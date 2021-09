LIVE Fernandez-Raducanu 4-6 3-6, Finale US Open 2021 donne in DIRETTA: la britannica vince il torneo della vita e fa la Storia!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

00.20 Grazie a tutti per averci seguito e buonanotte!

00.19 Diamo un’occhiata alle statistiche del match: 3 ace per la britannica contro i due della canadese che ha piazzato 5 doppi falli, 3 in più dell’avversaria. 67% di punti vinti con la prima dalla nuova campionessa e 45% con la seconda contro il 56% con la prima della canadese e la stessa percentuale con la seconda. Tante palle break offerte da entrambe le parti: 7/9 salvate dall’inglese contro le 14/18 della nordamericana. 80 punti totali vinti totali per Raducanu contro i 68 della Fernandez.

00.16 Emma Raducanu vince il torneo della vita e batte 6-4 6-3 Leylah Fernandez trionfando agli US Open 2021! La britannica conclude facendo la Storia dato che a inizio torneo era #150 al mondo e soprattutto partiva dalle qualificazioni. La nuova #23 al mondo vince una finale pazzesca concludendo senza perdere set nella competizione e diventando la più giovane da Maria Sharapova nel 2004 a vincere un Major. Complimenti anche per la canadese che ha protestato nel finale per il MTO chiesto dalla britannica al momento della caduta.

FINE SECONDO SET

3-6 GAME SET AND MATCH!!!!!! INCREDIBILE A FLUSHING MEADOWS!!!!! EMMA RADUNASCU VINCE GLI US OPEN 2021!

AD-40 TERZO MATCH POINT RADUCANU! Gran rovescio lungolinea della britannica.

40-40 CHE RISCHIO PER RADUCANU!!! Diritto posizionato in direzione errata e poi si salva a volo.

40-AD ALTRO SCAMBIO PAZZESCO!!! DIFESA INCREDIBILE DELLA CANADESE CHE ALZA UN LOB ALTISSIMO E PORTA RADUCANU ALL’ERRORE DI DIRITTO.

40-40 SI RIPRENDE A GIOCARE E SCAPPA VIA IL DIRITTO DI FERNANDEZ!

00.06 Medical time out per Raducanu.

30-40 PALLA BREAK FERNANDEZ!!!!! PUNTO INCREDIBILE GIOCATO DALLA CANADESE E A NULLA È SERVITO IL LOB DI RADUCANU!!!! Intanto la britannica sanguina e chiede il fisioterapista!

30-30 VOLEE DI RADUCANU IN RETE SUL ROVESCIO INCROCIATO DI FERNANDEZ.

30-15 Servizio e diritto lungolinea vincente di Raducanu.

15-15 In corridoio il diritto diagonale di Fernandez.

0-15 Fernandez conquista il punto con il diritto diagonale.

3-5 FERNANDEZ PROLUNGA IL MATCH! Annullati due match point e adesso la pressione è sulla britannica.

AD-40 Raducanu sbaglia angolo con il diritto e Fernandez trova il lungolinea vincente.

40-40 In rete il diritto incrociato della tennista britannica.

40-AD ALTRO MATCH POINT RADUCANU!

40-40 Risposta anticipata vincente della britannica.

AD-40 Diagonale insidioso della canadese e rovescio in rete di Raducanu.

40-40 Gran diritto diagonale di Fernandez in uscita dal servizio.

30-40 MATCH POINT RADUCANU! IL NASTRO AIUTA LA BRITANNICA

30-30 SCAMBIO PAZZESCO!!!! RADUCANU TROVA UN DIRITTO A VOLO MIRATO MA POI RISCHIA CON LO SMASH! Sul nastro il recupero di Fernandez.

30-15 Risposta sul nastro della britannica.

15-15 Fuori di poco il diritto diagonale di Raducanu dopo l’ottimo recupero.

0-15 Scappa via il diritto della canadese.

2-5 Fernandez non trova più il campo! Al cambio campo dovrà allungare il match.

40-15 Servizio e diritto di Raducanu che chiude con il diagonale vincente.

30-15 In corridoio il rovescio diagonale di Fernandez dopo il cambio di ritmo di Raducanu.

15-15 DIAGONALE DI DIRITTO VINCENTE DI FERNANDEZ!

15-0 Prima vincente della classe 2002.

2-4 BREAK RADUCANU!!!! DIRITTO VINCENTE DELLA BRITANNICA CHE INTERCETTA L’ATTACCO DELL’AVVERSARIA

30-40 Diritto largo di Raducanu dal centro del campo.

15-40 DUE PALLE BREAK RADUCANU!!!! Altro errore della Fernandez che non trova più la prima.

15-30 Altra risposta profonda e Fernandez lenta in uscita dal servizio.

15-15 Diritto vincente di Raducanu.

15-0 Servizio e diritto diagonale di Fernandez.

2-3 Raducanu piazza la prima centrale e conferma il break.

40-30 Prima esterna di Raducanu.

30-30 Gran rovescio diagonale di Fernandez da fondocampo.

30-15 BRAVISSIMA RADUCANU A NON FARE INVASIONE! Che recupero sottorete della briannica.

15-15 Ottima prima di Raducanu ed errore della canadese.

0-15 Fernandez trova un ottimo diritto in risposta.

2-2 BREAK RADUCANU!!!!! L’inglese torna in partita nel secondo set con buona dose di aggressività.

30-40 PALLA BREAK RADUCANU!!!! Gran rovescio diagonale della britannica dopo il lob di diritto.

30-30 Servizio e diritto di Fernandez.

15-30 Fuori di un soffio il diritto di Raducanu.

0-30 Male al servizio la canadese che continua a soffrire la profondità della britannica.

0-15 Gran risposta di diritto vincente di Raducanu.

2-1 BREAK FERNANDEZ!!!! Dallo 0-40 sul suo servizio, la canadese ha ritrovato ritmo e piazzato il sorpasso.

40-AD PALLA BREAK FERNANDEZ! Diritto in contropiede vincente di Fernandez.

40-40 Gran angolo di Fernandez con il diritto lungolinea.

AD-40 Servizio vincente di Raducanu.

40-40 Lunga la risposta della #73 al mondo.

30-40 Servizio e diritto di Raducanu.

15-40 DUE PALLE BREAK FERNANDEZ!!!!! IL NASTRO AIUTA LA CANADESE!

15-30 Risposta profonda della tennista canadese che prova a salire in cattedra.

15-15 Ottima risposta di Fernandez.

15-0 Buona prima di Raducanu che trova il diritto lungolinea vincente.

1-1 INCREDIBILE FERNANDEZ! La canadese si dà la carica dopo tre palle break annullate.

AD-40 Risposta steccata dalla britannica.

40-40 Prima esterna di Fernandez.

30-40 Servizio e rovescio della classe 2002.

15-40 Gran diritto diagonale in uscita dal servizio da parte della canadese.

0-40 TRE PALLE BREAK RADUCANU!!!! Altro errore con il diritto della canadese.

0-30 Doppio fallo della canadese in un momento negativo del match.

0-15 Fernandez sbaglia il rovescio dal centro del campo.

0-1 Servizio e diritto in contropiede della classe 2002.

40-15 Lunga la risposta di Fernandez.

30-15 In rete il rovescio lungolinea di Fernandez.

15-15 Rovescio sul nastro della britannica.

15-0 Ace di Raducanu.

INIZIO SECONDO SET

23.20 Emma Raducanu vince il primo parziale per 6 giochi a 4 contro Leylah Fernandez e vede il trofeo! La britannica piazza il break decisivo nel 10° gioco dopo averlo ottenuto nel secondo gioco ma subito perso.

FINE PRIMO SET

4-6 PRIMO SET EMMA RADUCANU!!!! DIRITTO VINCENTE LUNGOLINEA DELLA BRITANNICA

40-AD QUARTO SET POINT RADUCANU!

40-40 Scappa via la risposta della britannica.

40-AD ALTRO SET POINT RADUCANU! Errore banale di diritto della canadese.

40-40 LARGO IL RECUPERO DI ROVESCIO DI RADUCANU! RECUPERO PAZZESCO DI FERNANDEZ CON IL ROVESCIO DI CONTROBALZO

30-40 Scappa via il rovescio diagonale dell’inglese.

15-40 DUE SET POINT RADUCANU!!!! La canadese non riesce a respingere gli attacchi della britannica.

15-30 ROVESCIO DIAGONALE PAZZESCO DI RADUCANU!

15-15 Diritto profondo di Raducanu: lungo il rovescio della canadese.

15-0 DIRITTO DIAGONALE VINCENTE DI FERNANDEZ! Scappa via il recupero di Raducanu.

4-5 Raducanu resta avanti nel primo set: Fernandez deve allungare il parziale.

40-15 DI POCO LUNGO IL ROVESCIO DI FERNANDEZ IN RECUPERO! Gran discesa a rete di Raducanu.

30-15 Scappa via la difesa di Fernandez.

15-15 PALLA CORTA DELIZIOSA DI FERNANDEZ CON IL ROVESCIO!

15-0 Diritto potente di Raducanu che trova il vincente lungolinea.

4-4 Fernandez piazza la prima esterna e ristabilisce la parità.

AD-40 Diritto a sventaglio vincente della classe 2002.

40-40 Scappa via il diritto di Fernandez nel tentativo di attaccare.

40-30 Servizio e diritto della canadese che chiude a volo.

30-30 Rovescio vincente della #73 al mondo.

15-30 Servizio e diritto lungo di Fernandez.

15-15 Ace della canadese.

0-15 Quarto doppio fallo di Fernandez.

3-4 RADUCANU DOMINANTE CON IL DIRITTO!!! Gran giocata della britannica in uscita dal servizio.

40-30 Diritto vincente di Raducanu che trova il lungolinea aperto.

30-30 Lunga la risposta della canadese.

15-30 SCHIAFFO A VOLO LUNGO DI RADUCANU!

15-15 Gran chiusura a rete con la volée di diritto di Raducanu dopo aver trovato l’accelerazione vincente.

0-15 Gran back di Fernandez per attaccare la rete e chiusura a volo con la volée di rovescio.

3-3 Fortunata Fernandez con il nastro: la canadese resta appaiata alla britannica.

40-30 Servizio e diritto di Fernandez.

30-30 Si spegne sul nastro il diritto in avanzamento della britannica.

15-30 Terzo doppio fallo della canadese.

15-15 Lungo il diritto di Raducanu.

0-15 Si ferma sul nastro il rovescio diagonale della canadese.

2-3 Rimonta nel game della britannica che conduce il set

40-30 Prima vincente di Raducanu.

30-30 In corridoio la risposta di Fernandez

15-30 Servizio e diritto lungolinea vincente di Raducanu.

0-30 Doppio fallo di Raducanu.

0-15 Rovescio lungolinea di Fernandez in risposta.

2-2 Ottima prima della canadese.

40-30 ERRORE DI FERNANDEZ! La canadese prova la discesa a rete ma sbaglia a non lasciare andare via il passante dell’inglese.

40-15 Diritto diagonale di Raducanu che permette di aprirsi il campo e chiudere a volo.

40-0 Altro diritto ad aprirsi il campo per la canadese che trova la palla corta vincente.

30-0 Servizio e diritto lungolinea vincente.

15-0 Prima vincente della canadese.

1-2 CONTROBREAK DI FERNANDEZ! Qualche errore di troppo per Raducanu.

40-AD Primo doppio fallo della #150 al mondo.

40-40 Seconda pazzesca della britannica.

40-AD TERZA POSSIBILITA’ PER FERNANDEZ! Diritto diagonale poderoso della canadese.

40-40 SUL NASTRO IL ROVESCIO DIAGONALE DELLA CANADESE!

40-AD NUOVA CHANCE DI FERNANDEZ!

40-40 Prima vincente di Raducanu.

30-40 PALLA BREAK FERNANDEZ! Rovescio velenoso della canadese e rovescio fuori giri di Raducanu.

30-30 Fernandez alza il ritmo da fondocampo sulla diagonale di rovescio dell’inglese.

30-15 Servizio e diritto diagonale della britannica che continua a spingere.

15-15 Servizio e rovescio diagonale vincente di Raducanu.

0-15 Gran palla corta di Fernandez dopo il back di Raducanu.

0-2 BREAK RADUCANU! Al sesto tentativo, l’inglese strappa il servizio sfruttando il diritto della canadese.

40-AD SCAPPA VIA IL DIRITTO DIAGONALE DELLA CANADESE! Raducanu continua a spingere da fondocampo.

40-40 Raducanu ancora mette pressione all’avversaria in risposta.

AD-40 CHE SCHIAFFO A VOLO DI FERNANDEZ! Lunga la difesa di rovescio della britannica.

40-40 LUNGO IL DIRITTO DI FERNANDEZ! Gran punto giocato dalla canadese messa in difficoltà dal passante dell’inglese.

AD-40 Prima centrale della canadese.

40-40 Raducanu non converte neanche la quinta palla break: altro vincente di Fernandez.

40-AD DOPPIO FALLO DI FERNANDEZ!

40-40 Ace della canadese.

40-AD NUOVA CHANCE DI RADUCANU! La britannica recupera la palla corta di Fernandez e chiude a volo con il rovescio.

40-40 Scappa via la risposta della classe 2002.

30-40 DIFESA PAZZESCA DI FERNANDEZ! Diritto vincente lungolinea dopo aver gestito le bordate dell’inglese.

15-40 Scappa via il diritto della britannica.

0-40 TRE PALLE BREAK RADUCANU! Brutto diritto di Fernandez dal centro del campo.

0-30 Doppio fallo della canadese.

0-15 Risposta vincente di Raducanu con il diritto.

0-1 Rovescio perfetto della #150 al mondo.

40-30 Risposta vincente di Fernandez con il rovescio.

40-15 Slice entrale dell’inglese.

30-15 RADUCANU TIRA FORTISSIMO CON IL DIRITTO! La britannica chiude sottorete con il diritto.

15-15 Ottima prima della canadese.

0-15 Gran rovescio diagonale di Fernandez.

0-0 Si comincia a Flushing Meadows! Batte Raducanu.

INIZIO PRIMO SET

22.16 La tennista inglese vuole entrare nella Storia essendo la terza inglese a volare in finale Slam. In generale hanno vinto un totale di cinque titoli, con Virginia Wade che ha vinto sia il primo che il quinto, qui agli US Open nel 1968 ed a Wimbledon nel 1977.

22.14 Raducanu è diventata la seconda donna in assoluto a raggiungere una finale di slam nell’arco delle sue prime due presenze ai major; Pam Shriver arrivò seconda agli US Open nel 1978. È anche la seconda finalista degli US Open classificata più in basso dopo che una Kim Clijsters non classificata sconfisse un’allora 19enne Caroline Wozniacki nel 2009.

22.12 Al via il riscaldamento della finale femminile!

22.10 Giocatrici in campo sul Centrale americano!

22.07 C’è il sole a NY nel ventennale dalla tragedia dell’attentato del 2001.

22.04 Tutto pronto sull’Arthur Ashe Stadium!

22.02 In corso la cerimonia d’apertura della finale femminile! Suona l’inno americano.

22.00 Domani a quest’ora invece giocheranno Novak Djokovic e Daniil Medvedev per entrare nella Storia del tennis maschile: il serbo vuole vincere il Grande Slam mentre il russo il primo Major.

21.58 Le due giocatrici hanno fatto una grande scalata anche nella Race: la canadese è attualmente #19 e con una vittoria entrerebbe in top10. La britannica è invece #28 e con una vittoria entrerebbe in top15.

21.56 In generale la britannica ha sconfitto la georgiana Mariam Bolkvadze, l’egiziana Sherif, la svizzera Vogele sino ai successi nel main draw contro la cinese Zhang, la spagnola Sorribes Tormo, l’americana Rogers e la svizzera Bencic.

21.54 In semifinale la britannica di origini canadese ha vinto 6-1 6-4 contro la greca Maria Sakkari: un percorso netto per lei che è partito dalla sfida contro Bibiane Schoofs al primo turno di qualificazione.

21.52 Vittorie che le hanno permesso di volare virtualmente al 32º posto mondiale e in caso di successo finale entrerebbe in top30 volando alla posizione #23 con 2571 punti.

21.50 Anche Emma Raducanu ha realizzato un capolavoro: nessun set perso sin qui provenendo dalle qualificazioni e soprattutto da #150 al mondo.

21.48 Dopo il best ranking alla posizione #66, il canadese è virtualmente #27 al mondo dopo aver guadagnato 46 posizioni: la classe 2002 in caso di vittoria salirebbe a 2954 punti salirebbe al 19° posto.

21.46 Il canadese poi ha battuto l’ucraina testa di serie #5 Elina Svitolina 6-3 3-6 7-6(5) mentre il capolavoro l’ha ottenuto contro la bielorussa Aryna Sabalenka vincendo 7-6(3) 4-6 6-4.

21.44 Vittorie importanti però contro le campionesse Slam Naomi Osaka e Angie Kerber, battute 5-7 7-6(2) 6-4 e 4-6 7-6(5) 6-2.

21.42 Quattro set persi da parte della classe 2002 che solo al primo turno ha vinto con un doppio 7-5 contro l’estone Kaia Kanepi.

21.40 La canadese é giunta sin qui battendo le migliori giocatrici del circuito: da Naomi Osaka sino alla #2 al mondo Aryna Sabalenka per 7-6 4-6 6-4 passando per Elina Svitolina e Angie Kerber.

21.38 La #73 al mondo Leylah Fernandez infatti ha disputato un torneo pazzesco per giungere sin qui, contribuendo a realizzare il record straordinario, insieme alla britannica, di approdare in una finale Slam per la prima volta nell’Era Open come giocatrici non teste di serie.

21.36 Prima finale Slam tra due teenagers dal 1999 tra Venus Williams e Martina Hingis: oggi ad ogni modo, chi vincerà farà la Storia.

21.34 Primo confronto di sempre a livello Wta le classi 2002, magari il primo di una lunga serie. Nel 2018 invece Raducanu e Fernandez si giocarono l’accesso al terzo turno di Wimbledon juniores (vinse la britannica in due set).

21.32 Il match sarà l’unico incontro della sessione serale sul Campo Centrale di New York, il cui programma prenderà il via alle 22 italiane. Alle 13 locali si è giocata la finale di doppio misto con la vittoria per 7-6 6-2 in favore di Krawczyk/Salisbury contro Olmos/Arevalo.

21.30 Buonasera e bentrovati alla DIRETTA LIVE del match tra Leylah Fernandez e Emma Raducanu sfida valida per la finale del torneo singolare femminile US Open 2021 a Flushing Meadows.

Tennis, US Open 2021: la finale delle teenager. Continua l’incredibile sogno di Raducanu e Fernandez

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del match tra Leylah Fernandez e Emma Raducanu sfida valida per la finale del torneo singolare femminile US Open 2021 a Flushing Meadows. Primo confronto di sempre a livello Wta le classi 2002, magari il primo di una lunga serie. Nel 2018 invece Raducanu e Fernandez si giocarono l’accesso al terzo turno di Wimbledon juniores (vinse la britannica in due set). Prima finale Slam tra due teenagers dal 1999 tra Venus Williams e Martina Hingis.

La #73 al mondo Leylah Fernandez ha disputato un torneo pazzesco per giungere sin qui, contribuendo a realizzare il record straordinario, insieme alla britannica, di approdare in una finale Slam per la prima volta nell’Era Open come giocatrici non teste di serie. La canadese é giunta sin qui battendo le migliori giocatrici del circuito: da Naomi Osaka sino alla #2 al mondo Aryna Sabalenka per 7-6 4-6 6-4 passando per Elina Svitolina e Angie Kerber.

Emma Raducanu ha realizzato un capolavoro: nessun set perso sin qui provenendo dalle qualificazioni e soprattutto da #150 al mondo. Vittorie che le hanno permesso di volare virtualmente al 32º posto mondiale e in caso di successo finale entrerebbe in top20. In semifinale la britannica di origini canadese ha vinto 6-1 6-4 contro la greca Maria Sakkari.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE del match tra Leylah Fernandez e Emma Raducanu sfida valida per la finale del torneo singolare femminile US Open 2021 a Flushing Meadows, con la cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti. Il match sarà l’unico incontro della sessione serale sul Campo Centrale di New York, il cui programma prenderà il via alle 22 italiane. Sarà possibile seguirlo in diretta tv su Eurosport1 e in diretta streaming su Eurosport Player, Discovery+ e DAZN, dove Eurosport è disponibile.

Foto: LaPresse – (AP Photo/Seth Wenig)