gara si snoderà lungo un tracciato di 199 chilometri con partenza da Castrocaro Terme-Terra del Sole ed arrivo ovviamente nella casa del Pirata, a Cesenatico. Percorso adatto a più schemi tattici: interessante il tratto intermedio, con Rocca delle Camminate (7,3 chilometri al 4%) e il Monte Cavallo (7 chilometri al 5,3%). Terminata la discesa del Monte Cavallo, per il gruppo inizierà un circuito da percorrere tre volte. All’interno di esso, si trova il Montevecchio, una salita di 4,3 chilometri al 7%. Dopo il terzo passaggio sull’ascesa in questione, i corridori affronteranno un’ultima asperità, uno strappo di 2 chilometri al 4,5% a Longiano. Gli ultimi cinquanta chilometri della gara, infine, saranno totalmente pianeggianti.

Da decifrare dunque come si muoverà il gruppo, se sulle salite si spezzerà, se partiranno attacchi da lontano, o se alla fine si arriverà sul traguardo con una volata ristretta. Il favorito in ogni caso è l’azzurro Sonny Colbrelli: il bresciano della Bahrain-Victorious va a caccia della prima vittoria in maglia di campione d’Europa e due giorni fa alla Coppa Sabatini ha confermato di essere ancora in un ottimo stato di forma.

Occhio agli altri italiani che dovranno dimostrare condizione eccellente verso la prova in linea dei Mondiali di ciclismo in programma in Belgio settimana prossima. Dalla coppia UAE Emirates formata da Diego Ulissi e Matteo Trentin (occhio anche al colombiano Fernando Gaviria che in una volata di gruppo diventerebbe il favorito in assoluto), passando per Gianni Moscon (Ineos Grenadiers) fino ad arrivare a Kristian Sbaragli, che correrà proprio con l’Italia guidata da Davide Cassani.

