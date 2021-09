Volley, Europei 2021: impresa Turchia, la Russia si arrende! Polonia e Serbia non incantano

Proseguono gli Europei 2021 di volley maschile, oggi si sono giocate cinque partite dopo le due di ieri. Domani (ore 14.15) toccherà all’Italia, chiamata all’esordio contro la non irresistibile Bielorussia.

La grande sorpresa del giorno è la clamorosa sconfitta della Russia contro la Turchia a Tampere (Finlandia). La corazzata di Tuomas Sammelvuo, reduce dalla finale persa alle Olimpiadi di Tokyo 2020 contro la Francia, scivola contro gli anatolici per 3-1 (29-27; 16-25; 25-21; 25-19) in 118 minuti di gioco. Ramazan Mandiraci e Adis Lagumdzija, autori di 19 punti a testa, riescono a regolare fenomeni come Egor Kliuka (20 punti), Yaroslav Podlesynkh (18), Dmitrii Volkov (13).

Mancava l’opposto Maxim Mikhaylov, ma si tratta davvero di un epilogo a sorpresa che rimescola le carte in tavola della Pool C, dove, dopo la vittoria ottenuta ieri dalla Finlandia contro la Macedonia del Nord, anche l’Olanda si issa in testa grazie alla netta vittoria sulla Spagna. I tulipani si sono imposti per 3-0 (25-23; 25-24; 25-22): 19 punti per l’opposto Nimir Abdel-Aziz, 11 per il martello Robert Andringa affiancato da Bennie Tuinstra (8) per soppiantare gli iberici di Andres Jesus Villena (16 punti).

La Polonia soffre più del previsto per sconfiggere il modesto Portogallo davanti al proprio pubblico di Cracovia. I Campioni del Mondo lasciano sul tavolo il secondo set, riuscendo poi a imporsi per 3-1 (25-16; 22-25; 25-16; 25-19) con in campo tutte le sue stelle: l’opposto Bartosz Kurek (18 punti), gli schiacciatori Wilfredo Leon (14) e Michal Kubiak (12), il centrale Jakub Kochanowski (14). Tra le fila dei lusitani si è distinto Alexandre Ferreira (15 punti).

La Polonia si issa in testa al gruppo A insieme alla Serbia, che ha battuto il Belgio per 3-1 (25-13; 25-18; 21-25; 25-20). I Campioni d’Europa in carica hanno dominato i primi due set, ma si sono fatti sorprendere dai Red Dragons nella terza frazione prima di chiudere i conti. A mettersi in luce sono stati gli schiacciatori Uros Kovacevic (28 punti) e Marko Ivovic (13), Drazen Luburic ha giocato da opposto i primi tre set (9) per poi essere sostituito da Aleksandar Atanasijevic nella quarta frazione (11 punti). Al Belgio non sono bastati Sam Deroo (15) ed Hendrik Tuerlinckx (10).

Nel pomeriggio, sempre nel gruppo A che va in scena nella località polacca, l’Ucraina aveva sconfitto la Grecia per 3-2 (22-25; 26-24; 22-25; 25-19; 15-6) grazie agli scatenati Oleg Plotnytskyi (24 punti, 4 aces) e Dmytro Viietskyi (21), bravi ad avere la meglio su Athanasios Protopsaltis (23 punti) e Charalampos Andreopoulos (13).

Foto: CEV