CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

LA CRONACA DEL BRONZO DELL’ITALIA

IL MEDAGLIERE DEI MONDIALI DI CICLISMO: ITALIA TERZA

FILIPPO GANNA: “SAPEVAMO DI DOVER DARE VANTAGGIO ALLE RAGAZZE, IL BRONZO È UN BEL RISULTATO”

16.50 Grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata. Un saluto sportivo.

16.47 L’Italia aveva vinto due settimane fa agli Europei, ma la concorrenza, occorre dirlo, era stata molto meno agguerrita rispetto ad oggi.

16.46 Nel Team Relay è la prova femminile a fare la differenza. Ganna, Affini e Sobrero hanno disputato una prestazione eccezionale, rifilando 20″ alla Germania, 34″ alla Svizzera e 42″ all’Olanda. In campo femminile, tuttavia, l’Italia era inferiore (e non di poco) alle avversarie citate, dunque è già importante aver colto una medaglia.

16.45 Per l’Italia si tratta della seconda medaglia di questi Mondiali dopo l’oro di Filippo Ganna nella cronometro maschile. Quello odierno è il primo podio di sempre in una specialità che, prima di oggi, si era disputata solo nel 2019.

16.44 La classifica finale del Team Relay:

1 GERMANY 50:49.10

2 NETHERLANDS + 12.79

3 ITALY + 37.74

4 SWITZERLAND + 37.79

5 GREAT BRITAIN + 54.99

6 DENMARK + 1:16.16

7 BELGIUM + 1:21.03

8 UNITED STATES OF AMERICA + 2:09.68

9 FRANCE + 2:51.79

10 POLAND + 3:23.18

11 SPAIN + 4:05.55

12 AUSTRIA + 4:33.00

16.42 E’ oro per la Germania! Non riesce la grande rimonta alle olandesi. Chiudono seconde a 12″79.

16.41 Incredibile. Italia seconda a 37″74 dalla Germania, Svizzera terza a 37″79! E’ medaglia per 0.05!

16.40 BRONZO PER 5 CENTESIMI, ITALIA BRAVA E FORTUNATA!

16.39 E’ tiratissima! L’Italia sarà terza o quarta per pochi secondi…

16.38 Si stacca Elena Cecchini, restano in due Elisa Longo Borghini e Marta Cavalli.

16.37 L’Italia si gioca la medaglia di bronzo con la Svizzera. Le elvetiche sono calate nella parte finale, bisogna provarci.

16.36 La Germania chiude con un tempo stratosferico. Le teutoniche sono al comando con 37″39 sulla Svizzera. Medaglia sicura, solo l’Olanda può batterle.

16.35 All’arrivo resiste al comando la Svizzera con 17″20 sulla Gran Bretagna e 38″37 sulla Danimarca.

16.32 ASSURDA L’OLANDA! Seconda a 15″23 dalla Germania al terzo rilevamento! Le orange in poco più di 40 km hanno cancellato i 42″ di ritardo dalle azzurre…

16.32 Belgio terzo all’arrivo a 43″ dalla Svizzera, che a questo punto pregusta una medaglia.

16.31 A Ganna ed Affini non si poteva chiedere di più, sono andati davvero forte, rifilando 20″ alla Germania, 34″ alla Svizzera, 42″ all’Olanda…Ma nel Team Relay a fare la differenza è la frazione delle donne.

16.29 Niente da fare, le azzurre hanno già perso tutto. Al terzo intermedio sono seconde a 15″84 dalla Germania. Si rischia di uscire fuori dal podio, perché la Svizzera è distante appena 6″ e sta arrivando l’Olanda…

16.28 Impressionante il passo che sta tenendo il terzetto olandese…Una vera e propria locomotiva arancione.

16.26 Vola la Germania. 21″39 di vantaggio sulla Svizzera. Hanno addirittura guadagnato 6″ sulle rossocrociate.

16.26 Tra poco il fondamentale terzo intermedio della Germania. Lì capiremo tutto.

16.24 La Danimarca accusa ben 28″ dalla Svizzera al terzo rilevamento. Le elvetiche sono pienamente in corsa per una medaglia.

16.23 Cambi regolari tra le azzurre. Quella che tira di più, neanche a dirlo, è Elisa Longo Borghini.

16.22 L’Italia, a metà gara, aveva 34″ sulla temibile Svizzera, che poi è andata molto forte con Marlen Reusser. Ma è un buon vantaggio da gestire.

16.21 Il Belgio, al terzo intermedio, ha 23″ di ritardo dalla Svizzera. Dunque esce dalla corsa per le medaglie.

16.19 L’Olanda ha la squadra migliore in campo femminile con le fuoriclasse Van Vleuten e Van Dijk, ma 42″ da recuperare all’Italia sembrano davvero tanti.

16.17 Sulla carta la Germania è la favorita per la medaglia d’oro. Schiera Brennauer, Klein e Kroeger. Sapete chi sono? Tre delle quattro componenti del quartetto che vinse l’oro (con tanto di record del mondo) su pista alle Olimpiadi di Tokyo 2020…Longo Borghini, Cavalli e Cecchini dovranno compiere una vera impresa per perdere meno di 20″.

16.16 ALTISSIMO IL TEMPO DELL’OLANDA! 42″ dall’Italia.

16.15 Italia in testa dopo la frazione maschile con 20″ sulla Germania, 32″ sulla Danimarca, 33″ sul Belgio. Ora attendiamo l’Olanda.

16.13 Filippo Ganna ed Edoardo Affini rifilano 20″ alla Germania! Sono andati davvero forte, ma questo tesoretto basterà alle azzurre per vincere l’oro?

16.12 Si stacca Matteo Sobrero nell’ultimo km.

16.11 LA GERMANIA FA LA DIFFERENZA! Tony Martin e Maximilian Walscheid transitano a metà gara con 13″ su Belgio e Danimarca. Attenzione perché i teutonici sono da oro, ora schierano Brennauer, Klein e Kroeger, che sulla carta sono più forti delle nostre Longo Borghini, Cavalli e Cecchini.

16.10 La Danimarca, a metà gara, ha lo stesso tempo del Belgio.

16.07 OLANDA DIETRO DI 22″ AL PRIMO INTERMEDIO! Ottima notizia per l’Italia! Le nostre ragazze avrebbero bisogno di una quarantina di secondi da gestire su Van Vleuten e Van Dijk.

16.05 Termina la frazione maschile del Belgio, al comando con appena 79 centesimi sulla Svizzera. I padroni di casa hanno davvero stupito, non era scontato che Campenaerts, Lampaert e Hermans stessero davanti a Kueng, Bissegger e Schmid.

16.04 ITALIA AL COMANDO! 11″47 di vantaggio per Ganna, Affini e Sobrero sulla Germania. Ma bisogna guadagnare ancora di più: l’obiettivo è lasciare alle ragazze un tesoretto di una trentina di secondi.

16.01 La Germania di Tony Martin alza l’asticella. All’intermedio i teutonici sono al comando con 7″07 sul Belgio. Ed attenzione che la Germania è molto forte anche con le donne, sulla carta più dell’Italia.

16.00 A breve gli intermedi di Germania, Italia ed Olanda.

15.58 La Danimarca è quarta al primo intermedio a 5″03 dal Belgio. Finora regna l’equilibrio.

15.57 Ganna e Affini si alternano al comando, ma anche Sobrero dà il suo contributo con i cambi, seppur in maniera più ridotta.

15.55 Al primo intermedio il Belgio è al comando con 96 centesimi di vantaggio sulla Gran Bretagna a 1″70 sulla Svizzera.

15.53 L’Olanda dovrebbe perdere dall’Italia con gli uomini (Van Emden, Mollema e Bouwman), ma dopo farà paura con le donne (Van Vleuten, Van Dijk e Markus).

15.52 Partita anche l’Olanda! Tutte le Nazionali sono in gara!

15.50 Al momento la classifica all’arrivo è guidata dalla Svizzera con 17″20 sulla Gran Bretagna e 1’31” sugli Stati Uniti. La sensazione è che gli elvetici siano andati molto forte, ma che non siano imbattibili.

15.49 Ganna, Affini e Sobrero in campo maschile; Longo Borghini, Cecchini e Cavalli tra le donne. Partiti gli azzurri! Proviamo ad andare a prenderci anche questo oro!

15.48 Partita la Germania, tra poco l’Italia!

15.46 TEMPONE DELLA SVIZZERA! Le rossocrociate tagliano il traguardo con 17″20 sulla Gran Bretagna. Nel finale hanno perso 2″ dalle britanniche. Potrebbe essere un tempo da medaglia, ma basterà per l’oro?

15.44 Gran Bretagna in testa con 1’14″69 sugli Usa all’arrivo.

15.43 Partita la Danimarca di Mikkel Bjerg, Mathias Joergensen, Magnus Cort Nielsen, Amalie Dideriksen, Emma Cecilie Joergensen e Julie Leth.

15.42 Gli Stati Uniti tagliano il traguardo momentaneamente in testa con ben 1’13″50 sulla Polonia. Ma a breve saranno scavalcati da Gran Bretagna e Svizzera.

15.40 Partito il Belgio. Mancano i monumenti Evenepoel e Van Aert, che chiaramente si risparmiano in vista di domenica. Presenti comunque ottimi cronomen come Campenaerts, Lampaert ed Hermans; tra le donne spazio a Bossuyt, D’Hoore e Kopecky.

15.37 IMPRESSIONANTE MARLEN REUSSER! Al terzo intermedio la Svizzera è in testa con 19″ sulla Gran Bretagna. La vice-campionessa del mondo sta gareggiando praticamente da sola, Nicole Koller fatica a darle un cambio…

15.36 Gran Bretagna davanti al terzo parziale con ben 59″ sugli Stati Uniti.

15.34 Si stacca la svizzera Chabbey, si vedeva ad occhio nudo che non poteva tenere il ritmo della Reusser. Mancano ancora 10 km e le elvetiche sono rimaste in due: una buona notizia per le avversarie.

15.33 Stati Uniti al comando al terzo intermedio con 1’02” sulla Polonia, ma ora arriveranno Gran Bretagna e Svizzera.

15.32 Impressionante Marlen Reusser. Quando si mette davanti a tirare, le compagne faticano per starle a ruota…

15.30 Tra 10 minuti ripartiranno le partenze con l’ultimo blocco di squadre previsto.

15.27 La Svizzera ora punta a fare la differenza con la fenomenale Marlen Reusser.

15.24 Termina la frazione maschile della Francia, da dimenticare. Quarto posto e 1’19″54 di ritardo.

15.24 La Polonia resta davanti a tutti al termine del Team Relay. Ancora per poco…

15.22 A metà gara in testa la Svizzera con 7″17 sulla Gran Bretagna, 46″44 sugli Stati Uniti e 1’27” sulla Spagna.

15.20 Bissegger e Kueng (staccato Schmid) hanno fatto la differenza nella seconda parte di gara. A metà gara la Svizzera è al comando con 7″17 sulla Gran Bretagna. Va detto che non hanno fatto il vuoto.

15.18 Vola la Gran Bretagna! Dopo la frazione maschile è in testa con 39″ sugli Stati Uniti: Archibald e Bigham sono andati davvero forte. Ora vedremo la Svizzera…

15.17 La Francia ha pagato carissima la foratura: 47″ di ritardo al primo intermedio.

15.16 I britannici restano in due, si stacca Dowsett.

15.15 Gli Stati Uniti hanno 41″45 di vantaggio sulla Spagna al termine della frazione maschile: sono al comando. Partono le donne.

15.15 L’Italia potrà contare su Ganna ed Affini che sono perfetti per questo percorso, mentre lo è meno Sobrero. Con le donne dovremo limitare i danni.

15.13 Ricordiamo che il tempo viene preso sul secondo uomo all’arrivo, idem per le donne. Dunque un elemento può anche staccarsi, chiaramente con tutti gli svantaggi che ne conseguono.

15.12 Foratura per Thomas, brutto colpo per la Francia. Il transalpino viene atteso dai compagni.

15.11 SVIZZERA DIETRO! Solo 0″74 alle spalle della Gran Bretagna, ma questa è una sorpresa!

15.09 Tra poco arriverà la Svizzera al primo parziale e lì capiremo quanto gli elvetici saranno pericolosi per l’oro.

15.08 Gran Bretagna molto veloce con il terzetto maschile. Già 22″ rifilati agli Usa al primo rilevamento.

15.06 All’arrivo l’Austria si inserisce in terza piazza a 1’10” dalla Polonia.

15.05 Ottimo primo intermedio per gli Usa, al comando con 27″ sulla Spagna.

15.02 Cambia la classifica all’arrivo. La Polonia, grazie ad un’ottima prestazione da parte delle donne, si porta in testa con 42″ sulla Spagna.

15.01 E’ terminato il primo blocco di partenze. Dalle 15.40 scatteranno le ultime Nazionali in gara: Belgio, Danimarca, Germania, Italia (alle 15.49) ed Olanda.

15.00 In gara anche la Francia, che non dovrebbe rivelarsi un fattore per le medaglie.

14.58 All’arrivo la Spagna è al comando con ben 2’23″43 sulla Russia.

14.57 La Svizzera fa paura perché schiera due tra i migliori cronomen al mondo (Kueng e Bissegger) e una grandissima specialista come Marlen Reusser, campionessa d’Europa in carica, nonché vice-campionessa olimpica ed iridata…

14.56 Momento chiave della gara! Scatta la Svizzera, a nostro avviso una delle rivali più pericolose per l’Italia nella corsa all’oro, forse la più temibile in assoluto. Bissegger, Kueng e Schmid in campo maschile, Chabbey, Koller e Reusser tra le donne.

14.53 E’ il momento della Gran Bretagna. Schiera Archibald, Dowsett e Bigham in campo maschile; Barnes, Henderson e Lowden tra le donne. Sulla carta non sono da medaglia.

14.50 In gara anche gli Stati Uniti, compagine con più che discreti cronomen come McNulty e Craddock.

14.47 La Spagna fa registrare il tempo di 43:23.69 al terzo intermedio.

14.45 A breve partiranno Stati Uniti, Gran Bretagna, Svizzera e Francia.

14.43 Il terzo intermedio è piazzato al chilometro 36.

14.40 Tra dieci minuti partiranno gli Stati Uniti.

14.38 Problemi in partenza per le austriache che perdono diversi secondi.

14.36 L’Austria perde 27″ al cambio dalla Spagna.

14.33 La Polonia perde 31″ dalla Spagna al cambio.

14.29 Il terzetto maschile spagnolo conclude la prova con il tempo di 26:20.39.

14.28 Il terzetto maschile del Centro Mondiale ha concluso la prova, ora tocca a quello femminile.

14.26 L’Austria passa a 8″ dalla Spagna al primo intermedio.

14.24 Aspettiamo ora il passaggio dell’Austria all’intermedio.

14.23 La Polonia passa al primo intermedio con 9″ di ritardo dalla Spagna.

14.22 La Spagna fa registrare il tempo di 16:28.96 al primo intermedio. Il Centro Mondiale, invece, è passato con 1’09” di ritardo dagli spagnoli.

14.19 Il cambio avverrà al chilometro 22,5.

14.16 Il primo intermedio sarà al chilometro 14. Ricordiamo che la prova misura 44,5 chilometri.

14.14 E’ scesa in strada anche la rappresentativa austriaca, per cui tutte le nazionali del primo blocco hanno cominciato la staffetta mista. La prossima selezione a partire, alle ore 14.50, sarà quella degli Stati Uniti.

14.11 La Germania, invece, ha dalla sua tre quarti del quartetto che ha vinto l’oro olimpico nell’inseguimento a squadre, vale a dire Lisa Brennauer, Lisa Klein e Mieke Kroeger. I teutonici, peraltro, sono particolarmente forti anche al maschile data la presenza di Tony Martin, Max Walscheid e Nikias Arndt.

14.09 I migliori terzetti femminili, invece, sono quelli di Paesi Bassi e Germania. I primi schierano la campionessa olimpica a cronometro Annemiek van Vleuten, la fresca campionessa del Mondo a cronometro Ellen van Dijk e Riejanne Markus.

14.07 E’ scesa in strada anche la Polonia. Anche in questo caso parliamo di una nazionale che non schiera i migliori cronomen e cronowomen che ha disposizione.

14.06 La Svizzera di cui parlavamo in precedenza, ad ogni modo, può vantare anche un terzetto femminile di assoluto livello data la presenza della vicecampionessa olimpica e mondiale a cronometro Marlen Reusser.

14.04 Inizia la prova della Spagna, nel frattempo. Gli iberici, ad ogni modo, non schierano una formazione particolarmente competitiva.

14.03 Tra le nazionali che hanno il loro punto di forza nel terzetto maschile, oltre all’Italia, ci sono anche la Svizzera, che può fare affidamento soprattutto su Stefan Kueng e Stefan Bissegger, e la Danimarca, la quale schiera Magnus Cort Nielsen, Mathias Jorgensen e Mikkel Bjerg.

14.00 Parte ora la rappresentativa del Centro Mondiale dell’UCI. A iniziare saranno gli uomini, i quali, successivamente, daranno il cambio alle donne.

13.58 Nessuna tra le nazionali appena citate, ad ogni modo, ha chance di medaglia. Si inizierà a fare sul serio con il secondo blocco, del quale fanno parte Stati Uniti, Gran Bretagna, Svizzera e Francia.

13.55 Le nazionali non partiranno tutte una dopo l’altra, ma sono suddivise in blocchi da quattro. Nel primo blocco ci sono il Centro Mondiale, la Spagna, la Polonia e l’Australia.

13.50 Si parte tra dieci minuti con la rappresentativa del Centro Mondiale dell’UCI.

13.45 L’Italia è una delle candidate all’oro, ma la concorrenza è di altissimo livello. Svizzera, Danimarca, Germania e Paesi Bassi sono tutte nazionali che possono ambire al successo.

13.40 Buongiorno amici e amiche di OA Sport e benvenuti alla nostra DIRETTA LIVE della Mixed Relay iridata.

ORARI DI PARTENZA TEAM-RELAY CON FILIPPO GANNA

Buongiorno e benvenuti alla Diretta Live della staffetta mista dei Mondiali di ciclismo su strada 2021. Va in scena oggi la seconda edizione iridata della Mixed Relay la cronometro a squadre, nella quale i vari Paesi schiereranno tre uomini e tre donne che percorreranno 22,2 chilometri ciascuno per un totale di 44,5 chilometri.

L’Italia punta molto in alto in questa prova: gli azzurri infatti due settimane fa hanno agguantato il titolo europeo in quel di Trento e cambieranno solamente una pedina nel proprio scacchiere. Il trascinatore della squadra tricolore sarà Filippo Ganna, tra gli uomini anche Edoardo Affini e Matteo Sobrero. Tra le donne invece spazio ad Elisa Longo Borghini, Marta Cavalli ed Elena Cecchini.

Occhio ai rivali, a partire dall’Olanda, seconda nella prova continentale, e detentrice del titolo: per gli orange terzetto femminile strepitoso con van Vleuten, van Dijk e Markus, accompagnate da Mollema, Bouwman e van Emden. Livello in ogni caso molto alto: da seguire Germania, Svizzera, Belgio e Stati Uniti.

Appuntamento alle 13.30 per non perdervi davvero nulla di questa prova e della nostra diretta.

Photo LiveMedia/Luca Tedeschi