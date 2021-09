Calcio, Qualificazioni Mondiali 2022: Italia spenta a Firenze, pareggio per 1-1 con la Bulgaria

Non era quello che ci si aspettava, ma lo stato di forma è davvero lontanissimo da quello dei giorni migliori. Il rientro in campo dei Campioni d’Europa viene timbrato da un pareggio: l’Italia infatti a Firenze si ferma sull’1-1 nel quarto incontro delle Qualificazioni ai Mondiali 2022 contro la Bulgaria. 35mo risultato utile consecutivo per gli azzurri, nuovo record, eguagliate Spagna e Brasile, ma la delusione non può che esserci.

Mancini schiera la stessa formazione di Wembley, a differenza di due elementi: rientra nel 4-3-3 tricolore a destra Alessandro Florenzi, reduce da un infortunio nella manifestazione continentale, mentre al centro della difesa spazio ad Acerbi al posto di capitan Giorgio Chiellini (vanno centellinate le presenze dello juventino).

Lo schema di gioco degli azzurri non è cambiato a distanza di poche settimane: rinconquista di palla altissimi, pressing, azioni rapide e senza punti di riferimento. Le opportunità sono tante, ma la condizione si nota chiaramente che non è al top, soprattutto negli ultimi venti metri. Nonostante tutto arriva il vantaggio: al 16′ azione individuale per Federico Chiesa che cerca la sponda di Immobile e, dopo un rimpallo, trova un sinistro fulminante che arriva all’angolino. Insigne ed Immobile hanno più opportunità per trovare il raddoppio, ma a segnare, nell’unica opportunità avuta in tutta la prima frazione, è la Bulgaria: al 39′ contropiede che sorprende la difesa tricolore di Despodov che trova Iliev che da pochi passi beffa Donnarumma.

Si abbassa il ritmo nella ripresa e cala l’intensità degli azzurri. I bulgari si chiudono al meglio nella propria metà campo e le idee per la squadra tricolore sono ben poche. Nonostante tutto arrivano le opportunità: la più importante al 62′ per Chiesa, che sbatte su un Georgiev maestoso. Arrivano i cambi, ma l’Italia va in difficoltà, non riuscendo più ad impensierire la difesa bulgara: non cambia la storia con Berardi e Raspadori in campo. Ultimi assalti, ma l’Italia non c’è: è 1-1.

